Сергей Удальцов задержан за митинг 28 июля

Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов был задержан во вторник, 14 августа, в Москве. По словам самого Удальцова, которого цитируют российские СМИ, задержание произошло в центре столицы, после этого его доставили в ОВД "Красносельский", где ознакомили с протоколом о повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий за незаконную акцию перед началом согласованного митинга 28 июля.

Как заявил Удальцов агентству "Интерфакс", "логика предъявленного обвинения в том, что перед началом мероприятия, когда шел сбор участников, я организовал другое, несанкционированное мероприятие, лозунги озвучивал, уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства РФ".

Напомним, что 28 июля в Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный ранее с властями митинг против изменения пенсионного законодательства. Главными требованиями, с которыми выступал тогда Удальцов, были отставка правительства, приостановка принятия закона о повышении пенсионного возрасти и проведение по этому вопросу референдума.

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