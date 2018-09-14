Сергей Удальцов вышел на свободу

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов в пятницу, 14 сентября, покинул спецприемник после 31 дня административного ареста за нарушение правил проведения массовых мероприятий. "Все вышло спонтанно, достаточно неожиданно удовлетворили мою жалобу на продление ареста", - заявил Удальцов в интервью "Интерфаксу".

Он сообщил, что прекращает голодовку, так как она была связана с арестом "Дело было принципиальное, похудел килограмм на 15-17, последние дни было тяжело, но отступать было невозможно", - добавил Удальцов.

Оппозиционер отметил, что обжалует решение об административном надзоре над ним. "Однозначно, даже если надзор сохранится, это не заставит меня уйти из политической жизни, формат своего участия я найду, как бы кто ни надеялся, этого не произойдет", - сказал координатор "Левого фронта".

Суд отстранил Удальцова от политики

Мосгорсуд в июле 2014 года приговорил Удальцова и его соратника Леонида Развозжаева к четырем с половиной годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и подготовку к организации дальнейших беспорядков в России. В августе 2017 года Удальцов освободился из колонии, отбыв полный срок наказания.

14 августа 2018 года он был арестован по обвинению в повторном нарушении порядка организации митингов. После ареста Удальцов объявил сухую голодовку, с тех пор его трижды госпитализировали из изолятора в больницу. 4 сентября из-за плохого самочувствия он решил начать пить воду, но не отказался от голодовки. Мещанский суд Москвы 12 сентября, добавил к 30-дневному сроку ареста координатора "Левого фронта" четыре дня, которые он пробыл в больнице из-за голодовки.

13 сентября Симоновский суд Москвы наложил на оппозиционера административный надзор на три года - до 8 августа 2021 года. Суд запретил Удальцову выезжать за пределы Москвы и Московской области, а также обязал два раза в месяц отмечаться в отделении полиции по месту жительства. Ему запрещено также посещать массовые и политические мероприятия, в частности, участвовать в митингах, пикетах, демонстрациях и шествиях.

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