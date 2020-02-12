 Сергей Миронов обратился в Генпрокуратуру по делу ″Сети″ | Новости из Германии о России | DW | 18.02.2020

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Россия

Сергей Миронов обратился в Генпрокуратуру по делу "Сети"

Глава "Справедливой России" призвал либо опровергнуть информацию о пытках, либо пересмотреть приговоры по делу "Сети". Он осудил "карательную практику" силовиков по отношению к собственным гражданам.

Сергей Миронов

Сергей Миронов

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил обращения в Генпрокуратуру и в Верховный суд РФ в связи с жесткими приговорами фигурантам дела "Сети". Соответствующее заявление политика появилось на сайте "Справедливой России" в понедельник, 17 февраля.

Контекст

Суровый приговор по делу "Сети" говорит о том, что власть не собирается ограничивать силовиков, а будет запугивать как оппозицию, так и обывателей, считает Федор Крашенинников. (10.02.2020)

Окончательное решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента будет приянто на съезде справедливороссов 25 декабря. (24.12.2017)

Миронов потребовал у силовиков "предоставить допустимую к раскрытию информацию о ходе завершенного следствия и опровергнуть домыслы о применении физического насилия" в отношении обвиняемых либо "признать допущенные при получении доказательств нарушения, привлечь виновных к ответственности и пересмотреть ранее вынесенные приговоры".

По его словам, информация о применении пыток в этом деле "воспринимается уже как свершившийся и неоспоримый факт", при том, что никакой проверки этих фактов проведено не было. Миронов посетовал на регулярные скандалы из-за "карательной практики правоохранительных структур по отношению к собственным гражданам".

"Справедливая Россия" на президентских выборах 2018 года не выдвигала своего кандидата и поддержала Владимира Путина. В Госдуме фракция, как правило, поддерживает президентские инициативы и инициативы "Единой России".

Дело "Сети"

10 февраля Приволжский военный суд приговорил семерых фигурантов дела о создании террористического сообщества под названием "Сеть" к тюремным срокам от 6 до 18 лет. Суд признал их вину в организации сообщества с целью подготовки массовых волнений перед президентскими выборами 2018 года и чемпионатом мира по футболу в РФ. При этом обвиняемые заявляли, что сотрудники ФСБ добивались от них признательных показаний при помощи угроз изнасилования и пыток.

Процесс над еще двумя обвиняемыми - Виктором Филинковым и Юлием Бояршиновым - возобновится 25 февраля. Ранее суд приговорил к 3,5 лет колонии петербуржца Игоря Шишкина. Уголовное преследование еще одного фигуранта Егора Зорина, чья явка с повинной стала основанием для возбуждения дела, было прекращено.

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