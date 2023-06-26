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Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси

Сергей Лебеденко

Пропустить раздел Сергей Лебеденко: другие публикации

Сергей Лебеденко: другие публикации

Правитель Беларуси Александр Лукашенко

Лукашенко: Если рухнет Россия, мы все окажемся под обломками

Лукашенко: Если рухнет Россия, мы все окажемся под обломками

Лукашенко подвел итог мятежу ЧВК "Вагнер" и раскрыл, как проходили переговоры с Пригожиным и Путиным.
Конфликты11 ч. назад
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Орбан: Украина не сможет выиграть эту войну

Орбан: Украина не сможет выиграть эту войну

Венгерский премьер отказался называть Путина военным преступником и назвал Украину страной, "утратившей суверенитет".
Конфликты12 ч. назад
Военная техника ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону

Уголовное дело о мятеже ЧВК "Вагнер" закрыто

Уголовное дело о мятеже ЧВК "Вагнер" закрыто

Минобороны РФ сообщило о подготовке к передаче техники ЧВК "Вагнер" армейским подразделениям.
Конфликты19 ч. назад
Музей Hermitage в Амстердаме

Hermitage в Амстердаме сменит название из-за войны в Украине

Hermitage в Амстердаме сменит название из-за войны в Украине

Музей переименовывают после прекращения отношений с петербургским Государственным Эрмитажем.
Культура26 июня 2023 г.
Полицейские перед зданием Мосгорсуда

Ученый Голубкин в РФ осужден на 12 лет по делу о госизмене

Ученый Голубкин в РФ осужден на 12 лет по делу о госизмене

Мосгорсуд приговорил 71-летнего ученого за участие в международном проекте по созданию гиперзвукового самолета.
Правосудие и закон26 июня 2023 г.
Банкноты и монеты евро в кассе супермаркета

В Германии предложили повысить МРОТ до 12,41 евро в час

В Германии предложили повысить МРОТ до 12,41 евро в час

Предложение комиссии по МРОТ критикуют профсоюзы, работодатели довольны ее решением.
Экономика и бизнес26 июня 2023 г.
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