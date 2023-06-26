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Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
Сергей Лебеденко
Пропустить раздел Сергей Лебеденко: другие публикации
Сергей Лебеденко: другие публикации
Лукашенко: Если рухнет Россия, мы все окажемся под обломками
Лукашенко: Если рухнет Россия, мы все окажемся под обломками
Лукашенко подвел итог мятежу ЧВК "Вагнер" и раскрыл, как проходили переговоры с Пригожиным и Путиным.
Конфликты
11 ч. назад
11 ч. назад
Орбан: Украина не сможет выиграть эту войну
Орбан: Украина не сможет выиграть эту войну
Венгерский премьер отказался называть Путина военным преступником и назвал Украину страной, "утратившей суверенитет".
Конфликты
12 ч. назад
12 ч. назад
Уголовное дело о мятеже ЧВК "Вагнер" закрыто
Уголовное дело о мятеже ЧВК "Вагнер" закрыто
Минобороны РФ сообщило о подготовке к передаче техники ЧВК "Вагнер" армейским подразделениям.
Конфликты
19 ч. назад
19 ч. назад
Hermitage в Амстердаме сменит название из-за войны в Украине
Hermitage в Амстердаме сменит название из-за войны в Украине
Музей переименовывают после прекращения отношений с петербургским Государственным Эрмитажем.
Культура
26.06.2023
26 июня 2023 г.
Ученый Голубкин в РФ осужден на 12 лет по делу о госизмене
Ученый Голубкин в РФ осужден на 12 лет по делу о госизмене
Мосгорсуд приговорил 71-летнего ученого за участие в международном проекте по созданию гиперзвукового самолета.
Правосудие и закон
26.06.2023
26 июня 2023 г.
В Германии предложили повысить МРОТ до 12,41 евро в час
В Германии предложили повысить МРОТ до 12,41 евро в час
Предложение комиссии по МРОТ критикуют профсоюзы, работодатели довольны ее решением.
Экономика и бизнес
26.06.2023
26 июня 2023 г.
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