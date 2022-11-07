Данные о жилье спикера Минобороны РФ Конашенкова засекретили

Росреестр скрыл данные о владельце квартиры, принадлежащей официальному представителю министерства обороны России Игорю Конашенкову и его дочери. Стоимость жилья в центре Москвы оценивают в 70 млн рублей.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) удалила данные о владельце квартиры, собственником которой является официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ежедневно предоставляющий официальные отчеты ведомства о ходе боевых действий в войне России против Украины. На изменения в базах Росреестра в понедельник, 7 ноября, обратили внимание интернет-издание The Insider и Telegram-канал "Можем объяснить" .

Речь идет о 96-метровой квартире в элитном ЖК "Смоленская застава" в Ружейном переулке, который расположен неподалеку от метро "Смоленская" и улицы Арбат в Москве. Ранее недвижимость привлекла внимание журналистов из-за утечки данных клиентов в базе сервиса Delivery Club - выяснилось, что на этот адрес неоднократно заказывала еду дочь генерала Арина.

Согласно выписке из Росреестра, квартирой по этому адресу с 2015 года владеет "Российская Федерация" - если точнее, две разные "Российские Федерации" как два долевых собственника. Расследователи сравнили данные о площади квартиры с теми, которые с 2015 года указывал в своих декларациях сам Конашенков, они полностью совпадают с выпиской из государственной системы. В декларациях пресс-секретаря Минобороны адрес не указан, но отмечено, что он владеет квартирой совместно с дочерью.

Журналисты оценивают стоимость квартиры генерала Конашенкова в 70-90 млн рублей и отмечают, что тот за год до ее приобретения официально заработал всего 4,1 млн рублей. Само жилье до смены собственника в 2015 году находилось в управлении "Специального территориального управления имущественных отношений" Минобороны РФ.

Спикер, повторяющий одно и то же

В конце июня издание "Проект" обратило внимание на то, что Игорь Конашенков по нескольку раз сообщает о взятии одних и тех же украинских населенных пунктов и сообщает об уничтожении гораздо большего числа техники и людей, чем имеется в распоряжении вооруженных сил Украины.

Так, о захвате города Кременная в 95 км северо-западнее Луганска Конашенков заявлял четыре раза, а беспилотников Bayraktar, если верить генералу, к лету было уничтожено на два десятка больше, чем официально поставлено из Турции в Украину. Несмотря на заметные нестыковки в отчетах ведомства, президент РФ Владимир Путин в июне присвоил Игорю Конашенкову звание генерал-лейтенанта.

"Российская Федерация" скрывает собственников-чиновников

В начале ноября стало известно, что Росреестр скрыл данные о недвижимости семьи нового командующего группировкой российских войск в Украине генерала Сергея Суровикина. Это произошло вскоре после выхода расследования об имуществе генерала, согласно которому семья Суровикина владеет недвижимостью более чем на 126 млн рублей.

До этого команда российского оппозиционера Алексея Навального выяснила, что семья заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова владеет недвижимым имуществом на 4,3 млрд рублей. Собственником некоторых из этих объектов указана "Российская Федерация".

Эти же данные ранее стали значиться вместо имен собственников сразу нескольких сотрудников ФСБ, которых команда Навального уличила в слежке за оппозиционером и возможной связи с его отравлением. А до этого Росреестр засекретил данные о недвижимости депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая в марте 2020 года выступила с предложением внести поправки в Конституцию РФ, "обнуляющие" сроки президентства Путина.

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