 Сербия закрывает все границы из-за коронавируса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.03.2020

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Мир

Сербия закрывает все границы из-за коронавируса

Чрезвычайные меры из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 вводят все больше стран. В мире зарегистрировано более 240 000 человек. DW следит за событиями 20 марта.

Военный патруль в одном из городов Сербии

Число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19 продолжает расти. По данным международной группы волонтеров Worldometers, с начала вспышки эпидемии в мире инфицированы уже более 240 тысяч человек. Скончались более 10 000 человек, выздоровели более 86 000 человек. В последние недели более всего пострадала Италия. DW следит за развитием событий 20 марта (время московское).

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Власти Румынии объявили о введении уголовного наказания за нарушения предписаний режима чрезвычайного положения, введенного в стране 16 марта в связи с пандемией нового коронавируса. Специальное постановление правительства предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет. 

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Сербия в пятницу, 20 марта, закроет все границы для авиационного, железнодорожного и автомобильного сообщения из-за пандемии коронавируса. В стране ожидается "геометрический рост числа заболевших", говорит президент Сербии Александр Вучич. Границы будут закрыты с 10.00 мск. Всего в Сербии выявлено более 100 случаев заболевания коронавирусом.

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Госдепартамент США 19 марта призвал граждан страны немедленно вернуться на родину и отказаться от запланированных поездок за границу из-за коронавируса. "Если вы решитесь на международную поездку, ваши планы могут быть очень серьезно нарушены, и вам, возможно, придется остаться вне Соединенных Штатов на неограниченное время", - обращается ведомство к гражданам США. Те, кто не желает возвращаться, "должны быть готовы остаться за границей на неограниченный период времени", сказано в сообщении Госдепа. 
 

Хроника событий 19 марта >>>

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    Автор: Марина Барановская


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