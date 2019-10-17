 Сепаратисты испанской Каталонии проводят всеобщую забастовку | Новости из Германии о Европе | DW | 18.10.2019

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Европа

Сепаратисты испанской Каталонии проводят всеобщую забастовку

В аэропорту Барселоны отменены десятки рейсов, бастуют работники порта и автокомпании Seat. Участники пяти "маршей свободы" собираются на массовый митинг.

Участники марша свободы в Каталонии

В испанском регионе Каталония в пятницу, 18 октября, началась всеобщая забастовка в знак протеста против тюремных приговоров, вынесенных Верховным судом в Мадриде девятерым лидерам каталонских сепаратистов. В аэропорту Барселоны отменены десятки рейсов компаний Iberia и Vueling, прекратили работу работники городского порта и "дочки" немецкого концерна Volkswagen - компании Seat, филиалы крупной цепи супермаркетов Bonpreu закрыты.

Контекст

Верховный суд Испании провел первое заседание суда по делу сепаратистов, пытавшихся провозгласить независимость Каталонии в 2017 году. DW о том, кто находится на скамье подсудимых, и как проходит громкий процесс. (18.12.2018)

В Барселоне бушуют страсти по вопросу о независимости Каталонии, но далеко не все в регионе хотят этого. Репортаж DW. (04.10.2018)

Железнодорожное сообщение пока функционирует без перебоев, однако еще с утра демонстранты перекрыли дороги во всем регионе. В Барселону для участия в запланированном массовом митинге из различных регионов Каталонии движутся участники сразу пяти "маршей свободы".

Непрекращающиеся акции протеста

14 октября Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров сепаратистского движения Каталонии к срокам лишения свободы до 13 лет за проведение незаконного референдума о независимости этого региона от Мадрида 1 октября 2017 года. Это вызвало массовые акции протеста, которые не прекращаются до сих пор.

Накануне вечером и в ночь на 18 октября сторонники независимости Каталонии вновь устроили масштабные беспорядки в Барселоне и других городах. Они поджигали баррикады и мусорные баки, а также столы и стулья в уличных кафе, сожгли один банковский филиал и разгромили магазин одежды.

Полиция сообщила о задержании не менее 11 человек, медики оказали помощь десяти пострадавшим.

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  • Spanien Barcelona - Katalanische Regierung und Abgeordnete singen Nationalhymne von Katalonien (Reuters/A. Gea)

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  • Spanien Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Puigdemont (Getty Images/D. Ramos)

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    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская



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