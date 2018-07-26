Сенсационная находка: обнаружен фундамент старейшей библиотеки Германии (фото)

Эта фотография была сделана в центре Кельна, где во время строительных работ был обнаружен этот фундамент второго века нашей эры.
Кельн был основан древними римлянами на Рейне в 38 году до нашей эры. На территории города сохранилось много следов и памятников древнеримского периода. Этот фундамент был обнаружен в центре города недалеко от площади Ноймаркт на месте строительства нового общинного центра евангелической церкви. Археологи сравнили остатки фундамента с планами и описаниями построек в других древнеримских городах и пришли к выводу, что речь в данном случае идет о библиотеке - самой старой в Германии. Как предполагают ученые, здание было построено во втором веке нашей эры. Планы нового комплекса будут переделаны - так, чтобы сохранить этот археологический памятник и создать возможности для его посещения.
Смотрите также:
Самые старые города Германии
Самые посещаемые архитектурные памятники Германии
Во времена римских поселений на территории нынешней Германии баржа была одним из важнейших транспортных средств.
Верхнегерманско-ретийский лимес - укрепленный рубеж - был создан для защиты древнеримских поселений от варваров. Его протяженность составляла 550 километров.
Коренные жители Кельна утверждают, что у каждого из них есть древнеримские предки. Много столетий он был свободным городом. Затем его оккупировал Наполеон, а потом включили в состав Пруссии…
Старейший город Германии, заложенный древними римлянами, долгое время был столицей западноевропейской части Римской империи. Особый след в его истории оставил Константин Великий.