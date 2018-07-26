Сенсационная находка: обнаружен фундамент старейшей библиотеки Германии (фото)

Кельн был основан древними римлянами на Рейне в 38 году до нашей эры. На территории города сохранилось много следов и памятников древнеримского периода. Этот фундамент был обнаружен в центре города недалеко от площади Ноймаркт на месте строительства нового общинного центра евангелической церкви. Археологи сравнили остатки фундамента с планами и описаниями построек в других древнеримских городах и пришли к выводу, что речь в данном случае идет о библиотеке - самой старой в Германии. Как предполагают ученые, здание было построено во втором веке нашей эры. Планы нового комплекса будут переделаны - так, чтобы сохранить этот археологический памятник и создать возможности для его посещения.

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Самые старые города Германии

Самые старые города Германии Критерии и признаки Какой город является самым старым в Германии? Однозначного ответа на этот вопрос историки дать не могут, так как он зависит от многих критериев - учитывать их или нет, археологических находок и прочих фактов. В любом случае, такие города должны были иметь централизованную структуру и власть, обеспечивать себя всем необходимым - продовольствием и водой, а также иметь четкие территориальные границы.

Самые старые города Германии Древний Рим Считается, что старейшие города, существующие до сих пор на территории нынешней Германии, возникли во времена Древнего Рима, то есть были основаны в качестве римских военных лагерей или гражданских поселений на территории здешних римских провинций - на прежних землях кельтских и германских племен вдоль Мозеля, Дуная и Рейна. На фото - капитолийская волчица в Кельне.

Самые старые города Германии Главные кандидаты Часто старейшим немецким городом называют Трир. В любом случае, он был крупнейшим и важнейшим среди них - своего рода "Северным Римом", в котором проживало до 70 тысяч человек. Однако на это право также претендует Вормс. Именно он по решению федерального правительства представляет Германию в Рабочей группе старейших городов Европы. В тройку главных претендентов входит также баварский Кемптен.

Самые старые города Германии В алфавитном порядке Так как однозначного ответа на вопрос ученые не дают, мы предлагаем вашему вниманию список из 12 старейших немецких городов, составленный в алфавитном порядке. Многие из них уже отпраздновали свои 2000-летние юбилеи. Отметим также, что после распада Римской Империи новые города на территории нынешней Германии начали появляться лишь спустя несколько столетий - в начале VIII века.

Самые старые города Германии Андернах Этот город на левом берегу Рейна ведет свою историю с 12-го года до н. э. Римляне основали здесь лагерь, чтобы охранять переправу через реку на границе с германскими племенами. Место было выбрано около кельтского поселения Antunnacum. Во время раскопок в Андернахе были обнаружены остатки римских укреплений и терм, а также золотые украшения и монеты.

Самые старые города Германии Аугсбург Основателями немецкого города Аугсбурга были Друз Старший и Тиберий. В 15-м году до н. э. они прибыли сюда, чтобы по воле своего приемного отца - римского императора Октавиана Августа заложить военный лагерь. Позже он превратился во второе по величине после Трира римское поселение севернее Альп, а в конце первого века даже стал столицей провинции Реция. На фото - находка, сделанная в Аугсбурге.

Самые старые города Германии Бонн Бывшая столица ФРГ Бонн также обязана своим появлением на картах и левом берегу Рейна древним римлянам, вернее - тому же самому пасынку Октавиана Августа - Друзу Старшему. В 11-м году до н. э. Друз заложил на этих землях германского племени эбуронов военный лагерь, чтобы разведывать отсюда новые территории. В 9-м году н. э. лагерь стал римским каструмом - большим укрепленным гарнизоном.

Самые старые города Германии Вормс Старейшие свидетельства присутствия римлян на территории Вормса также относятся к временам правления Октавиана Августа. Их найдено немного, но этого достаточно, чтобы он претендовал на звание старейшего города Германии. При императоре Тиберии здесь началось строительство военного гарнизона, а также было заложено гражданское поселение, позже ставшее центром полуавтономного округа Civitas Vangionum.

Самые старые города Германии Кельн Многочисленные археологические находки, сделанные на территории Кельна, можно увидеть в Римско-германском музее. Укрепленное поселение Оппидум Убиорум было основано здесь в 38-м году до н. э. В середине I-го века оно получило статус колонии - Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Произошло это по воле жены императора Клавдия - родившейся здесь Агриппины, считающейся поэтому основательницей города.

Самые старые города Германии Кемптен В списке самых древних немецких городов Кемптен занимает особое место, так как именно он первым из них упомянут в летописях. Запись датирована 18-м годом н. э. Примерно за 30 лет до этого римские войска заняли здешние кельтские территории, на которых находилось поселение Cambodunum. В городе работает археологический парк. Его созданию предшествовали раскопки, продолжавшиеся полтора века.

Самые старые города Германии Кобленц Этот город возник в стратегическом месте - там, где Мозель впадает в Рейн. Римский каструм был заложен в 9-м году до н. э. для охраны водного пути из Майнца в Ксантен. Выгодное положение привело к быстрому росту поселения. В Кобленце обнаружены остатки древнеримского храма. Для переправы через Рейн римляне построили 350-метровый деревянный мост, около 50 опор которого дошло до наших дней.

Самые старые города Германии Ксантен В Ксантене на Нижнем Рейне находится один из самых известных археологических парков Германии. Музей расположен на месте раскопок города Colonia Ulpia Traiana. Первый военный лагерь был заложен здесь по распоряжению Друза Старшего в 12-м году н. э. Примерно через сто лет поселение получило статус римской колонии. Она входила в число полутора сотен городов империи, имевших такие высшие права.

Самые старые города Германии Майнц Сегодня этот город является столицей федеральной земли Рейнланд-Пфальц, а во времена древних римлян был центром их провинции Верхняя Германия. Римские войска отвоевали эти земли у кельтов в 12-м году до н. э. Сегодня на территории Майнца можно увидеть остатки римского водовода. Также в этом месте находился самый большой римский театр севернее Альп, вмещавший до 10 тысяч зрителей.

Самые старые города Германии Нойс На территории Нойса, расположенного на левом берегу Рейна напротив Дюссельдорфа, находился один из важнейших гарнизонов для операций на землях германских племен - Castrum Novaesium. Лагерь был основан в 16-м году до н. э. Вокруг него вскоре возникло большое гражданское поселение для семей легионеров, торговцев и постоялых дворов. На рисунке 1630 года - битва римлян и германцев под Нойсом.

Самые старые города Германии Трир До прихода римлян в этом месте на Мозеле проживало кельтское племя треверов. В 30-м году до н. э. здесь основали первый римский лагерь, а город Augusta Treverorum, названный в честь императора Октавиана Августа, был заложен около 16-го года до н. э. Своего наивысшего расцвета он достиг в конце второго века. Сегодня древнеримские памятники Трира включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Самые старые города Германии Шпайер Римский военный лагерь, положивший начало истории Шпайера, был основан в 10-м году до н. э. Численность его гарнизона составляла 500 солдат. В 150-м году город, возникший на месте военного лагеря, был нанесен на карту мира греческим ученым Клавдием Птолемеем под кельтским названием Noviomagus. Археологические находки этого периода его истории выставлены в краеведческом Музее Пфальца.

Самые старые города Германии P.S. После распада Римской империи первые сведения о возникновении новых городов на территории нынешней Германии датированы началом VIII века, большинство - в Тюрингии и Гессене, некоторые - в Баварии. Среди них - Арнштадт (704 год), считавшийся самым старым городом ГДР, а также Фрайзинг (724), Бад-Херсфельд (736), Эрфурт (742, фото) и Фульда (744), основанные во время христианизации этих земель. Автор: Максим Нелюбин



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