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Сенат США

Сенат США (англ. the United States Senate) - верхняя палата Конгресса США, одна из двух палат высшего органа законодательной власти в США.

Сенат состоит из 100 членов, по 2 сенатора от каждого штата (вне зависимости от населения штата), избираемых сроком на 6 лет. Сенатором может быть любой человек, достигший 30-летия, являющийся как минимум 9 лет, предшествующих выборам, гражданином США и жителем штата, который намерен представлять в законодательном органе. Выборы в Сенат США проводятся одновременно с выборами в Палату представителей США, при этом каждые два года в порядке ротации переизбирается 1/3 состава сената, что обеспечивает преемственность законодательной власти.

Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. Die fast fertiggestellte Gaspipeline soll einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern. Die USA wollen sie mit Sanktionen stoppen.

Сенаторы в США вновь призвали к санкциям по "Северному потоку - 2" 09.11.2021

Предлагаемая шестью сенаторами-республиканцами поправка в оборонный бюджет США на 2022 год предусматривает обязательные санкции в отношении оператора "Северного потока - 2" - Nord Stream 2 AG.

(201221) -- WASHINGTON, D.C., Dec. 21, 2020 (Xinhua) -- Photo taken on Dec. 20, 2020 shows the U.S. Capitol building in Washington, D.C., the United States. The U.S. Congress on Sunday passed another stopgap funding bill to avert a government shutdown and provide lawmakers more time to vote on the COVID-19 relief deal and long-term government funding. Earlier in the day, Senate Majority Leader Mitch McConnell said that lawmakers have just reached an agreement on the long-awaited COVID-19 relief package, and will pass the bill as soon as possible. (Photo by Ting Shen/Xinhua)

Сенат США одобрил повышение лимита госдолга ради спасения от дефолта 08.10.2021

Лимит госдолга США может быть повышен на 480 миллиардов долларов. Этот шаг призван спасти страну от дефолта и покрыть расходы до 3 декабря.
13,09.2021 WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 13: U.S. Secretary of State Antony Blinken testifies virtually in a House Foreign Affairs Committee on Capitol Hill on September 13, 2021 in Washington, DC. The committee questioned Blinken about the steps President Joe Biden's administration took during the withdrawal of troops in Afghanistan. (Photo by Anna Moneymaker/Getty Images)

Госсекретарь США столкнулся с жесткой критикой в Конгрессе по Афганистану 14.09.2021

Представители обеих партий, и республиканцы, и демократы, требовали от Энтони Блинкена объяснить провальный вывод войск США из Афганистана.
Swetlana Tichanowskaja (l), belarussische Oppositionsführerin, gestikuliert nach ihren Gesprächen mit dem estnischen Premierminister Ratas bei einer Pressekonferenz. (zu dpa «Tichanowskaja: «Durst nach Freiheit» in Belarus nicht verschwunden») +++ dpa-Bildfunk +++

Тихановская призвала Сенат США расширить санкции против Лукашенко 09.06.2021

США должны включить в санкционный список такие предприятия, как "Беларуськалий" и Мозырский нефтеперерабатывающий завод, заявила Светлана Тихановская, выступая перед Сенатом.
The U.S. Capitol dome is seen through steam as the Senate impeachment trial against former President Donald Trump begins in Washington, U.S., February 9, 2021. REUTERS/Erin Scott TPX IMAGES OF THE DAY

Сенат США одобрил законопроект по повышению конкурентоспособности с Китаем 09.06.2021

Сенаторы США проголосовали за законопроект, направленный на стимулирование производства в США полупроводников и развитие различных технологий в условиях растущей конкуренции, в первую очередь со стороны Китая.
Fahnen von den USA und China mit Brüchen, drohender Handelskrieg zwischen den Wirtschaftsmächten | Verwendung weltweit

В Сенате США хотят ужесточить политику в отношении Китая 09.04.2021

Представленный Сенатом США законопроект о более жесткой политике по КНР касается краж интеллектуальной собственности китайскими госкомпаниями, насилия над уйгурами и укрепления отношений с Тайванем.
In this image from video, the vote total of 50-49 on Senate passage of the COVID-19 relief bill, is displayed on screen in the Senate at the U.S. Capitol in Washington, Saturday, March 6, 2021. (Senate Television via AP)

Коронавирус: Сенат США одобрил антикризисный пакет Байдена 06.03.2021

Так называемый "Американский план спасения" Байдена предусматривает, кроме прочего, прямые выплаты населению, дополнительное финансирование закупок вакцины и помощь безработным.

The U.S. Senate votes to acquit former U.S. President Donald Trump by a vote of 57 guilty to 43 not guilty, short of the 2/3s majority needed to convict, during the fifth day of the impeachment trial of the former president on charges of inciting the deadly attack on the U.S. Capitol, on Capitol Hill in Washington, U.S., February 13, 2021. U.S. Senate TV/Handout via Reuters EDITORIAL USE ONLY NO COMMERCIAL SALES

Сенат США не стал объявить импичмент Дональду Трампу 13.02.2021

На голосовании в Сенате по вопросу об импичменте экс-президенту США Дональду Трампу сторонникам обвинения не удалось набрать необходимого большинства в две трети голосов.
United States President Donald J. Trump walks out of the room after an Operation Warp Speed Vaccine Summit in the South Court Auditorium of the of the Eisenhower Executive Office Building at the White House on December 8, 2020 in Washington, DC. Credit: Oliver Contreras / Pool via CNP

Второй импичмент Дональду Трампу. Что нужно знать 09.02.2021

Сенат США рассматривает вопрос об импичменте Трампу. Впервые в истории страны эта процедура возбуждена в отношении президента, покинувшего свой пост. Впервые - против одного и того же политика.
Clerk of the House Cheryl Johnson along with acting House Sergeant-at-Arms Tim Blodgett lead the Democratic House impeachment managers as they walk through the Capitol Hill to deliver to the Senate the article of impeachment alleging incitement of insurrection against former President Donald Trump, in Washington, Monday, Jan. 25, 2021. (Melina Mara/The Washington Post via AP, Pool)

Большинство республиканцев в Сенате против импичмента Трампу 27.01.2021

Сенат США отклонил предложение сенатора-республиканца прекратить импичмент. Однако голосование показало, что сторонникам импичмента в Сенате скорее всего не хватит голосов завершить эту процедуру.
5.3. 2015 *** BERLIN, GERMANY - MARCH 5: United States Deputy Secretary of State Antony Blinken makes a speech at Hertie School of Governance on March 5, 2015 in Berlin, Germany. Ayhan Simsek / Anadolu Agency

Сенат утвердил Энтони Блинкена в должности госсекретаря США 26.01.2021

Новый глава Госдепартамента США выступает за многостороннее сотрудничество, видит основной проблемой Китай, он - сторонник максимально жестких мер в отношении Москвы.
26.05.2017*****FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump attends the G7 summit in Taormina, Sicily, Italy, May 26, 2017. REUTERS/Dylan Martinez/File Photo

Сенат США обсудит импичмент Трампу во второй неделе февраля 23.01.2021

Палата представителей США 25 января передаст Сенату обвинения в адрес экс-президента Дональда Трампа. Вторая - беспрецедентная - попытка импичмента связана с беспорядками в Вашингтоне 6 января.
U.S. President Donald Trump boards Air Force One to depart for travel to Singapore from the Canadian Forces Base Bagotville, Quebec, Canada, June 9, 2018. REUTERS/Jonathan Ernst

Импичмент Трампу предложено перенести на середину февраля 22.01.2021

Инициатором переноса голосования по импичменту экс-президенту США Трампу на 13 февраля стал лидер республиканцев в Сенате Макконнелл. Вторая попытка импичмента связана с беспорядками в Вашингтоне.
Avril Haines, Former Deputy National Security Advisor and Former Deputy Director of the Central Intelligence Agency, along with Richard Haass Ph.D., President of the Council on Foreign Relations, and Stephen J. Hadley, Former National Security Advisor, testify before the U.S. House Committee on Foreign Relations at the United States Capitol in Washington D.C., U.S., on Tuesday, January 14, 2020, following a U.S., drone strike that killed Iranian military leader Qasem Soleimani on January 3, 2020. United States Secretary of State Mike Pompeo, who was supposed to be the key witness appearing before the committee, declined to testify due to travel. Credit: Stefani Reynolds / CNP | Verwendung weltweit

Директором Нацразведки США впервые станет женщина 21.01.2021

Сенат США утвердил Эврил Хэйнс в должности директора Национальной разведки страны. Ее кандидатуру выдвинул Джозеф Байден. Ранее Хэйнс была заместителем директора ЦРУ.
Fulton County Georgia elections workers process absentee ballots for the Senate runoff election in Atlanta on Tuesday, Jan. 5, 2021. Georgia's two Senate runoff elections on Tuesday will determine which party controls the U.S. Senate. Republican Kelly Loeffler is going up against Democrat Raphael Warnock, while Republican David Perdue is challenging Democrat Jon Ossoff. Democrats must win both seats to take control of the Senate. (AP Photo/Ben Gray)

В Джорджии на выборах в Сенат побеждают демократы 07.01.2021

В случае победы Джона Оссоффа и Рафаэля Уорнока на выборах в Сенат в штате Джорджия Демократическая партия де-факто получит большинство в верхней палате Конгресса США.

О лжи Трампа, проблемах Байдена и вызовах для США - интервью DW с конгрессвумен Дебби Дингелл 06.01.2021

Конгрессвумен Дебби Дингелл предсказывала победу Трампа в 2016 году, но тогда мало кто в нее верил. Последние четыре года страна была разделена, считает член Палаты представителей, но Джо Байден способен объединить США.
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