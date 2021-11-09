Сенат США (англ. the United States Senate) - верхняя палата Конгресса США, одна из двух палат высшего органа законодательной власти в США.

Сенат состоит из 100 членов, по 2 сенатора от каждого штата (вне зависимости от населения штата), избираемых сроком на 6 лет. Сенатором может быть любой человек, достигший 30-летия, являющийся как минимум 9 лет, предшествующих выборам, гражданином США и жителем штата, который намерен представлять в законодательном органе. Выборы в Сенат США проводятся одновременно с выборами в Палату представителей США, при этом каждые два года в порядке ротации переизбирается 1/3 состава сената, что обеспечивает преемственность законодательной власти.