Сенат США одобрил назначение человека Трампа главой Нацразведки

Сенат Конгресса США в четверг, 21 мая, одобрил выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру Джона Рэтклиффа на пост главы Управления директора Национальной разведки США (ODNI), координирующего работу всех американских разведслужб. В поддержку конгрессмена-республиканца от штата Техас проголосовали 49 сенаторов, 44 высказались против.

В ближайшее время Джон Рэтклифф будет приведен к присяге, а занимающий должность исполняющего обязанности главы ODNI с 20 февраля посол США в Германии Ричард Гренелл будет от нее освобожден.

Таким образом вторая попытка Трампа поставить на эту должность близкого ему конгрессмена увенчалась успехом. Первую попытку он предпринял в июле 2019 года. Однако тогда Рэтклифф отказался от выдвижения, объяснив это тем, что не хотел бы, чтобы вокруг его кандидатуры возникли политические или внутрипартийные дебаты, и предпочел остаться в Конгрессе США.

Рэтклифф известен главным образом своей непримиримой позицией по отношению к расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы и возможными связями Трампа с Кремлем. Он обвинял Мюллера в превышении полномочий и политической ангажированности.

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