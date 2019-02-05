 Сенат США одобрил закон против бойкота Израиля | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.02.2019

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Мир

Сенат США одобрил закон против бойкота Израиля

Билль о безопасности на Ближнем Востоке направлен на защиту Израиля от экономического бойкота со стороны стран, осуждающих оккупацию еврейским государством территорий Палестины.

Плакат с призывом к бойкоту Израиля в Вифлееме

Сенат США принял во вторник, 5 февраля, законопроект, направленный на защиту Израиля от экономического бойкота со стороны стран, осуждающих оккупацию еврейским государством палестинских территорий.

Билль о безопасности на Ближнем Востоке, как официально называется документ, направлен также против движения BDS (boykott, divestment and sanctions), выступающего за введение санкций против компаний, ведущих бизнес с Израилем, и стремящегося добиться оттока капитала из страны.

Контекст

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При этом остается под вопросом, будет ли законопроект одобрен нижней палатой парламента, в которой большинство имеют демократы. По мнению ряда либеральных законодателей, билль о безопасности на Ближнем Востоке идет вразрез с правом на свободу слова, гарантированным гражданам США Конституцией.

Новые санкции против Сирии

При этом сторонники протекционных мер, такие как республиканский сенатор Марко Рубио, заявляют, что они поддерживают билль, так как являются противниками ведения "дискриминирующей экономической войны" против Израиля.

Кроме прочего, законопроект предполагает новые поставки оружия в Израиль, расширение военного сотрудничества с Иорданией и введение новых санкций против Сирии.

Резкой критике подвергли закон представители Американского союза гражданских свобод (АСГС). "Сегодня Сенат избрал политику, противную Конституции, и попрал ногами право, гарантированное всем американцам Первой поправкой", - цитирует старшего советника по вопросам законодательства АСГС Катлин Руане информагентство AFP.

Первая поправка к Конституции США является частью Билля о правах и гарантирует, кроме прочего, что Конгресс США не будет поддерживать какую-либо религию и посягать на свободу слова, прессы и собраний.

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    Автор: Сабрина Пабст, Александр Дельфинов


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Несмотря на протесты, кнессет Израиля принял закон о легализации поселений на палестинских территориях. Критики считают, что, даже создав два государства, конфликт теперь не разрешить.  

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