Сенат США одобрил выделение 250 миллионов долларов на военные нужды Украины

По информации посольства Украины в Вашингтоне, 50 миллионов долларов предполагается направить на закупку летальных видов вооружения.
Сенат США 1 августа одобрил оборонный бюджет на 2019 финансовый год, предусматривающий выделение военной помощи Украине. За документ проголосовали 87 сенаторов, против были 10, воздержались 3, сообщается на сайте верхней палаты американского парламента. Ранее оборонный бюджет одобрила Палата представителей.
США предоставят Киеву 250 миллионов долларов на укрепление обороноспособности страны, заявило посольство Украины в Вашингтоне. При этом 50 миллионов из данной суммы должно быть направлено на закупку летальных видов вооружений, указало далее диппредставительство.
Кроме того, предусмотрена помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти и уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, отмечается далее в заявлении. Кроме того, по этим данным, США будут содействовать участию Украины в программах обмена информацией.
Оборонный бюджет на 2019 год вступит в силу после его подписания президентом США Дональдом Трампом.
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