Сенат Италии отказался от голосования 14 августа по доверию правительству

Сенат республики - верхняя палата парламента Италии - отклонил предложение правопопулистской "Лиги" во главе с ее федеральным секретарем Маттео Сальвини о проведении 14 августа голосования по вопросу о недоверии правительству премьер-министра Джузеппе Конте. Об этом во вторник, 13 августа, сообщило итальянское агентство ANSA. По его данным, против инициативы "Лиги" выступили Движение "5 звезд", Демократическая партия, "Свободные и равные", а также Движение за автономию.

Конте 20 августа должен будет выступить по вопросу о политическом кризисе перед депутатами в Палаццо Мадама - резиденции итальянского Сената в Риме.

Неожиданная сделка

До этого Маттео Сальвини на дебатах в парламенте предложил Движению "5 звезд" неожиданную сделку: он пообещал поддержать парламентскую реформу, предлагаемую лидером этого объединения Луиджи Ди Майо, в обмен на его согласие на проведение досрочных выборов. Ди Майо, в частности, настаивает на сокращении числа депутатов с нынешних 950 до 605. Лидер "5 звезд" на уступки, однако, не пошел.

Между тем на фоне усиливающегося кризиса к сдержанности призвал и экс-премьер Италии Маттео Ренци, подчеркнувший, что не позволит подорвать согласие между партиями, позволяющее сохранить дееспособность нынешнего парламента.

Судьба коалиционного правительства под вопросом

В четверг, 8 августа, Маттео Сальвини потребовал провести досрочные выборы в парламент страны, поставив под вопрос судьбу коалиционного правительства. "Мы не хотим дополнительных мест (в парламенте. - Ред.) или министерских позиций, не хотим перестановок или технического правительства: на смену этому правительству могут прийти только выборы", - заявил вице-премьер.

Политик, занимающий также пост главы МВД страны, указал, что из-за разногласий между "Лигой" и Движением "5 звезд" в парламенте, усиливающихся на протяжении последних месяцев, в парламенте отсутствует правящее большинство. По его мнению, новое голосование является единственной альтернативой непрочной коалиции правящих партий.

Рост противоречий

Конфликт обострился после того, как "5 звезд" 7 августа проголосовало против многомиллиардного проекта скоростного железнодорожного сообщения между итальянским Турином и французским Лионом, поддерживаемого "Лигой".

Другими предметами для разногласий стали предоставление большей автономии отдельным регионам Италии и минимальный размер оплаты труда.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Италия после землетрясения Церковная башня над развалинами 24 августа в 3.36 утра в центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки ощущались в провинциях Лацио, Умбрия и Марке. Стихия застала людей спящими. Разрушения особенно сильны в деревне Аматриче с населением 2600 человек, где удара стихии не выдержало множество зданий. Только церковная башня возвышается над руинами.

Италия после землетрясения Руины и слезы В числе жертв разрушительного землетрясения в Аматриче - местные жители и туристы. Среди них - группа детей, которые проводили здесь летние каникулы. Подземные толчки ощущались в 150 километрах от Рима. Папа римский Франциск выразил соболезнование семьям погибших. По словам понтифика, его глубоко тронула новость о том, что среди пострадавших оказались дети.

Италия после землетрясения Когда-то самая красивая деревня Италии Аматриче с ее средневековыми постройками в центральной части в прошлом году была названа самой красивой деревней Италии. Но именно старые каменные стены рассыпались от землетрясения на мелкие куски. Из-за того, что дома стояли слишком близко друг к другу, отмечает сотрудник немецкой службы технической помощи (THW) Ульф Лангемайер (Ulf Langemayer), многие люди погибли, задохнувшись под обломками.

Италия после землетрясения Солидарность с итальянцами Сотни спасателей и волонтеров пытаются помочь жертвам землетрясения. Поддержка приходит и из-за рубежа. Президент США Барак Обама предложил помощь итальянцам в проведении спасательных работ и в восстановлении разрушенных населенных пунктов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телеграмме, адресованной главе правительства Италии Маттео Ренци, написала, что "картина разрушений шокирует".

Италия после землетрясения Число жертв растет Спасатели продолжают поиски людей, выживших под завалами. День и ночь не прекращаются спасательные работы в городе Пескара-дель-Тронто, который оказался в числе населенных пунктов, наиболее пострадавших от землетрясения. На этом снимке - инженер, показывающий спасателям, где лучше осуществлять поиск, чтобы избежать дальнейшего обрушения здания.

Италия после землетрясения Выжившие? Шансов все меньше Чтобы отыскать под завалами как можно больше выживших, спасательные работы проводятся при помощи сейсмографов, способных распознавать звуки и шумы, которые могут издавать находящиеся под обломками зданий люди. Но время идет, после четырех суток без воды и еды у тех, кто находится под завалами, остается все меньше шансов на спасение. Однако чудеса все же случаются. И надежда еще жива.

Италия после землетрясения 125 землетрясений в Италии, начиная с 1900 года С 1900 года по сегодняшний день в Италии произошли 125 значительных землетрясений. 12 из них - в течение последних 16 лет. Землетрясение магнитудой 6,2 (24 августа 2016 года) было одним из самых мощных за последнее столетие. Самые сильные колебания земной поверхности Италия пережила в 2009 году. Тогда в городе Л´Акуила были зарегистрированы подземные толчки силой 6,3 балла по шкале Рихтера. Автор: Лилиана Бек, Наталья Позднякова

