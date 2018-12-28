Сенатор США заявил о замедлении вывода войск из Сирии

Планы по выводу американских войск из Сирии будут "умным образом" замедлены, заявил в субботу, 30 декабря, сенатор-республиканец Линдси Грэм. Это заявление он сделал после разговора с президентом США Дональдом Трампом. По словам Грэма, после разговора он "чувствует себя лучше" относительно курса американской политики в отношении Сирии.

"Президент много и тяжело думает о Сирии - как вывести войска, одновременно защищая наши интересы в области безопасности", - подчеркнул сенатор, долгое время считавшийся противником Трампа. По словам Грэма, вывод американским войск будет осуществляться таким образом, чтобы гарантировать разгром террористической группировки "Исламское государство" и безопасность курдов.

Президент США Дональд Трамп 24 декабря подписал указ о выводе американских войск из Сирии. Большинство союзников США были повергнуты в шок неожиданным решением Трампа. Одним из немногих союзников, поддержавших это спорное решение, стала Турция, у которой теперь появится больше свободы для борьбы с базирующимися в Сирии курдскими формированиями, пользующимися поддержкой США.

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