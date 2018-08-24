Сенатор Маккейн отказался от дальнейшей терапии

Страдающий от рака мозга 81-летний американский сенатор Джон Маккейн решил отказаться от дальнейшего лечения. Сообщение об этом семья политика разместила в пятницу, 24 августа, на сайте сенатора. "Прогресс заболевания и неумолимое старение выносят свой вердикт. С его обычной силой воли он решил прекратить лечение", - говорится в заявлении.

Члены семьи напомнили, что Маккейн, более 30 лет представляющий в Сенате штат Аризона, прошлым летом сообщил американскому народу о своем заболевании - агрессивной глиобластоме головного мозга - и неутешительном прогнозе. "С тех пор Джон превзошел все ожидания, связанные с его выживанием", - отмечается в сообщении.

Сенатор Маккейн является непримиримым критиком российской верхушки и президента Владимира Путина. Кроме того, он активный сторонник нынешней власти в Украине и посещал Киев во времена Майдана. Оборонный бюджет США на 2019 год, в котором заложены 250 млн долларов на военную помощь Украине, а также запланированы средства на противодействие "российской агрессии", в Конгрессе США получил название "закона Маккейна".

Распланировал свои похороны

Ветеран вьетнамской войны сенатор не жалует и президента США Дональда Трампа, своего коллегу по Республиканской партии. Во время предвыборной кампании Трамп, который сам избежал военной службы, прошелся в адрес военнослужащих, побывавших в плену у вьетнамской армии. Будущий президент тогда заявил, что для него Маккейн "не герой". "Я предпочитаю людей, которых не берут в плен", - напоминает слова Трампа агентство AFP.

В мае стало известно, что Маккейн распланировал свои похороны. Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на родственника сенатора, в списке тех, чье присутствие на церемонии, политик считает желательным, не оказалось Дональда Трампа. Вместо это Маккейн хотел бы, чтобы на службе, которая пройдет в Вашингтонском кафедральном соборе, присутствовал вице-президент Майкл Пенс.

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Смотреть видео 12:13 Now live 12:13 мин Поделиться Маккейн: с Путиным надо разговаривать с позиции силы Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2Vs0L Джон Маккейн в программе "Немцова.Интервью": Благодаря успеху Трампа мы в игре