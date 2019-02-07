 Сенатор Арашуков исключен из Совета Федерации | Новости из Германии о России | DW | 22.05.2019

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Россия

Сенатор Арашуков исключен из Совета Федерации

Находящийся в СИЗО Рауф Арашуков лишен статуса сенатора Совета Федерации за то, что он не подал вовремя декларацию о доходах. Решение принято единогласно.

Бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков

Рауф Арашуков

Совет Федерации на заседании в среду, 22 мая, проголосовал за прекращение полномочий сенатора Рауфа Арашукова. Формальным основанием для такого решения стало непредставление им в срок декларации о доходах за 2018 год, хотя у него была такая возможность. Решение принято единогласно 153 сенаторами. По закону сенаторы и депутаты обязаны направлять свои декларации ежегодно до 1 апреля. Арашуков подал документы 15 апреля.

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Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе заседания Совета Федерации и находится в СИЗО. Он обвиняется в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. Сенатор не признает вину и считает свое дело "политическим заказом".

Позже был задержан отец сенатора Рауль Арашуков, которого обвиняют в хищении природного газа ПАО "Газпром" на сумму более чем на 30 млрд рублей. Уголовные дела о мошенничестве и организации преступного сообщества возбуждены также в отношении двоюродного брата сенатора - Руслана Арашукова, возглавляющего дочернее предприятие "Газпрома".

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    Автор: Марина Барановская


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