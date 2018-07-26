 Сенаторы США просят ввести санкции за преследование оппозиции в РФ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.10.2019

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Мир

Сенаторы США просят ввести санкции за преследование оппозиции в РФ

Российское правительство продолжает преследовать лидеров оппозиции, заявляют сенаторы США. Они призывают задействовать "акт Магнитского" и ввести новые санкции.

Марко Рубио

Марко Рубио

Сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио и его коллега-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин призывают госсекретаря США Майкла Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных за нарушения прав человека. Об этом говорится в письме Рубио и Кардина,опубликованном во вторник, 1 октября. Под ним стоят подписи еще девяти сенаторов.

Контекст

Заигрывания Трампа с Путиным спровоцировали Конгресс на обсуждение новых санкций, которые ударят по госдолгу и IT-сфере. Их нельзя будет отменить десятилетиями, предупреждает Иван Преображенский. (26.07.2018)

Американский сенатор-республиканец рассказал в интервью Жанне Немцовой о Трампе, о сегодняшних возможностях Путина - и о скандальном докладе о связях президента РФ и крупного капитала в России. (13.12.2017)

Сенаторы в письме просят "принять меры в ответ на продолжающиеся преследования со стороны российского правительства диссидентов и лидеров оппозиции, в том числе заключения под стражу по политическим причинам многих граждан". Политики призывают задействовать для этого "акт Магнитского".

"Акт Магнитского" был принят в США в 2012 году, он предусматривает применение персональных санкций против тех, кто причастен к нарушению прав человека. Подобные законы позднее приняли еще несколько стран.

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    Автор: Ирина Филатова


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