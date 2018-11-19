 Сенаторы США призвали не назначать российского генерала главой Интерпола | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.11.2018

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Мир

Сенаторы США призвали не назначать российского генерала главой Интерпола

В случае избрания Александра Прокопчука президентом международной полиции он продолжит стратегию России на злоупотребление этой организацией, предостерегают американские сенаторы.

Штаб-квартира Интерпола в Лионе

Штаб-квартира Интерпола в Лионе

Четыре сенатора США выступили с обращением к президенту Дональду Трампу и генеральной ассамблее Интерпола воспрепятствовать российскому генерал-майору Александру Прокопчуку занять пост президента Международной организации уголовной полиции. "Это все равно, что лису сделать ответственной за курятник", - говорится в их совместном заявлении, опубликованном в понедельник, 19 ноября, на сайте сенатора-республиканца Роджера Уикера.

Контекст

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Европарламент осудил чрезмерные проверки Россией судов в Азовском море и милитаризацию всего региона Черного моря. В резолюции евродепутаты призвали ЕС предупредить РФ о новых санкциях в случае эскалации. (25.10.2018)

Россию критикуют за то, что она злоупотребляет Интерполом для преследования оппозиционеров. Тем не менее, россиянин Прокопчук является фаворитом в борьбе за пост главы этой организации, сообщает The Times. (17.11.2018)

64-летний Мэн Хунвэй мог получать взятки и совершить ряд других преступлений, заявил член Госсовета КНР Чжао Кэчжи. Подробности обвинения он оставил в тайне. (08.10.2018)

Как подчеркивается в документе, "Россия раз за разом нарушала правила Интерпола, используя его для сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов". "Александр Прокопчук лично участвовал в осуществлении этой стратегии запугивания, направленной на ослабление демократических институтов и укрепление авторитарного режима Путина", - утверждают сенаторы.

В случае своего избрания Прокопчук продолжит "институализированное злоупотребление "красными циркулярами" Интерпола и будет блокировать все усилия по проведению существенных реформ", говорится в обращении, которое, помимо Уикера, подписали республиканец Марко Рубио и представители демократов Джин Шахин и Крис Кунс.

Ранее, 17 ноября, британская газета  The Times сообщила, что генерал Прокопчук  стал фаворитом в борьбе за пост главы Интерпола. Решение о проведении выборов нового президента Интерпола было принято после того, как в октябре пропал действующий глава этой полицейской организации Мэн Хунвэй. Впоследствии выяснилось, что он находится в Китае, где против него ведется расследование по делу о коррупции.

Александр Прокопчук с 2016 года занимает пост вице-президента Интерпола. Выборы нового главы Интерпола пройдут 21 ноября в Дубае.

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