Сенаторы-демократы назвали выход США из ДРСМД подарком Москве

Группа влиятельных сенаторов-демократов обратилась с открытым письмом к президенту Дональду Трампу с призывом учесть негативные последствия выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Письмо, подписанное членами сенатских комитетов по международным отношениям, вооруженным силами и разведке, было опубликовано в понедельник, 3 декабря, на сайте одного из комитетов.

"С пониманием того, как сложно заставить Россию исправить нарушение Договора о ликвидации РСМД, все же внезапное решение администрации о выходе в одностороннем порядке является политическим и геостратегическим подарком России", - пишут сенаторы. Этот шаг не только показывает, что "Соединенные Штаты готовы отказаться от своих обязательств в одностороннем порядке без какой-либо стратегической альтернативы", но и позволяет России "расширить производство и развертывание" своих ракетных систем, которые угрожают Европе.

"Мы настоятельно призываем вас и вашу администрацию взаимодействовать с Конгрессом в оценке последствий этого шага для стратегической стабильности и наших отношений с европейскими и азиатскими союзниками", - обращаются сенаторы к Трампу.

Президент США Дональд Трамп в октябре объявил о выходе из Договора о ликвидации РСМД из-за российских нарушений. В поддержку главы Белого дома выступил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан лидерами США и СССР в 1987 году и фиксирует отказ сторон производить, использовать и хранить баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.

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