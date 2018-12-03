 Сенаторы-демократы назвали выход из РСМД подарком Москве | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.12.2018

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Мир

Сенаторы-демократы назвали выход из РСМД подарком Москве

США отказываются от обязательств, а Россия расширяет производство угрожающих Европе ракет - таковы, по мнению сенаторов-демократов, последствия выхода США из РСМД.

Российские военные учения

Группа влиятельных сенаторов-демократов обратилась с открытым письмом к президенту Дональду Трампу с призывом учесть негативные последствия выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Письмо, подписанное членами сенатских комитетов по международным отношениям, вооруженным силами и разведке, было опубликовано в понедельник, 3 декабря, на сайте одного из комитетов.

Контекст

Михаил Горбачев написал колонку для газеты The New York Times. Он раскритиковал намерения Вашингтона выйти из ДРСМД. По его мнению, цель Трампа - освободить США от любых обязательств. (26.10.2018)

Ядерная война в Европе - в споре между Трампом и Путиным о договоре РСМД речь идет именно об этом. При этом в восточноевропейских странах нет единства, считает Борис Кальноки. (27.10.2018)

"С пониманием того, как сложно заставить Россию исправить нарушение договора о РСМД, все же внезапное решение администрации о выходе в одностороннем порядке является политическим и геостратегическим подарком России", - пишут сенаторы. Этот шаг не только показывает, что "Соединенные Штаты готовы отказаться от своих обязательств в одностороннем порядке без какой-либо стратегической альтернативы", но и позволяет России "расширить производство и развертывание" своих ракетных систем, которые угрожают Европе.

"Мы настоятельно призываем вас и вашу администрацию взаимодействовать с Конгрессом в оценке последствий этого шага для стратегической стабильности и наших отношений с европейскими и азиатскими союзниками", - обращаются сенаторы к Трампу.

Президент США Дональд Трамп в октябре объявил о выходе из договора о ликвидации РСМД из-за российских нарушений. В поддержку главы Белого дома выступил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан лидерами США и СССР в 1987 году и фиксирует отказ сторон производить, использовать и хранить баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.

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    Автор: Наталия Королева


Контекст

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