 Сенаторы в США отвели полгода на подготовку доклада по Немцову | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.02.2019

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Мир

Сенаторы в США отвели полгода на подготовку доклада по Немцову

Если новый законопроект о санкциях Вашингтона против Москвы примут, у администрации Трампа будет шесть месяцев, чтобы представить доклад об обстоятельствах убийства Бориса Немцова.

Борис Немцов

Борис Немцов

Президент США Дональд Трамп должен будет в течение полугода представить профильным комитетам Конгресса и его руководству доклад об обстоятельствах убийства в Москве российского оппозиционера Бориса Немцова. Это следует из обновленного варианта американского законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля (DASKA)".

Контекст

В третью годовщину убийства Бориса Немцова тысячи людей в Москве, несмотря на мороз, вышли на марш в память политика. Репортаж DW. (25.02.2018)

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший в интервью DW усомнился в популярности президента Путина, а также призвал Запад прекратить поддерживать коррупционеров из России. (16.03.2018)

Его подготовкой занимался целый ряд влиятельных американских сенаторов: Кори Гарднер (республиканец из штата Колорадо), Роберт Менендес (демократ из Нью-Джерси), Линдси Грэм (республиканец из Южной Каролины), Бенджамин Кардин (демократ из Мэриленда) и Джинн Шейхин (демократ из Нью-Гэмпшира).

Конгресс США

Конгресс США

Первоначальный вариант документа был представлен Менендесом и Грэмом еще 1 августа 2018 года, но принять его не удалось из-за промежуточных выборов в Конгресс.

Обновленную версию DASKA американские законодатели внесли на рассмотрение 13 февраля. При этом в текст было добавлено положение о необходимости подготовить соответствующий отчет об обстоятельствах убийства бывшего сопредседателя партии РПР-ПАРНАС.

Готовый доклад должен быть представлен на рассмотрение комитетам по международным делам в Сенате и Палате представителей, а также комитету по банкам, жилищному строительству и проблемам городского развития. Кроме того, содержание документа должно быть доведено до сведения глав республиканского и демократического большинства в обеих палатах и до спикера Палаты представителей.

Чтобы акт DASKA был принят, законодателям требуется одобрение обеих палат Конгресса США, а затем - подпись президента США Дональда Трампа.

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    Автор: Ирина Чевтаева, Юлия Вишневецкая


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Площадь Бориса Немцова появилась в Вашингтоне

Контекст

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В годовщину убийства создателя движения "Солидарность" и сопредседателя партии РПР-ПАРНАС Бориса Немцова в Москве прошла многотысячная акция в память о политике. (27.02.2016)  

Ссылки в интернете

Подводка к DASKA

Оригинальный вариант DASKA

Аудио- и видеофайлы по теме

Площадь Бориса Немцова появилась в Вашингтоне  

Форум Немцова в Праге: сможет ли Россия стать демократической страной?  

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