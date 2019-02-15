Сенаторы в США отвели полгода на подготовку доклада по Немцову

Президент США Дональд Трамп должен будет в течение полугода представить профильным комитетам Конгресса и его руководству доклад об обстоятельствах убийства в Москве российского оппозиционера Бориса Немцова. Это следует из обновленного варианта американского законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля (DASKA)".
Его подготовкой занимался целый ряд влиятельных американских сенаторов: Кори Гарднер (республиканец из штата Колорадо), Роберт Менендес (демократ из Нью-Джерси), Линдси Грэм (республиканец из Южной Каролины), Бенджамин Кардин (демократ из Мэриленда) и Джинн Шейхин (демократ из Нью-Гэмпшира).
Конгресс США
Первоначальный вариант документа был представлен Менендесом и Грэмом еще 1 августа 2018 года, но принять его не удалось из-за промежуточных выборов в Конгресс.
Обновленную версию DASKA американские законодатели внесли на рассмотрение 13 февраля. При этом в текст было добавлено положение о необходимости подготовить соответствующий отчет об обстоятельствах убийства бывшего сопредседателя партии РПР-ПАРНАС.
Готовый доклад должен быть представлен на рассмотрение комитетам по международным делам в Сенате и Палате представителей, а также комитету по банкам, жилищному строительству и проблемам городского развития. Кроме того, содержание документа должно быть доведено до сведения глав республиканского и демократического большинства в обеих палатах и до спикера Палаты представителей.
Чтобы акт DASKA был принят, законодателям требуется одобрение обеих палат Конгресса США, а затем - подпись президента США Дональда Трампа.
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Автор: Ирина Чевтаева, Юлия Вишневецкая