 Семь смертных грехов и новый Бетховен | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.01.2019

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Культура и стиль жизни

Семь смертных грехов и новый Бетховен

В нашем концертном цикле "DW в эфире радио "Орфей" в январе мы приглашаем вас на фестивали в Херне и Бонне.

Проект DW и радио Орфей

В 2019 году концертная передача "DW в гостях у радио Орфей" будет выходить дважды в месяц в эфир наших партнеров: во второй и четвертый вторник каждого месяца.

8 января: семь смертных грехов в Херне

Раз в году бывший шахтерский городок Херне в Северном Рейне - Вестфалии становится местом паломничества любителей музыки далеких эпох. Дни старинной музыки в Херне (Tage alter Musik in Herne) - старейший в Германии и один из старейших в мире фестивалей музыки доромантической эпохи. Он проводится здесь с 1976 года.

Контекст

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22 января: Бетховен и новая музыка в Бонне

Проходящий в Бонне Бетховенский фестиваль ставит своей целью не только быть форумом для великой музыки прошлого, но и писать музыкальную историю настоящего. Так, из года в год значительный современный композитор создает по заказу фестиваля сочинение, вступающее в диалог с одним из произведений Людвига ван Бетховена (Ludwig van Beethoven).

Известный австрийский композитор Бернхард Ланг (Bernhard Lang) "выбрал в собеседники" "Третий фортепианный концерт" Бетховена. Его сочинение "Monadologie XXXIV" привело в восторг фестивальную публику, как и интерпретация "Третьего концерта" итальянским пианистом-виртуозом Марино Форменти.

Концерты выходят в эфир 8 и 22 января в 21 час по московскому времени на волнах радио "Орфей": 99,2 FM в Москве и на частотах "Орфея" в других городах России. Кроме того, концерт будет транслироваться в интернете на сайте "Орфея" .

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    Автор: Элла Володина


Музыкальное наследие: немецкие органы

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Ссылки в интернете

Сайт радио "Орфей"

Сайт Бетховенского фестиваля

Аудио- и видеофайлы по теме

Музыкальное наследие: немецкие органы  

Поющая пила покоряет публику  

100 лет ударной установке  

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