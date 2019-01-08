Семь смертных грехов и новый Бетховен

В 2019 году концертная передача "DW в гостях у радио Орфей" будет выходить дважды в месяц в эфир наших партнеров: во второй и четвертый вторник каждого месяца.

8 января: семь смертных грехов в Херне

Раз в году бывший шахтерский городок Херне в Северном Рейне - Вестфалии становится местом паломничества любителей музыки далеких эпох. Дни старинной музыки в Херне (Tage alter Musik in Herne) - старейший в Германии и один из старейших в мире фестивалей музыки доромантической эпохи. Он проводится здесь с 1976 года.

Программный девиз фестиваля 2018 года - "Семь смертных грехов". Будь ли то гнев, высокомерие, уныние или чревоугодие - старинная музыка изобилует размышлениями о пороках и их преодолении. Двухчасовая программа нашего концерта познакомит вас с наиболее яркими моментами фестиваля, прошедшего в ноябре.

22 января: Бетховен и новая музыка в Бонне

Проходящий в Бонне Бетховенский фестиваль ставит своей целью не только быть форумом для великой музыки прошлого, но и писать музыкальную историю настоящего. Так, из года в год значительный современный композитор создает по заказу фестиваля сочинение, вступающее в диалог с одним из произведений Людвига ван Бетховена (Ludwig van Beethoven).

Известный австрийский композитор Бернхард Ланг (Bernhard Lang) "выбрал в собеседники" "Третий фортепианный концерт" Бетховена. Его сочинение "Monadologie XXXIV" привело в восторг фестивальную публику, как и интерпретация "Третьего концерта" итальянским пианистом-виртуозом Марино Форменти.

Концерты выходят в эфир 8 и 22 января в 21 час по московскому времени на волнах радио "Орфей": 99,2 FM в Москве и на частотах "Орфея" в других городах России. Кроме того, концерт будет транслироваться в интернете на сайте "Орфея" .

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Российские музыканты, которые покорили Германию Даниил Трифонов: непостижимый талант В январе Даниил Трифонов получил свою первую "Грэмми". Американская академия звукозаписи объявила "Transcendental" лучшим классическим инструментальным сольным альбомом 2017 года. В Германии Трифонов свой первый концерт дал в 2013 году. Тогда его назвали одним из непостижимых талантов последних десятилетий. В 2017 году пианист удостоился музыкальной премии ECHO Klassik, немецкого аналога "Грэмми".

Российские музыканты, которые покорили Германию Владимир Ашкенази: 10 лет в Берлине Семикратный лауреат премии "Грэмми", пианист и дирижер Владимир Ашкенази, родом из Горького, впервые в 1957 году выступал с гастролями в Германии. С 1989 по 1999 годы он возглавлял в качестве главного дирижера Немецкий симфонический оркестр Берлина. Имеет исландское гражданство. Живет в Швейцарии.

Российские музыканты, которые покорили Германию Ольга Бородина: блиц-визит в Мюнхен Запись Реквиема Верди с Чикагским симфоническим оркестром принесла Ольге Бородиной в 2010 году две награды "Грэмми". Солистка Мариинского театра востребована на сценах лучших театров мира. В Германии слушатели классической музыки могли насладиться ее вокалом в 2014 году в Баварской государственной опере. На фото: "Хованщина" в бельгийском Антверпене.

Российские музыканты, которые покорили Германию Ильдар Абдразаков: контракт с немецким лейблом Две премии "Грэмми" за запись Реквиема и у солиста Мариинского театра Ильдара Абдразакова. Бывший муж Ольги Бородиной также выступает в Ла Скала, Метрополитен-опера и прочих знаменитых театрах. В 2013 году состоялся его дебют в Баварской государственной опере. В 2017 году прославленный бас подписал контракт с звукозаписывающей компанией Deutsche Grammophon.

Российские музыканты, которые покорили Германию Максим Венгеров: гражданин Германии Дважды удостаивался премии "Грэмми". В 1989 году знаменитый скрипач переехал из Новосибирска со своим легендарным учителем Захаром Броном и его другими учениками в немецкий Любек. Позднее Максим Венгеров получил и немецкое гражданство. Выступал с прославленными оркестрами и дирижерами. В Германии долгое время также преподавал и был дважды удостоен премии ECHO Klassik.

Российские музыканты, которые покорили Германию Евгений Кисин: трамплин в Берлине Две премии "Грэмми" – у пианиста Евгения Кисина. Его дебютом на большой сцене классической музыки стал в 1988 году новогодний концерт в Берлине, где он выступил с Берлинским филармоническим оркестром под руководством Герберта фон Караяна.

Российские музыканты, которые покорили Германию Юрий Башмет: начало карьеры в Германии Юрий Башмет удостоился премии "Грэмми" вместе с оркестром "Солисты Москвы" в 2008 году. Международная карьера прославленного альтиста и дирижера началась также в Германии с победы в 1976 году на международном музыкальном конкурсе общественно-правового немецкого телевидения Internationale Musikwettbewerb der ARD.

Российские музыканты, которые покорили Германию Гидон Кремер: латвийский немец из СССР Родился в Риге, учился в Москве, эмигрировал в ФРГ. Знаменитый виртуоз Гидон Кремер был удостоен "Грэмми" в 2001 году в номинации "Лучшее исполнение в составе небольшого ансамбля в жанре классической музыки" совместно с основанным им оркестром "Кремерата Балтика". Посредством музыки скрипач ведет также борьбу за права человека, посвящая концерты оппозиционерам и опальным инакомыслящим.

Российские музыканты, которые покорили Германию Михаил Плетнев: за пультом в Дрездене Лауреатом премии "Грэмми" пианист и дирижер из Архангельска стал в 2004 году. Михаил Плетнев выступал по всему миру с сольными программами и известнейшими оркестрами, в том числе и Филармоническим оркестром Берлина. В 2011 году он руководил Саксонской государственной капеллой во время исполнения Немецкого реквиема Брамса в память о бомбардировках Дрездена во время Второй мировой войны.

Российские музыканты, которые покорили Германию Марина Домашенко: Кармен в Берлине Есть "Грэмми" и у Марины Домашенко. Оперная дива мирового масштаба родилась в Кемерово, училась в Екатеринбурге. Международный дебют меццо-сопрано состоялся на европейской сцене в 1998 году в Праге. Одна из самых ярких ролей ее репертуара - Кармен из одноименной оперы Бизе. В Германии Марина Домашенко выступала, в частности, в Немецкой опере Берлина.

Российские музыканты, которые покорили Германию Мстислав Ростропович: великий музыкант и почетный гражданин мира Международная карьера ныне покойного Мстислава Ростроповича (1927-2007) началась с концертов в 1964 году в Германии. Был частым гостем Берлинской филармонии. На второй день после падения Берлинской стены сыграл концерт у КПП "Чарли". Немецкий Кронберг провозгласил "мировой столицей виолончели" и основал там фонд, помогающий молодым музыкантам. Пятикратный лауреат "Грэмми".

Российские музыканты, которые покорили Германию Владимир Горовиц: последний концерт в Германии Лидирует по числу "Грэмми" среди музыкантов советского или российского происхождения Владимир Горовиц (1903-1989) - 25 раз награждала его Американская академия звукозаписи. Международная карьера выдающегося пианиста из Киева началась и закончилась в Германии. В 1925 году он уехал в Германию "учиться". 21 июня 1987 года в Гамбурге состоялся его последний концерт. Автор: Элла Володина



Музыкальное наследие: немецкие органы