Семь резонансных убийств журналистов в 2012-2018 годах

Новая организация, созданная Михаилом Ходорковским и Леонидом Невзлиным, должна расследовать преступления против журналистов. Увы, убийства журналистов часто остаются нераскрытыми.
Фонд международных расследований преступлений против журналистов Justice for Journalists - так называется новая организация, о создании которой 14 августа сообщили Михаил Ходорковский и Леонид Невзлин. Среди ее приоритетных целей - расследование убийства репортера Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР), куда они приехали для съемок фильма о частной военной компании Вагнера. Журналисты работали по заданию "Центра управления расследованиями" (ЦУР), также созданного Ходорковским. Их тела обнаружили 30 июля.
Расследования преступлений против журналистов должны будут вестись "вне зависимости от места" их совершения и мотивов лиц, стоящих за ними. Новая организация должна стать международной.
Существует множество дел или, как говорят профессиональные правозащитники, "кейсов", которыми она может заняться. На ее англоязычном сайте указано, что в 1992-2018 годах по всему миру были убиты 849 журналистов. Журналисты также подвергаются незаконным задержаниям, пыткам и иным формам давления.
По данным правозащитной организации "Репортеры без границ", в 2017 году были убиты 65 журналистов. Согласно подсчетам другой международной негосударственной организации - основанного в 1981 году Комитета по защите журналистов (CPJ), с начала 2018 года в разных странах уже были убиты 35 журналистов. В ежегодно публикуемом CPJ "Глобальном индексе безнаказанности" за 2017 год по такому показателю, как раскрываемость убийств журналистов, Россия заняла 9-е место в рейтинге 12-ти самых опасных стран, опередив Бангладеш, Нигерию и Индию. Самыми опасными для журналистов странами стали Сомали, Сирия и Ирак. Из семи дел, перечисленных ниже, два имеют отношение к Евросоюзу, три - к России и Украине, а еще два показательных случая - к странам Африки и Азии.
Убийство Яна Куцияка
27-летний словацкий журналист-расследователь Ян Куцияк и его невеста были застрелены 25 февраля 2018 года в собственном доме, расположенном в 65 километрах к востоку от Братиславы.
В одном из своих последних материалов, опубликованном уже после убийства, Куцияк обвинил приближенных премьер-министра Роберта Фицо в тесных связях с итальянскими предпринимателями, в свою очередь, связанных с мафией.
В результате массовых протестов, охвативших Словакию, в отставку ушли сам Фицо, два его помощника, глава МВД, шеф полиции, а также министр культуры, формально курировавший журналистов в стране. Спустя два месяца после убийства словацкого журналиста тысячи людей вновь вышли на улицы, требуя досрочных выборов. Расследование не завершено.
Убийство Дафне Каруаны Галиции
16 октября 2017 года на острове Мальта взорвался автомобиль, в котором погибла журналистка Дафне Каруана Галиция. Она занималась расследованием в отношении главы мальтийского правительства Джозефа Муската и двух его ближайших помощников в связи с подозрениями в коррупции. Незадолго до смерти журналистка жаловалась на угрозы в свой адрес.
Через несколько дней после ее гибели тысячи человек вышли на улицы мальтийской столицы Валлетты с требованиями установить имена организаторов и исполнителей убийства.
Среди информаторов Галиции называли россиянку Марию Ефимову. В июле 2018 года стало известно, что судебное расследование в отношении Муската, его жены и помощников завершилось безрезультатно - доказательств их вины следствие не нашло. Прошедшие на Мальте досрочные выборы снова выиграл Мускат. В декабре 2017 года были предъявлены обвинения трем подозреваемым. Судебное решение еще не вынесено.
Смерть Николая Андрущенко
73-летний сотрудник газеты "Новый Петербург" (НП) Николай Андрущенко скончался 19 апреля 2017 года в больнице после того, как 9 марта был найден на улице с черепно-мозговой травмой, полученной при невыясненных обстоятельствах. Андрущенко был известен в том числе своими антикоррупционными расследованиями. За пару недель до инцидента, ставшего причиной его гибели, на журналиста напали неизвестные и избили. По утверждению главреда НП Дениса Усова, полиция не занималась проверкой обстоятельств смерти Андрущенко: "Существует версия, что это вообще несчастный случай". Тем не менее, мы упоминаем этот случай в нашем списке.
Убийство Павла Шеремета
Переехавший из России в Украину популярный тележурналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Автомобиль, в котором он находился, взорвался в центре Киева.
Украинские власти квалифицировали гибель журналиста как умышленное убийство, однако ни заказчики, ни исполнители не установлены. Следователи считают, что причиной убийства Шеремета стала его журналистская деятельность - это приоритетная версия.
Убийство Джона Китуйи
Кенийский журналист Джон Китуйя и издатель газеты The Mirror Weekly был убит 30 апреля 2015 года в городе Элдорет на западе Кении. Он получил известность благодаря журналистским расследованиям - не боялся затрагивать интересы известных в стране политиков.
Когда он шел пешком домой после работы, к нему на мотоцикле подъехали двое неизвестных, нанесли множество ударов по голове, а когда он упал, уехали прочь, забрав мобильный телефон, но не взяв деньги. Убийство Китуйи вызвало широкий международный резонанс. И осталось нераскрытым.
Убийство Олеся Бузины
Известный украинский журналист, телеведущий и писатель Олесь Бузина был убит выстрелами в спину 16 апреля 2015 возле своего дома в Киеве. Считалось, что Бузина придерживается пророссийских взглядов. В июне того же года были задержаны двое подозреваемых - молодые украинские националисты. Три года спустя, в феврале 2018 года, в Киеве началось предварительное рассмотрение дела. Правозащитная организация Amnesty International, а также Управление верховного комиссара ООН по правам человека в своих докладах упрекали следствие в отсутствии результатов и затягивании судебного процесса.
Убийство Сагар Сарвар и Мехерун Руни
Известные в Бангладеш телевизионные журналисты были семейной парой. 11 февраля 2012 года их тела обнаружил пятилетний сын. Муж и жена были зарезаны в собственной квартире в столице страны Дакке. Сарвар, среди прочего, сотрудничал с медиакомпанией Deutsche Welle. Его супруга Руни занималась расследованиями коррупции в энергетическом секторе страны. Ее лэптоп был похищен. Однако точные мотивы преступления не были выяснены, а подозреваемые не названы.
Увы, убийства журналистов часто оказываются нераскрытыми. К числу наиболее резонансных дел относятся, например, убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году, американского журналиста Пола Хлебникова в 2004 году и российской журналистки Анны Политковской в 2006 году. Несмотря на то, что группы непосредственных исполнителей этих преступлений представали перед судом и получали обвинительные приговоры, во всех этих случаях заказчиков следствие так и не установило.
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