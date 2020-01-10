Семь лет за создание ракет: как инженер из России стал контрабандистом в ФРГ

За поставки российскому ОПК в обход санкций ЕС суд в Гамбурге приговорил россиянина к семи годам тюрьмы. Речь идет о технологиях для ракет, способных нести ядерное оружие. Репортаж DW.
Это был первый и пока единственный такой процесс в Германии в последние годы. За нелегальные поставки оборудования и компонентов для ракет оборонным предприятиям России Высший земельный суд Гамбурга в четверг, 9 января, приговорил 69-летнего россиянина Владимира Д. к семи годам лишения свободы и конфискации активов его немецкой фирмы на сумму около 1,5 млн евро.
Именно столько требовала Федеральная прокуратура, которая ведет дела, касающиеся безопасности государства. Защита просила два года и, с учетом того, что подсудимый уже провел в СИЗО год (это минимум по таким обвинениям), - отбывания оставшегося срока условно. Приговор пока не вступил в силу и может быть пересмотрен. Захочет ли этого подсудимый - вопрос пока открытый.
Последний день более чем двухмесячного процесса запомнился перепалками судьи с адвокатом, словами об оружии массового поражения и слабым, как и в начале разбирательства, интересом СМИ. Последнее выглядело странно с учетом того, какой ажиотаж в Германии обычно вызывает тема российских ракет. Под конец заседание вообще перенесли в небольшой зал, уступив место участникам другого процесса, вызвавшего более широкий резонанс.
Обвинение в нарушении санкций ЕС против России
Подсудимый Владимир Д., седовласый, невысокий, пожилой мужчина, в день приговора выглядел бодро, улыбался, пытался поддержать родственников, сидевших за прозрачной перегородкой, и, казалось, с облегчением ждал развязки.
До ареста, в декабре 2018 года, он жил на юге Германии, где у него, инженера по образованию, с 2000 года есть своя маленькая фирма, занимавшаяся экспортом оборудования. По данным следствия, заказчиками были в основном оборонные предприятия в России.
Прокуратура обвинила Владимира Д. в нарушении правил экспорта из Евросоюза товаров двойного назначения, то есть гражданского и военного, а также в нарушении санкций, введенных ЕС против России летом 2014 года из-за ее действий в отношении Украины. Речь идет об эмбарго на экспорт товаров для военного применения. Общая сумма поставок с 2014 по 2018 годы, по которым обвиняли Владимира Д., - 1,83 млн евро.
В первых двух эпизодах речь шла о прессах для так называемого горячего изостатического прессования. По данным следствия, их применяют для уплотнения изделий из металла и керамики в аэрокосмической области для повышения устойчивости к высоким температурам. Пять других эпизодов, объединенных в один, касались декаборанов - высокотоксичных химических соединений, используемых, по мнению суда, "в качестве компонентов для ракетных двигателей" и запрещенных к продаже как военные товары.
Зачитывая приговор, судья Петра Венде-Шпорс (Petra Wende-Spors) заявила, что "обвинения в полном объеме подтвердились". "Доказательства настолько хорошо задокументированы, они были настолько ошеломляющими, что можно только гадать, что удержало обвиняемого от признания. В любом случае, ему посоветовали плохую стратегию защиты", - сказала судья в адрес адвоката Владимира Д. Андреаса Карова (Andreas Karow).
С чем не согласился обвиняемый
Адвокат во время получасового выступления периодически улыбался, на что судья, обращаясь в конце к подсудимому, отреагировала ироничным замечанием, что-то вроде "теперь можете веселиться вместе".
Сам Владимир Д. выглядел сдержанно. В ходе процесса он ни разу не высказался по сути обвинений, а в последнем слове лишь упрекнул суд в попытке "изобрести колесо", намекая на то, что, мол, тот не разбирается в технических параметрах прессов. Обращаясь к родным, он поднял к груди правую руку со сжатым кулаком - жест, похожий на знаменитое "Но пасаран!"
Процесс был непростым, в том числе из-за споров вокруг технических характеристик изготовленных в Бельгии прессов. Защита пыталась доказать, что поставка первого, менее мощного пресса, была легальной, поскольку он по размерам якобы не подпадал под ограничения. За день до оглашения приговора адвокат попросил суд приобщить к делу выступление эксперта в поддержку этого тезиса, но судья ходатайство отклонила.
Ракеты, способные нести оружие массового поражения
Один из наиболее чувствительных вопросов в ходе процесса: предназначалось ли поставленное в Россию оборудование и субстанции для военного применения. Суд дал на него положительный ответ. Более того, во время оглашения приговора из уст судьи Венде-Шпорс несколько раз прозвучали слова о нелегально поставленных в Россию товарах для "разработки и производства" "ракет, которые могут быть оснащены атомным, биологическим и химическим оружием", иными словами - оружием массового поражения.
"Если на стадии предъявления обвинения мы только исходили из того, что товары, возможно, могут быть использованы для ракет, которые могут быть оснащены атомным, биологическим и химическим оружием, то сенат (судебный орган в составе нескольких судей. - Ред.) после судебного следствия согласился с нашей оценкой того, что по итогам рассмотрения дела было доказано - они действительно для этого предназначались", - сказал DW представитель прокуратуры Штефан Морвайзер (Stephan Morweiser).
По его словам, о каких конкретно ракетах может идти речь, в ходе рассмотрения дела не было установлено. На вопрос, идет ли речь о новом российском гиперзвуковом оружии, об успехах в создании которого в 2018 году объявил президент Владимир Путин, он ответил так: "Процесс этого не касался. Эта гипотеза открыта любому для интерпретаций".
Свою уверенность в "конечном военном применении" поставленных товаров судья обосновала "общей картиной" полученных данных, в том числе в ходе показаний сотрудника немецкой внешней разведки BND на закрытом заседании. По ее словам, об этом говорит как специализация конечных получателей, переписка подсудимого с российскими фирмами, так и его "конспиративное поведение".
Так, получив отказ в разрешении на вывоз второго, более мощного и дорогого пресса, Владимир Д., экспортировал его по частям через Восточную Европу. Декабораны он частично перевозил самолетом лично в ручной клади, не задекларировав как вредное вещество, тем самым подвергая опасности жизнь пассажиров. Суд счел это одним из отягчающих обстоятельств, хотя были и смягчающие, например отсутствие судимости и давний срок содеянного.
Получателями прессов, которые были запущены в работу при личном участии подсудимого, в суде были названы московские НИИ - Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ) и Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ). Как было озвучено в суде, оба занимаются ракетными технологиями, а ЦИАМ - "аэродинамической оптимизацией военных ракет". Декабораны заказало одно из московских подразделений оборонного концерна "Ростех" - Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений (ГНИИХТЭОС).
Ждет ли подсудимого экстрадиция в Россию?
Адвокат подсудимого отказался комментировать приговор, сославшись на то, что это не принято. Сын Владимира Д. в беседе с DW назвал процесс "политическим" и связал это с "общей атмосферой" в отношениях между Россией и Германии. Судья, по его мнению, очень жестко вела себя с адвокатом и отклонила большинство ходатайств. "Я был очень удивлен тем, что приговор почти слово в слово повторяет заключительную речь прокурора, включая срок и обоснование", - сказал сын.
Какой будет дальнейшая судьба Владимира Д., предсказать трудно. Поскольку речь не идет о шпионаже, родственники считают маловероятным его обмен - как во времена холодной войны. Но не исключено, что предприниматель повторит судьбу российской семейной пары Аншлагов, осужденной в Германии в 2013 году за разведывательную деятельность в пользу Службы внешней разведки России. Отсидев чуть более половины срока, супруги были депортированы на родину.
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