 Семья задержанного в Москве американца беспокоится за его судьбу | Новости из Германии о России | DW | 07.01.2019

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Россия

Семья задержанного в Москве американца беспокоится за его судьбу

Брат Пола Уилана, задержанного в России по подозрению в шпионаже выразил опасения, что тот может быть осужден без оснований. Президент США заявил, что власти США занимаются изучением ситуации.

Paul Whelan (picture-alliance/AP Photo/Whelan Family )

Брат американца Пола Уилана, задержанного в России по подозрению в шпионаже, выразил озабоченность его судьбой, особенно, в связи с тем, "что в российской правовой системе отсутствует прозрачность". Родственники опасаются, что Пол Уиман может быть обвинен и осужден без наличия достаточных на то оснований, заявил Дэвид Уилан в интервью информагентствам в понедельник, 7 января. Он не исключил наличия связи между задержанием его брата и разоблачением деятельности российских спецслужб в США. По его словам, никто из членов семьи задержанного не может в настоящее время поддерживать связь с ним. 

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За день до этого президент Дональд Трамп заявил, что власти США занимаются изучением ситуации с задержанием Уилана. Он не привел каких-либо подробностей по позиции администрации.

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря. В ФСБ сообщили только, что он был задержан во время "шпионской акции" и что дело против него заведено по статье "Шпионаж". Детали не разглашаются.

Уилан заявил о своей невиновности

У 48-летнего Уилана имеется гражданство США, Канады и Ирландии, а также подданство Великобритании. По официальным данным, он является руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner которая занимается производством различных комплектующих для автомобилей. Он дважды принимал участие в кампании в Ираке - в 2004 и 2006 годах. В январе 2008 года Уилан был осужден военным трибуналом  "по нескольким пунктам обвинения, связанным с хищениями", а затем уволен из рядов Вооруженных сил.

Задержанный заявил о своей невиновности. Его семья ранее сообщила, что он приехал в Россию на свадьбу друга.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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