 Семьи погибших на MH17 просят Трампа повлиять на Путина | Новости из Германии о Европе | DW | 09.11.2018

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Европа

Семьи погибших на MH17 просят Трампа повлиять на Путина

В коллективном письме родственники погибших призвали Трампа убедить Путина рассказать правду о гибели самолета. Они подчеркнули, что "искупить свою вину никогда не поздно".

На месте крушения MH17

На месте крушения MH17

Семьи погибших в крушении малайзийского самолета в Донбассе летом 2014 года призвали президента США Дональда Трампа убедить российского коллегу Владимира Путина в необходимости обнародовать подробную информацию об уничтожении этого авиалайнера, следовавшего рейсом MH17.

В письме, опубликованном в Twitter в пятницу, 9 ноября, родственники почти 30 из 298 пассажиров и членов экипажа, погибших 17 июля 2014 года, подчеркнули, что они "имеют право узнать, что случилось с их близкими". Обращаясь напрямую к Трампу, авторы послания указывают, что "у президента Путина есть ответы, которые мы вправе услышать". "Мы призываем вас убедить его в том, что искупить свою вину никогда не поздно", - говорится в письме.

Параллели с делом Хашогги

В послании проводится параллель между позицией, занятой Саудовской Аравией в деле об убийстве журналиста Джамаля Хашогги, и позицией Москвы в деле о гибели MH17.

Контекст

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Обращаясь к Дональду Трампу, авторы послания пишут: "Недавно вы назвали убийство Хашогги "одним из худших сокрытий в истории сокрытий". Признавая, что мы не знаем всех фактов, мы полагаем, что вы правы. Если только мы согласимся с тем, что продолжающееся сокрытие фактов о 298 убийствах пассажиров и экипажа MH17 - история абсолютно в том же ключе. Никто до сих пор не взял на себя ответственности за случившееся. Вместо этого были предприняты очевидные попытки скрыть то, что действительно произошло в тот ужасный летний день. Попытки, предпринятые российскими представителями и подтвержденные и повторенные президентом Путиным".

Мир должен узнать правду

"Хотя мы до сих пор не знаем, какую роль сыграла РФ, российские представители выдвинули целый ряд версий того, что могло произойти, версий, которые все без исключения были опровергнуты известными нам фактами и материалами, представленными Совместной комиссией по расследованию. В трагическом и жестоком убийстве Хашогги мировое сообщество отреагировало адекватно, требуя правды и отказываясь принимать попытки скрыть истину. Мы надеемся на то, что вы согласны с тем, что если этого заслуживает одна безвинная жизнь, то этого бесспорно заслуживают и жизни 298 человек, один из которых был гражданином США", - говорится в письме.

"Президент Путин много трудится, чтобы восстановить уважение к российскому народу и самому войти в историю как великому государственному деятелю. Если он действительно им является, то он должен понимать, что попытки скрыть правду, особенно очевидные и в столь серьезных преступлениях, как нападение на MH17, мешают достижению этой цели", - резюмируют родственники погибших.

Они направили Трампу это послание в преддверии его встречи с Путиным на полях саммита стран "большой двадцатки", который пройдет в Буэнос-Айресе 31 ноября - 1 декабря.

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    MH17 был сбит российским "Буком"

    Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

  • ЗРК Бук

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    Маршрут "Бука"

    Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

  • Поля в районе крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Место запуска ракеты

    Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

  • На месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Альтернативные версии

    Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

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    Виновные лица

    На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

  • Презентация отчета Международной следственной группы

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

  • Снимки со спутника

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


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Международная следственная группа, расследующая причины катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Украиной, опубликовала промежуточный отчет. Главные выводы - в фотогалерее DW. (30.09.2016)  

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