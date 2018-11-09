Семьи погибших на MH17 просят Трампа повлиять на Путина

Семьи погибших в крушении малайзийского самолета в Донбассе летом 2014 года призвали президента США Дональда Трампа убедить российского коллегу Владимира Путина в необходимости обнародовать подробную информацию об уничтожении этого авиалайнера, следовавшего рейсом MH17.

В письме, опубликованном в Twitter в пятницу, 9 ноября, родственники почти 30 из 298 пассажиров и членов экипажа, погибших 17 июля 2014 года, подчеркнули, что они "имеют право узнать, что случилось с их близкими". Обращаясь напрямую к Трампу, авторы послания указывают, что "у президента Путина есть ответы, которые мы вправе услышать". "Мы призываем вас убедить его в том, что искупить свою вину никогда не поздно", - говорится в письме.

Параллели с делом Хашогги

В послании проводится параллель между позицией, занятой Саудовской Аравией в деле об убийстве журналиста Джамаля Хашогги, и позицией Москвы в деле о гибели MH17.

Обращаясь к Дональду Трампу, авторы послания пишут: "Недавно вы назвали убийство Хашогги "одним из худших сокрытий в истории сокрытий". Признавая, что мы не знаем всех фактов, мы полагаем, что вы правы. Если только мы согласимся с тем, что продолжающееся сокрытие фактов о 298 убийствах пассажиров и экипажа MH17 - история абсолютно в том же ключе. Никто до сих пор не взял на себя ответственности за случившееся. Вместо этого были предприняты очевидные попытки скрыть то, что действительно произошло в тот ужасный летний день. Попытки, предпринятые российскими представителями и подтвержденные и повторенные президентом Путиным".

Мир должен узнать правду

"Хотя мы до сих пор не знаем, какую роль сыграла РФ, российские представители выдвинули целый ряд версий того, что могло произойти, версий, которые все без исключения были опровергнуты известными нам фактами и материалами, представленными Совместной комиссией по расследованию. В трагическом и жестоком убийстве Хашогги мировое сообщество отреагировало адекватно, требуя правды и отказываясь принимать попытки скрыть истину. Мы надеемся на то, что вы согласны с тем, что если этого заслуживает одна безвинная жизнь, то этого бесспорно заслуживают и жизни 298 человек, один из которых был гражданином США", - говорится в письме.

"Президент Путин много трудится, чтобы восстановить уважение к российскому народу и самому войти в историю как великому государственному деятелю. Если он действительно им является, то он должен понимать, что попытки скрыть правду, особенно очевидные и в столь серьезных преступлениях, как нападение на MH17, мешают достижению этой цели", - резюмируют родственники погибших.

Они направили Трампу это послание в преддверии его встречи с Путиным на полях саммита стран "большой двадцатки", который пройдет в Буэнос-Айресе 31 ноября - 1 декабря.

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