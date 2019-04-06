"Семерка" будет следить за ракетными разработками России

Страны "большой семерки" призвали Россию вернуться к "полному и поддающемуся проверке соблюдению своих обязательств" в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Соответствующее требование содержится в коммюнике, распространенном в субботу, 6 апреля, по итогам консультаций глав внешнеполитических ведомств ведущих индустриальных стран в бретонском городе Динар.

По словам министров, Москва должна сделать это прежде, чем выход США из ДРСМД "вступит в силу". "Мы признаем, что отказ России сделать это будет означать конец договора", - отмечается в заявлении.

"Семерка" будет сохранять бдительность

Кроме того, страны группы G7 предупредили, что будут следить за новейшими ракетными разработками Москвы. "Мы согласны, что необходимо сохранять бдительность" в свете тех последствий для безопасности, которые могут нести "разработка Россией" и развертывание ей ракет, чье производство "не соответствует требованиям ДРСМД". Представители "семерки" пообещали реагировать на эти шаги РФ "соответствующим образом".

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. По истечении этого срока, 2 февраля 2019 года, американский госсекретарь Майкл Помпео объявил о приостановке участия США в ДРСМД. Президент России Владимир Путин 4 марта подписал указ о приостановке выполнения договора российской стороной.

Россия должна освободить украинских моряков

В ходе встречи во Франции министры "большой семерки" также обсудили конфликт на востоке Украины. В G7 считают, что "нет оправдания использованию Россией военной силы в отношении украинских кораблей и членов их экипажа"

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. "Мы призываем Россию освободить задержанных моряков и корабли, а также не препятствовать законному проходу" других судов через пролив, отмечается в коммюнике.

При этом главы МИД напомнили, что действие экономических санкций в отношении Москвы напрямую связано с "полноценным выполнением Россией своих обязательств в рамках минских договоренностей".

Ограничительные меры ЕС распространяются на российские финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на поставки в РФ продукции двойного назначения. В конце 2018 года санкционный режим был продлен Советом ЕС до 31 июля последующего года.

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Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России "Чрезмерные" проверки в Азовском море Суда, следующие из украинских портов и в украинские порты, на несколько часов задерживаются российскими пограничниками для досмотра. Порты, торговцы и перевозчики несут значительные убытки. Согласно данным, предоставленным Киевом, по состоянию на конец сентября 2018 года усиленным проверкам подверглись более 200 судов, среди которых 120 были под флагами стран ЕС.

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России Аргументы России Тем временем российская сторона обвиняет в эскалации в Азовском море украинцев. Так, в конце марта 2018 года Украина задержала в Азовском море и впоследствии конфисковала зарегистрированное в Крыму рыболовецкое судно "Норд".

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Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России "Незаконно пересекли границу и вошли в территориальные воды" ФСБ России заявляет, что украинские корабли "незаконно пересекли границу и вошли в территориальные воды". На заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский объяснил силовое задержание кораблей тем, что "было подозрение, что они могли перевозить радикалов, которые угрожали взорвать Керченский мост".

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России "Чей Крым" - на этот раз об этом речь не идет Как рассказал DW профессор мюнхенского Университета бундесвера Даниэль-Эразмус Хан, вопросы прохождения Керченского пролива регулируются так же, как и вопросы прохождения Босфора или любого другого пролива мира. "Согласно Конвенции по морскому праву от 1982 года, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. Для этого не нужны никакие разрешения России", - отметил эксперт. Автор: Евгений Тейзе

