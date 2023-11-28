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Семен Чокинэ
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Семен Чокинэ: избранные публикации
Кишинев берет газ в Европе, а электричество у Приднестровья
Как Молдова в эту зиму решит вопрос газоснабжения, в эксклюзивном интервью DW рассказал министр энергетики страны.
Экономика и бизнес
28.11.2023
28 ноября 2023 г.
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