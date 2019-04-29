 Семейный бизнес из ФРГ предпочитает Россию Турции и Китаю | Новости из Германии о России | DW | 07.01.2020

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Россия

Семейный бизнес из ФРГ предпочитает Россию Турции и Китаю

Россия привлекает немецкий бизнес больше других стран с переходной экономикой благодаря налогообложению, наличию образованных кадров и невысоким расходам на энергию, выяснили эксперты ZEW.

Российское предприятие немецкого производителя строительный материалов Knauf. Фото из архива

Российское предприятие немецкого производителя строительный материалов Knauf. Фото из архива

Россия является наиболее привлекательным государством для немецкого семейного бизнеса среди стран с переходной экономикой. Это следует из исследования, проведенного Центром европейских экономических исследований (ZEW). Его результаты были обнародованы во вторник, 7 января.

Слабость России - в обеспечении правопорядка

Эксперты отнесли к сильным сторонам России наличие образованного персонала, невысокие расходы на энергию, а также сферы налогообложения и регулирования. При этом авторы исследования отметили "автократические тенденции", из-за которых Россия продемонстрировала слабые результаты в областях обеспечения правопорядка и соблюдения имущественных прав.

Турция и Китай лишь немногим отстали от России в рейтинге ZEW. Так, Турция многое сделала, чтобы повысить свою привлекательность для инвесторов, считают эксперты. Они положительно оценивают налоговую сферу и либеральное регулирование, а также наличие образованной рабочей силы.

Контекст

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Наиболее успешно производством управляют семьи, передающие фирмы от поколения к поколению. Это доказали ученые, сравнив показатели крупнейших компаний Германии. (29.04.2019)

Китай, в свою очередь, жестко борется с преступностью и коррупцией, говорится в исследовании. Однако дефицит образованных кадров и относительно низкая производительность труда в условиях сравнительно высоких зарплат помешали КНР занять более высокие позиции.

"Многие страны с переходной экономикой за прошедшие годы предприняли большие усилия, чтобы стать более конкурентоспособными", - заявил член правления Фонда "Семейные предприятия" профессор Райнер Кирхдёрфер (Rainer Kirchdörfer). По его словам, демонстрация дальнейшего прогресса в экономике "в соответствии с демократией, правами человека и принципом верховенства права" - в интересах этих государств. Подобный подход создает наилучшую основу для стабильных деловых отношений, добавил Кирхдёрфер.

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    Автор: Андрей Гурков


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