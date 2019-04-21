Семейное чаепитие пасхальных зайцев (фото)

Лангенветцендорф • Эта семья длинноухих пасхальных зайцев обитает в немецкой земле Тюрингия. Свои профессиональные обязанности зайцы выполнили - ведь в Германии именно они приносят крашеные яйца, сладости и подарки на этот праздник. Теперь могут насладиться заслуженным отдыхом до следующего года.

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Пасхальные яйца Страусиное яйцо со сценой Распятия Христа из коллекции Эрхарда Шверина (Erhard Schwerin), Лейпциг.

Пасхальные яйца "Падение Берлинской стены". Автор: Моника Гольдберг (Monika Goldberg).

Пасхальные яйца Такое страусиное яйцо можно было купить на пасхальной ярмарке в Люббенау (Бранденбург). Автор: Хельга Цапель (Helga Zapel) из Лейпцига.

Пасхальные яйца Левша, как известно, подковал блоху. Немецкие умельцы, как видно на фотографии, разрисовали пасхальные яйца для улитки. Экспонат Музея саксонского народного искусства в Дрездене.

Пасхальные яйца Если тыкву можно превратить в карету, то страусиное яйцо - в автомобиль. Его можно было купить на ярмарке пасхальных яиц в Лейпциге.

Пасхальные яйца В этом яйце уместился целый цирк. Экспонат Пасхального музея в Нессельванге (Nesselwang), Бавария.

Пасхальные яйца Индюшиное яйцо, украшенное изображением ягненка из Пасхального музея в Зонненбюле (Sonnenbühl), Баден-Вюртемберг.

Пасхальные яйца Еще один экспонат музея в Зонненбюле - павлины на пасхальных яйцах.

Пасхальные яйца Голубиные яйца для роботов? Автор: Лудгер Брандт (Ludger Brandt).

Пасхальные яйца Пасхальные яйца, украшенные цветами и травами. Авторы: Гундула и Фридрих Готшлих (Gundula und Friedrich Gottschlich) из Бад-Мускау (Саксония).

Пасхальные яйца Петушок на пасхальном яйце. Экспонат частной коллекции Доротеи Шольце (Dorothea Scholze) из Баутцена (Саксония).

Пасхальные яйца Традиционные пасхальные яйца из Лужицы - области проживания лужицких сербов в Восточной Германии и Польше. Сначала их красят, а затем выцарапывают узоры или рисунки. С другими пасхальными традициями этого западнославянского народа можно познакомиться по ссылке в конце страницы.

Пасхальные яйца "Ателье художника" - экспонат выставки, проходившей в Вендском музее в Котбусе (Бранденбург). Автор: Кристина Хаген (Christina Haagen).

Пасхальные яйца Яйцо - символ плодородия во многих культурах мира. Эти страусиные яйца были частью экспозиции, проходившей несколько лет назад в Краеведческом музее Цвёница (Zwönitz) в Саксонии. На выставке было представлено около тысячи экспонатов из 100 стран.

Пасхальные яйца Пасхальное яйцо из флюорита - экспонат специальной выставки Немецкого музея самоцветов в городе Идар-Оберштайн (Рейнланд-Пфальц). Автор: Дитер Иерусалим (Dieter Jerusalem).

Пасхальные яйца "Яйцо дракона" из частной коллекции - экспонат пасхальной выставки, проходившей в Вендском музее в 2012 году.

Пасхальные яйца Другие экспонаты пасхальной выставки Вендского музея в Котбусе.

Пасхальные яйца Страусиные яйца - экспонаты выставки, проходившей в замке Райдт в городе Мёнхенгладбах (Северный Рейн - Вестфалия).

Пасхальные яйца Индюшиные яйца, украшенные изображениями птиц, на пасхальной ярмарке в Цонсе (Северный Рейн - Вестфалия). Автор: Биргит Фёлькер (Birgit Völker).

Пасхальные яйца Где птички, так и кошечки… Автор: Максим Нелюбин



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