Семейное чаепитие пасхальных зайцев (фото)

Лангенветцендорф • Эта семья длинноухих пасхальных зайцев обитает в немецкой земле Тюрингия. Свои профессиональные обязанности зайцы выполнили - ведь в Германии именно они приносят крашеные яйца, сладости и подарки на этот праздник. Теперь могут насладиться заслуженным отдыхом до следующего года.
Смотрите также:
Пасхальные яйца - необычные, забавные, пикантные
-
Пасхальные яйца
Страусиное яйцо со сценой Распятия Христа из коллекции Эрхарда Шверина (Erhard Schwerin), Лейпциг.
-
Пасхальные яйца
"Падение Берлинской стены". Автор: Моника Гольдберг (Monika Goldberg).
-
Пасхальные яйца
Такое страусиное яйцо можно было купить на пасхальной ярмарке в Люббенау (Бранденбург). Автор: Хельга Цапель (Helga Zapel) из Лейпцига.
-
Пасхальные яйца
Левша, как известно, подковал блоху. Немецкие умельцы, как видно на фотографии, разрисовали пасхальные яйца для улитки. Экспонат Музея саксонского народного искусства в Дрездене.
-
Пасхальные яйца
Если тыкву можно превратить в карету, то страусиное яйцо - в автомобиль. Его можно было купить на ярмарке пасхальных яиц в Лейпциге.
-
Пасхальные яйца
В этом яйце уместился целый цирк. Экспонат Пасхального музея в Нессельванге (Nesselwang), Бавария.
-
Пасхальные яйца
Индюшиное яйцо, украшенное изображением ягненка из Пасхального музея в Зонненбюле (Sonnenbühl), Баден-Вюртемберг.
-
Пасхальные яйца
Еще один экспонат музея в Зонненбюле - павлины на пасхальных яйцах.
-
Пасхальные яйца
Голубиные яйца для роботов? Автор: Лудгер Брандт (Ludger Brandt).
-
Пасхальные яйца
Пасхальные яйца, украшенные цветами и травами. Авторы: Гундула и Фридрих Готшлих (Gundula und Friedrich Gottschlich) из Бад-Мускау (Саксония).
-
Пасхальные яйца
Петушок на пасхальном яйце. Экспонат частной коллекции Доротеи Шольце (Dorothea Scholze) из Баутцена (Саксония).
-
Пасхальные яйца
Традиционные пасхальные яйца из Лужицы - области проживания лужицких сербов в Восточной Германии и Польше. Сначала их красят, а затем выцарапывают узоры или рисунки. С другими пасхальными традициями этого западнославянского народа можно познакомиться по ссылке в конце страницы.
-
Пасхальные яйца
"Ателье художника" - экспонат выставки, проходившей в Вендском музее в Котбусе (Бранденбург). Автор: Кристина Хаген (Christina Haagen).
-
Пасхальные яйца
Яйцо - символ плодородия во многих культурах мира. Эти страусиные яйца были частью экспозиции, проходившей несколько лет назад в Краеведческом музее Цвёница (Zwönitz) в Саксонии. На выставке было представлено около тысячи экспонатов из 100 стран.
-
Пасхальные яйца
Пасхальное яйцо из флюорита - экспонат специальной выставки Немецкого музея самоцветов в городе Идар-Оберштайн (Рейнланд-Пфальц). Автор: Дитер Иерусалим (Dieter Jerusalem).
-
Пасхальные яйца
"Яйцо дракона" из частной коллекции - экспонат пасхальной выставки, проходившей в Вендском музее в 2012 году.
-
Пасхальные яйца
Другие экспонаты пасхальной выставки Вендского музея в Котбусе.
-
Пасхальные яйца
Страусиные яйца - экспонаты выставки, проходившей в замке Райдт в городе Мёнхенгладбах (Северный Рейн - Вестфалия).
-
Пасхальные яйца
Индюшиные яйца, украшенные изображениями птиц, на пасхальной ярмарке в Цонсе (Северный Рейн - Вестфалия). Автор: Биргит Фёлькер (Birgit Völker).
-
Пасхальные яйца
Где птички, так и кошечки…
Автор: Максим Нелюбин
______________
Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp