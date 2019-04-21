 Семейное чаепитие пасхальных зайцев (фото) | Кадр дня | DW | 22.04.2019

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Кадр за кадром

Семейное чаепитие пасхальных зайцев (фото)

Сделал дело - отдыхай смело. Пасхальные зайцы заслужили это право усердным трудом в предпраздничные недели.

Пасхальные зайцы за чаепитием в саду

Лангенветцендорф • Эта семья длинноухих пасхальных зайцев обитает в немецкой земле Тюрингия. Свои профессиональные обязанности зайцы выполнили - ведь в Германии именно они приносят крашеные яйца, сладости и подарки на этот праздник. Теперь могут насладиться заслуженным отдыхом до следующего года.

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  • Страусиное яйцо

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  • Яйцо

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    "Падение Берлинской стены". Автор: Моника Гольдберг (Monika Goldberg).

  • Страусиное яйцо

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    Такое страусиное яйцо можно было купить на пасхальной ярмарке в Люббенау (Бранденбург). Автор: Хельга Цапель (Helga Zapel) из Лейпцига.

  • Улитка

    Пасхальные яйца

    Левша, как известно, подковал блоху. Немецкие умельцы, как видно на фотографии, разрисовали пасхальные яйца для улитки. Экспонат Музея саксонского народного искусства в Дрездене.

  • Яйцо

    Пасхальные яйца

    Если тыкву можно превратить в карету, то страусиное яйцо - в автомобиль. Его можно было купить на ярмарке пасхальных яиц в Лейпциге.

  • Пасхальное яйцо

    Пасхальные яйца

    В этом яйце уместился целый цирк. Экспонат Пасхального музея в Нессельванге (Nesselwang), Бавария.

  • Индюшиное яйцо

    Пасхальные яйца

    Индюшиное яйцо, украшенное изображением ягненка из Пасхального музея в Зонненбюле (Sonnenbühl), Баден-Вюртемберг.

  • Павлины на пасхальных яйцах.

    Пасхальные яйца

    Еще один экспонат музея в Зонненбюле - павлины на пасхальных яйцах.

  • Голубиные яйца

    Пасхальные яйца

    Голубиные яйца для роботов? Автор: Лудгер Брандт (Ludger Brandt).

  • Пасхальные яйца

    Пасхальные яйца

    Пасхальные яйца, украшенные цветами и травами. Авторы: Гундула и Фридрих Готшлих (Gundula und Friedrich Gottschlich) из Бад-Мускау (Саксония).

  • Петушок на пасхальном яйце

    Пасхальные яйца

    Петушок на пасхальном яйце. Экспонат частной коллекции Доротеи Шольце (Dorothea Scholze) из Баутцена (Саксония).

  • Традиционные пасхальные яйца из Лужицы
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    Традиционные пасхальные яйца из Лужицы - области проживания лужицких сербов в Восточной Германии и Польше. Сначала их красят, а затем выцарапывают узоры или рисунки. С другими пасхальными традициями этого западнославянского народа можно познакомиться по ссылке в конце страницы.

  • Яйцо

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    "Ателье художника" - экспонат выставки, проходившей в Вендском музее в Котбусе (Бранденбург). Автор: Кристина Хаген (Christina Haagen).

  • Яйцо как символ плодородия

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    Яйцо - символ плодородия во многих культурах мира. Эти страусиные яйца были частью экспозиции, проходившей несколько лет назад в Краеведческом музее Цвёница (Zwönitz) в Саксонии. На выставке было представлено около тысячи экспонатов из 100 стран.

  • Пасхальное яйцо из флюорита

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  • Яйцо дракона

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    "Яйцо дракона" из частной коллекции - экспонат пасхальной выставки, проходившей в Вендском музее в 2012 году.

  • Яйцо

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    Другие экспонаты пасхальной выставки Вендского музея в Котбусе.

  • Страусиные яйца

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    Индюшиные яйца, украшенные изображениями птиц, на пасхальной ярмарке в Цонсе (Северный Рейн - Вестфалия). Автор: Биргит Фёлькер (Birgit Völker).

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    Где птички, так и кошечки…

    Автор: Максим Нелюбин


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