 Сельскохозяйственную организацию ООН возглавил китаец Цюй Дунъюй | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.06.2019

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Мир

Сельскохозяйственную организацию ООН возглавил китаец Цюй Дунъюй

На выборах главы ФАО вице-министр сельского хозяйства Китая Цюй Дунъюй обошел четырех других кандидатов, в том числе Катрин Геслен-Ланэль из Франции, фаворитку Германии и ЕС.

Новый глава Продовольственной и сельскохозяйственной органи-зацией Объединенных наций (ФАО) Цюй Дунъюй

Новый глава Продовольственной и сельскохозяйственной органи-зацией Объединенных наций (ФАО) Цюй Дунъюй

Новым генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных наций (ФАО) избран китаец Цюй Дунъюй. Его поддержали 108 из 191 участников 41-ой сессии Конференции ФАО, проходящей в Риме с 22 по 29 июня, сообщается на сайте ФАО в воскресенье, 23 июня.

Контекст

На месте атаки на гуманитарную колонну ООН, по данным Bellingcat, найден фрагмент российской бомбы. ООН требует расследовать "шокирующее военное преступление". Что еще известно о случившемся? (23.09.2016)

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, число людей, покинувших свой дом из-за кризисов, впервые после окончания Второй мировой войны приблизилось к 71 млн человек. (19.06.2019)

Дунъюй родился в 1963 году и в настоящее время занимает должность вице-министра сельского хозяйства Китая. Он стал девятым по счету главой ФАО. Эта организация была основана в 1945 году и является специализированным учреждением ООН, которое координирует международные усилия по борьбе с голодом.

Помимо Дунъюя на пост главы ФАО претендовали еще четыре кандидата: Меди Мунгуй из Камеруна, Катрин Геслен-Ланэль из Франции, Давит Кирвалидзе из Грузии и Рамеш Чанд из Индии. Германия - четвертый по величине спонсор ФАО после США, Японии и Китая, - так же, как и Евросоюз, ставила на победу Геслен-Ланэль, отмечает информагентство dpa. Его собеседник в кулуарах Конференции ФАО пояснил, что на голосовании "речь шла о нечто большем, чем просто избрании" главы организации, а именно о влиятельности тех или иных стран.

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    Автор: Михаил Бушуев


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