Селфи из закрытой зоны, или Instagram - не мерка для Чернобыля

С тех пор как вышел в свет сериал "Чернобыль" американской кабельной телекомпании HBO, в Instagram появилось немало селфи, сделанных на территории бывшего ядерного реактора. Они привлекли к себе внимание: теперь только и говорят, что о туристах, путешествующих лишь ради того, чтобы нащелкать эффектных селфи, ради кликов и перепостов, и задают вопрос: "Как же им не стыдно?" При этом мало кто говорит о самом Чернобыле, где 26 апреля 1986 года разразилась ядерная катастрофа.

Я побывал в Чернобыле еще до всей этой суматохи. И сейчас самое время об этом вспомнить.

Туристом в закрытую зону

В закрытую зону, расположенную в 30-километровом радиусе вокруг Чернобыльской атомной электростанции, и сегодня еще пропускают лишь рабочих, сотрудников ведомств и участников туристических групп, получивших специальное разрешение. Туры с гидом проводятся в зоне отчуждения с 2011 года, когда власти признали кратковременное местонахождение в ней относительно безопасным для людей.

Когда началась шумиха вокруг сделанных в Чернобыле селфи, я позвонил Сергею Иванчуку, основателю компании SoloEast, которая проводит туры по зоне отчуждения. По его словам, во время экскурсий туристы действительно делают фотографии, но большинство из них относятся с должным уважением к произошедшей здесь трагедии. Кроме того, о том, что следует вести себя подобающим образом, всячески напоминают сопровождающие тургруппу гиды.

Я могу подтвердить это по своему опыту. Полтора года назад, в ледяную январскую погоду, я сам побывал в Чернобыле в составе туристической группы. Тогда съемки сериала для HBO еще не начались, правда, туристические селфи уже были распространенным явлением в Instagram и Twitter.

Во время моей двухчасовой поездки из Киева в чернобыльскую зону отчуждения гиды показывали нам документальные фильмы о произошедшей здесь аварии. В самой зоне у нас первым делом проверили паспорта, а потом строго предупредили: ничего не трогать руками и ни в коем случае не пытаться ничего отсюда вывезти. Счетчик Гейгера, который был у нас при себе, недвусмысленно напоминал нам об этом. Иногда вдруг он бешено взвывал, и тогда мы вынуждены были идти другой дорогой.

Грозит ли Чернобылю массовый туризм?

В городе Припять, находящемся в непосредственной близости от реактора, меня охватило жуткое чувство. На полу в коридорах заброшенной школы валялись книги и газеты. Я рассмотрел дату на одной из них - газета вышла всего за несколько дней до катастрофы.

В парке аттракционов, где все еще возвышается заброшенное чертово колесо, все стоит нетронутым вот уже более 30 лет. При температуре минус 20 было холодно не только мне, застыло как будто и время.

Колесо обозрения в Припяти

Сериал "Чернобыль"показывает, что в 1986 году никто толком не знал, что такое радиация и как вести себя в случае атомной аварии. И это соответствует действительности. Сегодня все по-другому. Перед тем как покинуть зону отчуждения, туристы проходят проверку в одном из двух пропускных пунктов, чтобы замерить уровень облучения. Полагаю, что сегодня за один полет над Атлантическим океаном можно получить больше радиации, чем за один день в Чернобыле.

До сих пор попасть в Чернобыль непросто. И чисто физически, и ввиду того, что надо получать официальное разрешение. Поэтому я не думаю, что в скором времени в зону отчуждения может начаться массовый туризм.

Интерес к Чернобылю растет

Правда, зная истории других мест, ставших популярными туристическими целями после того, как их показали в известных фильмах, можно предположить, что и интерес публики к сериалу "Чернобыль" способен сыграть определенную роль.

Пропагандистские рисунки советских времен в зоне отчуждения

По данным агентства новостей Reuters, после премьеры сериала по HBO и Sky число запросов о турах в Чернобыль выросло на 30-40 процентов. Хотя Сергей Иванчук конкретной взаимосвязи между этим трендом и ажиотажем в социальных сетях не видит. С ним или без него, считает владелец SoloEast, интерес к экскурсиям по зоне отчуждения в ближайшее время возрастет.

"В 2016 году в нашей фирме купили экскурсию в Чернобыль 7500 человек, в 2018-м их было уже 11450. Из-за успеха телесериала их наверняка станет еще больше. Но, конечно, люди не побежали сразу в зону ЧАЭС после выхода сериала в эфир. С моей точки зрения, можно скорее наблюдать постоянный рост интереса. Это подтверждают и заказы на поездку в Чернобыль в нашей фирме", - отмечает Сергей Иванчук.

Чернобыль является символом, значение которого несравненно выше даже самых удачных селфи в Instagram. Масштаб катастрофы и высокое число жертв навсегда поменяли наше отношение к атомной энергетике. Поэтому Чернобыль уже несколько лет стремится получить статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он мог бы быть мемориалом, предостерегающим человечество.

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Один день в Чернобыльской зоне отчуждения



Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Магазин в селе Залесье После прохождения паспортного контроля на КПП "Дитятки" первая остановка по маршруту в 30-километровой зоне отчуждения - село Залесье. Садовые деревья разрослись в настоящий лес. Заросли даже центральные улицы. До аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года здесь проживало около 3 тыс. жителей. Их эвакуировали в Бородянский район Киевской области. Со временем в село самовольно вернулись несколько человек.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Дом культуры в Залесье Расположенное в 15 минутах от Чернобыля Залесье было довольно крупным селом: со средней школой, библиотекой, роддомом и построенным еще в 1959 году Домом культуры. Его помещение, кстати, неплохо сохранилось - зал до сих пор украшает транспарант времен СССР, в хорошем состоянии и лепнина, обрамляющая сцену. Но пол почти полностью прогнил, так что передвигаться нужно с осторожностью.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Техника ликвидаторов в Чернобыле Следующая остановка - Чернобыль. Возле пожарной части прямо под открытым небом расположен музей техники, задействованной в ликвидации последствий аварии. В первые дни ликвидаторы надеялись с ее помощью расчистить особенно опасные завалы. Но даже техника не выдержала высокий уровень радиации.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Аллея памяти мемориального комплекса "Звезда Полынь" Аллея памяти мемориального комплекса "Звезда Полынь" в Чернобыле - символическое кладбище с названиями 162 населенных пунктов, которые сравняли с землей после Чернобыльской катастрофы. Как вспоминает ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС Валерий Стародумов, "метод захоронения назывался "под себя". Инженерная машина разграждения (ИМР) выкапывала траншею, заталкивала в нее дом и засыпала землей".

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Микрозиверт? Бер? Микрорентген? Кюри? Следующая остановка - село Копачи, расположенное в 10-километровой зоне. Его территория подверглась сильнейшему загрязнению радионуклеидами. Туристы измеряют уровень радиации с помощью дозиметров, которые можно получить за дополнительную плату (5-10 евро). Сопровождающие должны помочь сориентироваться в единицах измерения. Кое-где "фонит" и "зашкаливает", устройство громко пищит.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Детский сад в селе Копачи Село Копачи находится всего в 4 километрах от ЧАЭС. Из-за сильного загрязнения его ликвидировали и засыпали землей. Одно из немногих строений, оставшееся стоять на поверхности, - это детский сад. По сей день в нем сохранились нетронутыми игрушки, детская мебель, пособия по дошкольному образованию, родительский уголок. Вот только детей нет.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Площадка перед 4-м энергоблоком ЧАЭС Памятник ликвидаторам аварии установили на площадке перед 4-м энергоблоком ЧАЭС. Сегодня этот энергоблок покрыт новым защитным конфайнментом (аркой безопасности) и выглядит вполне мирно. А в апреле 1986 года, после аварии, показатели радиации здесь превышали норму в тысячи раз. В ликвидации последствий одной из крупнейших техногенных катастроф участвовали около 600 000 человек.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Радиологический контроль на ЧАЭС Перед входом на ЧАЭС обязательно нужно пройти контроль радиологического загрязнения одежды. Показатели приборов, как правило, довольно точные. Если они превышают норму, одежду пытаются очистить. Если это не удается, ее придется оставить. По словам организаторов туров, за день пребывания в Чернобыльской зоне уровень радиационного облучения не превышает дозу, полученную за час полета на самолете.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Обед на ЧАЭС После прохождения радиологического контроля, в столовой ЧАЭС предлагают полноценный обед: борщ или суп, мясо с гарниром и салат, компот, сок и хлеб. Здесь могут поесть и вегетарианцы: вместо мяса можно взять, например, арбуз и персик. Все продукты привезены в зону отчуждения с "большой земли". Цена обеда - 100 гривен (чуть больше трех евро). Кофе можно взять отдельно в автомате.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения "Белый дом" в Припяти Город Припять - гордость социалистического градостроительства. Год основания - 1970. До аварии в Припяти, расположенной в двух километрах от ЧАЭС, проживало около 50 000 жителей. На фото - "белый дом", где жила городская элита и директор ЧАЭС Виктор Брюханов, осужденный впоследствии на 10 лет заключения. На первом этаже - магазин "Радуга", после аварии служил мебельным складом.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Автоматы с газировкой Эти автоматы, установленные возле кафе "Припять", в советские времена были неотъемлемой частью городского ландшафта. Они стояли и на улицах, и в парках отдыха. Эту модель АТ-101СК выпускало производственное объединение "Киевторгмаш". Газировка с сиропом стоила три копейки, без сиропа - одну копейку. В автомате справа (на фото) так и остался стоять граненый стакан.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Уникальный витраж в кафе "Припять" Кафе "Припять" в 70-80-е годы было излюбленным место отдыха молодежи. Оно располагалось у речного вокзала, куда приходили теплоходы "Ракета" из Киева. Особенность интерьера - витраж, скорее всего, авторства команды знаменитого художника-монументалиста Ивана Литовченко. Выполнен по трудоемкой и затратной технологии: рисунок собран из фрагментов цветного стекла.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Остатки универмага в Припяти Припять считалась образцово-элитным городом. Уровень обеспечения энергетиков сравнивали с московским, привычный для СССР дефицит здесь был редкостью. В Припяти было 25 магазинов, в том числе универмаг, открывшийся в начале 1986 года. На первом этаже был продуктовый отдел, на втором - мебельный. Здесь еще сохранились холодильные витрины, хотя мародеры давно сдали всю "начинку" на металлолом.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Добыча мародеров Больше всего следы мародеров заметны в брошенных домах припятчан. Некоторые вещи, незагрязненные радиацией, жители города смогли впоследствии забрать и вывезти, частично имущество утилизировали. Остальное стало добычей мародеров. Снимали даже батареи. Сейчас большинство квартир полностью пустые, но кое-где еще можно найти старую мебель и остатки кухонной утвари.

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Секретный объект - радиолокационная станция "Дуга" ...она же - "Чернобыль-2", она же - "русский дятел", она же "выноситель мозгов". Последняя остановка маршрута - секретный объект, построенный неподалеку от ЧАЭС. Он был частью системы противовоздушной обороны СССР для обнаружения запуска межконтинентальных баллистических ракет. С 1976 года "Дуга" портила нервы радиолюбителям постоянными шумами в эфире, за что ее и окрестили "дятлом".

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения Знакомьтесь: лис Семен В окрестностях Припяти часто можно встретить лиса по кличке Семен. Он стал своеобразной местной знаменитостью. Туристов Семен любит, ведь они его нередко подкармливают. Но гладить его не рекомендуется. И не только потому, что на его шерстке теоретически могут быть радиоактивные частицы. Этот красавец - дикое животное, и несмотря на частые встречи с людьми, кусаться он не разучился. Автор: Юрий Шейко, Дмитрий Каневский, Марина Барановская



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