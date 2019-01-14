Секс в Украине: чего делать нельзя

Интимные отношения только "по согласию" и жесткое наказание за секс с малолетними - все это теперь детально расписано в украинском законодательстве. Законодательные изменения, вступившие в силу 11 января 2019 года, внесены в целях выполнения положений Конвенции Совета Европы о предотвращении сексуального и домашнего насилия. DW обратилась к профессору кафедры уголовного и уголовно-процессуального права Национального университета "Киево-Могилянская академия", доктору юридических наук Николаю Хавронюку с просьбой растолковать нововведения.

Ответственность за сексуальное насилие

Изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно домашнего насилия Верховная рада приняла еще в конце 2017 года. Но они вступили в силу в середине января нынешнего года. Согласно законодательным новшествам, прежде всего, существенно изменен подход к толкованию преступлений сексуального характера и наказанию за домашнее насилие, рассказывает Николай Хавронюк.

За домашнее насилие в Украине теперь предусмотрена уголовная ответственность

В частности, он обращает внимание на то, что теперь за насилие в семье "домашний обидчик" будет нести не административную, а уголовную ответственность. Кроме того, в законодательстве выделили несколько форм домашнего насилия: физическое, психологическое и экономическое. За применение каждой из них придется отвечать по закону. Также, говорит Хавронюк, существенно изменилась в законодательстве трактовка факта изнасилования и появилась ответственность за сексуальное насилие и секс с детьми.

Ранее в Уголовном кодексе Украины было две статьи, которые защищали человека от сексуального насилия - это ответственность за изнасилование и за удовлетворение половой страсти неестественным путем. Изнасилованием считался принудительный вагинальный секс.

Когда речь шла о принудительном анальном или оральном сексе, то это сотрудники правоохранительных органов классифицировали как удовлетворение половой страсти неестественным путем. Только за такие виды насилия была предусмотрена уголовная ответственность, объясняет Николай Хавронюк. Теперь изнасилованием считается любой вид принудительного секса, если имеет место проникновение в тело. А, например, объятия, щипание и другие попытки интимного сближения вопреки воле человека отныне классифицируются как сексуальное насилие. Такая классификация, по словам эксперта, нужна для того, чтобы обезопасить людей не только от сексуального, но и от всех других форм насилия.

Добровольное согласие на секс

Ключевое слово всех законодательных новшеств это - "добровольное согласие". Раньше это словосочетание не использовалось в законодательстве. Теперь оно является крайне важным для определения преступления и его квалификации.

Секс без согласия в Украине будет приравниваться к насилию

Если человек указывает, что добровольного согласия на интимные отношения не было, то это расценивается как сексуальное насилие и влечет за собой уголовную ответственность. Юрист указывает на то, что отныне и поцелуй с языком без добровольного согласия человека может считаться проникновением в тело человека и соответственно квалифицироваться как изнасилование.

В Уголовном кодексе теперь указывается, что согласие считается добровольным, если оно является результатом свободного волеизъявления человека, с учетом сопутствующих обстоятельств. Например, человек дал добровольное согласие на секс, но на самом деле не способен принимать осознанные решения, или соглашается на интимные отношения из-за того, что в данный момент является служебно или материально зависимым, в частности в случае преподаватель-студент, начальник-подчиненный, медик-пациент, командир военнослужащий и тому подобное. В таких случаях зависимость людей будет трактоваться как сопутствующие обстоятельства, и инцидент будет квалифицироваться как преступление, несмотря на то, что было, возможно, добровольное согласие на секс, говорит эксперт.

Расписка не имеет смысла

Кое-кто уже начал шутить, что, мол, каждый раз для интимных отношений украинцам нужно брать нотариально заверенное разрешение. Николай Хавронюк считает такую шутку неудачной: во-первых, отметил эксперт, в уголовном праве действует правило презумпции невиновности. А, во-вторых, расписка не поможет, поскольку добровольное согласие на секс действует только на момент начала полового акта. Человек может написать расписку, а через 5 минут передумать и расписка автоматически аннулируется, говорит Хавронюк. Расписка может быть написана и вынужденно под угрозами.

При этом юрист советует не паниковать и не бояться шантажа за "секс без согласия" со стороны партнеров через новые законодательные нормы. Поскольку одного заявления потерпевшего недостаточно для того, чтобы квалифицировать изнасилование. Николай Хавронюк указывает на то, что правоохранительные органы будут руководствоваться в расследовании преступлений лишь доказательствами, а именно - наличием физических признаков, результатами судебно-медицинской экспертизы, показаниями очевидцев и тому подобное. Если человек не виновен, то ему ничего не угрожает, напоминает юрист.

Наказание за секс с детьми

Новые законодательные изменения впервые вводят уголовную ответственность за секс с малолетними независимо от их согласия. Отныне секс с детьми младше 14 лет - это уголовное преступление даже при наличии согласия. При этом наказание предусмотрено не только, если будет "проникновение" в тело ребенка, но и охватывает любые другие акты сексуального характера, отмечает Николай Хавронюк. За каждое из таких действий может последовать наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет. Секс между подростками от 14 до 18 лет не будет караться законом. Но если в сексуальных отношениях, даже по обоюдному согласию, одному из партнеров не исполнилось еще 16, а другой уже старше 18 лет, то старший несет уголовную ответственность.

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