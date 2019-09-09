Секрет для МС-21: что искал в Италии дипломат из России

Александру Коршунову, одному из руководителей Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), грозит до 10 лет тюрьмы в США. Коршунов с 30 августа находится в итальянской тюрьме Поджореале в Неаполе и ждет решения о выдаче властям США. В Штатах его обвиняют в краже интеллектуальной собственности компании General Electric (GE).

Коршунов до ОДК (входит в концерн "Ростех") работал дипломатом в МИД РФ. По данным итальянской прессы, являлся еще и сотрудником Службы внешней разведки РФ (СВР). В СВР комментировать задержание россиянина отказались. В последние годы Коршунов помогал создавать авиационный двигатель ПД-14 - первый агрегат такого рода, разработанный в России в постсоветское время. ПД-14 является ключевым элементом импортозамещения в новом гражданском самолете МС-21 (до 211 пассажиров в базовом варианте, дальность - до 6 тысяч километров). Пробный полет состоялся в 2017 году, а с 2021 года Россия надеется начать серийный выпуск МС-21.

Чтобы улучшить этот двигатель, директор по маркетингу, продажам и международной промышленной кооперации ОДК Коршунов искал помощи у иностранных консультантов - легально, заявил на днях президент Владимир Путин. Россиянин пытался незаконным путем получить секреты американских инженеров, считают в Федеральном бюро расследований (ФБР) США.

Турбовентиляторный двигатель General Electric GE NX-2B для Boeing 747-8

К такому выводу агент ФБР, который вел это дело, пришел на основании электронной переписки Коршунова и показаний свидетеля - сотрудника компании GE в ее итальянском дочернем подразделении. Обвинение агент ФБР изложил письменно суду в США, а текст в начале сентября опубликовало американское Министерство юстиции.

"Ноу-хау" от инженеров General Electric?

Коршунова сдал один из сотрудников концерна GE. Неназванный инженер рассказал агенту ФБР, что в 2013 году Коршунов вышел на связь с итальянцем Маурицио Паоло Бьянки. Последний к тому моменту ушел с поста руководителя итальянского подразделения GE Aviation - вскоре после покупки компании американским концерном.

Бьянки, по данным ФБР, основал с партнерами консультационную фирму Aernnova Aerospace. Его клиентом стало пермское конструкторское бюро "Авиадвигатель" (входит в ОДК). Конкретно топ-менеджера пермской ОДК Коршунова интересовала помощь в доработке одного элемента газотурбинного двигателя ПД-14, над которым работают пермяки: коробки приводов. Она помогает вращать агрегаты двигателя, такие как топливные насосы, электрические генераторы и другие.

Российский самолет МС-21 во время демонстрационного полета на МАКС-2019

Все это было бы интересно только специалистам, если бы не одно обстоятельство. Как утверждает свидетель обвинения, через посредничество Бьянки Коршунова и российских конструкторов фактически консультировали три действующих инженера итальянского подразделения General Electric, которые проделали всю работу на основании знаний, полученных в своей компании, как указано в письменных показаниях агента ФБР, который вел это дело. Чтобы не выдавать настоящие имена инженеров, Коршунов и Бьянки в переписке ссылались на них, называя их "те парни".

Первый платеж по договору о консультационных услугах был небольшим: 177 тысяч евро. Но уже в следующем году стороны обсуждали контракт на сумму 22 миллиона евро (итоговый размер контракта ФБР не указывает). Свидетель обвинения заявил, что сотрудники GE Aviation из Италии не просто сделали инженерную работу, "а передали ключевые ноу-хау", "более ценные, чем могла бы предоставить любая другая авиационная компания".

Интерес к российским разработчикам у ФБР особый: с 2018 года конструкторское бюро "Авиадвигатель" находится под санкциями США.

Китай мог получить выгоду от трансфера технологий

Интересы Коршунова, судя по данным ФБР, не ограничивались мотором ПД-14. В 2016 году он интересовался у Бьянки, есть ли у "тех парней" доступ к документации по двигателям сверхбольшой тяги. Россия в лице ОДК разрабатывает такой двигатель - ПД-35. Через несколько лет разработчики надеются поставить его на CR929 - это совместный российско-китайский проект дальнемагистрального лайнера.

Sukhoi Superjet 100 - еще одна надежда гражданской авиации в России

Не исключено, что Коршунов мог передать американские "ноу-хау" дальше на Восток, в Китай. В 2015 году россиянин, говорится в показаниях агента ФБР, получил письмо от китайской компании Chinese Aviation company, в котором китайцы призывают к сотрудничеству именно по вопросам разработки коробки приводов для авиадвигателей.

Китай не только участвует в проекте CR929, но в перспективе собирается самостоятельно производить авиадвигатели. До сих пор Китай технологиями двигателестроения не обладает. Показания агента ФБР не дают ответа на вопрос, получили ли китайские партнеры ОДК доступ к технологиям США через Коршунова. Тем не менее, в марте 2019 года российский топ-менеджер сообщил Бьянки, что экспериментальный образец двигателя ПД-35 для совместного российско-китайского проекта готов.

"ПД-14 не имеет прямых прототипов"

Даже если консультационные услуги оказывались с нарушением закона, они не имели принципиального значения для разработки ПД-14, считает глава аналитической службы Агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. В интервью DW он заявил, что все "критические технологии" двигателя ПД-14 - российские: "Он не имеет прямых зарубежных прототипов". Коробка приводов это не тот узел, который можно считать ключевым элементом авиадвигателя, говорит Пантелеев.

Даже если имел место промышленный шпионаж, то это "вполне естественно" и "объяснимо", сказал в разговоре с DW другой российский авиаэксперт, Вадим Лукашевич, в прошлом работавший конструктором в ОКБ "Сухой". Российские разработчики, по его словам, вынуждены "тащить" информацию у лидеров рынка: "В гражданском авиационном двигателестроении мы не передовые". ПД-14 он назвал первой попыткой за почти три десятилетия преодолеть разрыв поколений.

По большинству показателей перспективный российский двигатель ПД-14 лучше американского двигателя-конкурента Pratt&Whitney, говорит Пантелеев. Российский среднемагистральный самолет МС-21 оснащен именно Pratt&Whitney и с ним надеется получить сертификат Европейского агентства по безопасности полетов (EASA). Если сертификат будет получен в 2021 году, то на первые 150 лайнеров поставят американские двигатели. Новый двигатель "все равно будет хуже аналогов, что бы ни говорили", уверен Лукашевич: "Сначала надо набить шишки".

Чтобы ставить ПД-14 на российские самолеты, понадобится получить от EASA дополнение к международному сертификату для МС-21. Весной 2019 года Минпромторг РФ объявил тендер на доработку двигателя в соответствии с требованиями EASA. Получение сертификата запланировано на тот же 2021 год. Лукашевич такие сроки оценивает скептически, обращая внимание на то, что пока ни один российский двигатель не обкатывался на самом МС-21: "Пусть испытания подтвердят его характеристики". Начало испытаний МС-21 с российским двигателем ПД-14 назначено на весну 2020 года.

Решение о выдаче Александра Коршунова властям США, как пишут итальянские СМИ, ожидается в течение ближайшего месяца. Россия выступила с нотой протеста, потребовав от властей США отменить запрос об экстрадиции Коршунова.

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