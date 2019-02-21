 Секреты стиля на каждый день от немецкого дизайнера | Учеба и работа в Германии | DW | 22.02.2019

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Учеба и карьера

Секреты стиля на каждый день от немецкого дизайнера

Можно ли носить джинсы в офисе? Сколько аромата ваших духов вынесут коллеги? Немецкий эксперт знакомит с правилами и помогает создать гармонию.

Катарина Штарлай - дизайнер одежды и автор нескольких книг о стиле и моде

Катарина Штарлай - дизайнер одежды и автор нескольких книг о стиле и моде

Катарина Штарлай (Katharina Starlay) - дизайнер одежды и автор нескольких книг о стиле и моде. Ее путеводитель по вопросам моды "Секреты стиля" ("Stilgeheimnisse") стал уже настольной книгой для многих в Германии. Новый тираж бестселлера был отпечатан в конце 2018 года. DW задала нетривиальные вопросы о моде для офиса.

DW: В своей книге вы пишете о наследии Коко Шанель, начиная ее цитатой "Мода проходит,стиль остается". В эти дни, когда весь мир говорит о смерти короля моды, художественного директора Chanel Карла Лагерфельда (Karl Lagerfeld), не могу не задать вам вопрос про "маленькое черное". Оно уместно в офисе?

Катарина Штарлай: Черный - цвет дистанции. Об этом надо всегда помнить. Когда речь идет о торжественных приемах или вечерах, маленькое черное платье становится символом элегантности. Важно носить черный цвет только в сочетании с серебром или белым золотом. Черная одежда с золотыми украшениями часто выглядит довольно дешево. Просто потому что холодный черный цвет плохо сочетается с теплым золотым. Благодаря Коко Шанель невозможно себе сегодня представить и гардероб деловой женщины без черного платья. Однако оно - не для офисных будней. Это чересчур. 

Секреты стиля стал уже настольной книгой для многих в Германии

"Секреты стиля" стали уже настольной книгой для многих в Германии

- А если вечером намечен прием, а днем - работа?

- Чем торжественнее мероприятие, тем больше времени надо планировать для смены наряда. Конечно, вы можете надеть что-то более будничное поверх черного платья. Аксессуары, обувь и макияж помогут дополнить образ. Но не носите одно черное платье днем.

- В своей книге вы пишете об одежде и успехе?

- Одежда, которая принесет успех, - это игра слов. Чтобы добиться успеха, всегда нужно сначала продумать, как это сделать. Это всегда какой-то план. Первый вопрос, который нужно задать себе: что я надену, чтобы добиться внимания партнера. Второй вопрос: какое впечатление я произведу своим нарядом. Я рекомендую Safer Dress: примерьте и сфотографируйте все наряды, которые вы можете носить по случаю деловой встречи или торжественного мероприятия. Фотография позволит вам посмотреть на себя со стороны и понять, какое впечатление вы производите. Эти фотографии можно сохранить, а уже перед конкретной встречей выбрать, что вам больше подойдет. Кгда вы чувствуете себя комфортно в одежде, вы можете успешнее вести переговоры.

- Джинсы вы называете "синим чудом". Они в офисе допустимы? 

- Да, конечно. Джинсы стали униформой нового времени. Иногда их в гардеробе бывает даже больше, чем других брюк. В создании джинсовой ткани используются полиуретановые волокна, и многие уже даже не могут себе представить, как можно носить брюки из ткани без этих синтетических нитей.

В офисе джинсы приветствуются как раз потому, что это удобная и простая одежда. Но все зависит от сферы, в которой вы работаете. Чем консервативнее отрасль, тем темнее должны быть джинсы. Голубые джинсы больше подходят для свободного времени. От них лучше отказаться в офисе. И, конечно, надо обращать внимание на то, чтобы не было рванины, если вы не работаете в СМИ или в рекламе.

- А в России как раз рванину очень любят, знаток моды Александр Васильев в интервью DW говорил о том, что там все носят именно рваные джинсы. Лет десять назад я попала в Германии в неловкую ситуацию: пришла на работу в рваных джинсах, а меня пригласил на встречу начальник...

- Надо одеваться на работу так, чтобы если вас сфотографируют, не было стыдно смотреть на эту фотографию и через пять-десять лет. Если все-таки такая ситуация произошла, что вы нарушили дресс-код и вам неуютно, то надо пускать в ход обаяние. Вы можете извиниться за неподобающий вид, но исправить ситуацию в данный момент вы уже не в силах.

- Можно ли женщине надевать один и тот же наряд два дня подряд?

- Мы сканируем образ женщины и мужчины по-разному. Совсем недавно я нашла цитату Ангелы Меркель (Angela Merkel) о том, что если она наденет три дня подряд одинаковый пиджак, об этом будут писать все СМИ. А если мужчина носит один костюм всю неделю, никого это вообще не волнует! И мы не можем изменить это отношение. Образ женщины запоминается лучше и на более длительное время. И чем больше принта, цветов, деталей, тем пристальнее к вам внимание. За последние пятнадцать лет (благодаря моде на винтаж) это несколько сгладилось. Сейчас и секонд-хенд снова в моде. Поэтому уже не так страшно, если вас заметят в одном и том же.

Контекст

Натуральный мех в Германии не запрещен. Но шуба на улице и в обществе вызывает много споров. Стоит как следует подумать, прежде чем ее надеть. (25.01.2019)

"Это простое платье станет своего рода униформой для женщин со вкусом", - так впервые было представлено творение Коко Шанель. С тех пор прошло 90 лет... (30.09.2016)

Французские историки заподозрили Коко Шанель в связях с нацистами. Имя всемирно известного дизайнера фигурирует в архивных документах разведслужб. (17.03.2016)

Немецкий модельер Карл Лагерфельд скончался на 86-м году жизни. (19.02.2019)

Известный немецкий модельер и креативный директор Chanel Карл Лагерфельд ушел из жизни в возрасте 85 лет. DW вспоминает его путь к мировой славе. (19.02.2019)

Швейное производство начинает возвращаться из Азии в страны Запада. "Индустрия 4.0" этот процесс ускорит, предсказывают компания McKinsey и немецкие машиностроители. (17.10.2018)

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Знаменитый историк и знаток моды Александр Васильев сравнивает в интервью DW отношение к моде в Германии и России. (31.08.2017)

- То есть, если я приду в офис в одном и том же пиджаке

- Это не преступление! Наденьте пиджак через день, один раз - с майкой, другой - с блузкой. Ведь комбинаций может быть много.

- А сколько запаха духов вынесет офис?

- Есть простое правило: запах духов может ощущаться на расстоянии вытянутой руки. Это - максимум, это - личное пространство человека. Если коллега, стоящий за два метра от вас, ощущает запах ваших духов, это плохо.

- Но ведь сама Коко считала, что духи - это модный аксессуар. "Он оповещает о появлении женщины и продолжает напоминать о ней, когда она ушла".

- С духами обычно перебарщивают мужчины, которые увлечены модой. Кроме того, у них более толстая кожа, чем у женщин. В любом случае, если у вас новый аромат, лучше сначала спросить друга или подругу, в каком количестве наносить, какое впечатление вы производите. И запах духов только тогда ненавязчивый, когда его наносят на тело, а не на волосы или одежду.

- Вы затронули мужчин, которые увлекаются модой. А что вы можете посоветовать модницам, которые не пропускают ни один тренд? Как не переборщить на работе?

- Надо всегда помнить, какой эффект вы производите на людей. Вы должны быть примером в своей области. Представьте, что Леди Гага работает в банке! В моде нужно уметь расставлять акценты. Носите классические вещи с экстравагантными аксессуарами. Карл Лагерфельд любил простую элегантность. Он бы никогда не поставил экстравагантный стул в помещение, которое переполнено мебелью и другими яркими деталями. Следуйте его примеру при выборе деталей для своего гардероба!

Смотрите также:

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    Король моды Карл Лагерфельд

    Родился Карл в Гамбурге, в семье владельца фабрики по производству сгущенного молока. Отец будущего кутюрье много ездил по миру. И в Венесуэле, и в США, и в дореволюционной России (в частности, во Владивостоке) он выпускал консервированное молоко. Свои детские снимки Лагерфельд показывает очень-очень редко. Этот был сделан уже в зрелом возрасте - около 30 лет назад.

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    Король моды Карл Лагерфельд

    Два периода своей творческой жизни Лагерфельд посвятил модному дому Chloé: с 1964-го по 1984-й, а потом - с 1992-го по 1997-й. Культовый статус обрели платья, разрисованные мастером от руки. В 1972 году он создал свою знаменитую коллекцию, вдохновленную стилем ар-деко. Платье по центру называется "Рахманинов" - в честь русского композитора.

  • Мода лейбла Karl Lagerfeld

    Король моды Карл Лагерфельд

    В 1974 году Лагерфельд основал свою собственную линию моды - Karl Lagerfeld Impression. Его работы, сделанные для этого лейбла, отличаются от всех других. Они намного ближе к его собственному стилю одежды: андрогинные силуэты, никаких ярких рисунков, преимущественно черный цвет, акцент на плечах и на талии.

  • Лагерфельд для Chanel

    Король моды Карл Лагерфельд

    В 1983 году Карл Лагерфельд стал художественным директором дома моды Chanel. Традиционному твидовому костюму он придал новый блеск: появились новые формы, варианты отделки, пуговицы. На смену тяжеловесному консерватизму пришла игривая легкость.

  • Модели, созданные для Chanel

    Король моды Карл Лагерфельд

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  • Сумки от Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Работая для Chanel, Лагерфельд, любящий эксперименты с новыми материалами, создает костюмы и платья не только из джерси и твида, но и из кожи, латекса, неопрена. То же можно сказать о сумках и обуви. Фантазия мастера не знала и не знает границ!

  • Платье от Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Карл Лагерфельд - не только модельер. Он всегда увлекался фотографией: организовал пару выставок, выпустил несколько альбомов, является лауреатом престижных международных наград в этой области. Лагерфельд известен и как создатель духов. В Париже он основал собственный издательский дом, открыл книжный магазин. Его личная библиотека насчитывает более 300 тысяч томов.

  • Карл Лагерфельд

    Король моды Карл Лагерфельд

    С тех пор, как в 1989 году умер спутник жизни Лагерфельда, кутюрье предпочитает жить в одиночестве. Он никогда не был женат и не имеет детей. В 2000 году Карл Лагерфельд решил похудеть и за 13 месяцев жесткой диеты сбросил 42 килограмма, о чем тут же написал книгу. Вес держит, по его словам, для того, чтобы без проблем носить узкие костюмы, без которых он жить не может.

  • Модели Карла Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Его частенько критиковали за привлечение к работе худосочных моделей, однако Лагерфельд стоит на своем. В 2004 году он создал коллекцию для шведской компании H&M, производящей недорогую модную одежду для молодежи. Увидев, что его силуэты выпустили не только в "худых", но и в "полных" размерах, кутюрье разозлился.

  • Костюмы от Карла Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    В качестве дизайнера он, помимо прочего, создал плюшевого мишку, одетого так же, как он сам, бутылку Кока-Колы, вышедшую ограниченным тиражом, коллекцию шлемов для мотоциклистов, коллекцию украшений для фирмы Swarovski, коллекцию обуви для итальянского лейбла Hogan. В костюмах, им придуманных, на сцену выходили Мадонна и Кайли Миноуг, звезды Венского оперного театра и миланской "Ла Скалы".

  • Кошка Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Он обожает свою кошку по кличке Шупетт: создает для нее коллекции одежды и аксессуаров, а также профили в социальных сетях, снимается с ней в рекламе.

  • Показ мод Chanel

    Король моды Карл Лагерфельд

    22 января Карл Лагерфельд впервые пропустил показ в Париже, на котором Chanel представил свою весенне-летнюю коллекцию. В этот день он почувствовал усталость, сообщили представители модного дома. Это происшествие стало первым сигналом для серьезного беспокойства о состоянии здоровья кутюрье.

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

Король моды Карл Лагерфельд

Легендарный немецкий кутюрье и креативный директор дома Chanel скончался в возрасте 85 лет. (23.11.2015)  

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