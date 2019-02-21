Секреты стиля на каждый день от немецкого дизайнера

Катарина Штарлай (Katharina Starlay) - дизайнер одежды и автор нескольких книг о стиле и моде. Ее путеводитель по вопросам моды "Секреты стиля" ("Stilgeheimnisse") стал уже настольной книгой для многих в Германии. Новый тираж бестселлера был отпечатан в конце 2018 года. DW задала нетривиальные вопросы о моде для офиса.

DW: В своей книге вы пишете о наследии Коко Шанель, начиная ее цитатой "Мода проходит,стиль остается". В эти дни, когда весь мир говорит о смерти короля моды, художественного директора Chanel Карла Лагерфельда (Karl Lagerfeld), не могу не задать вам вопрос про "маленькое черное". Оно уместно в офисе?

Катарина Штарлай: Черный - цвет дистанции. Об этом надо всегда помнить. Когда речь идет о торжественных приемах или вечерах, маленькое черное платье становится символом элегантности. Важно носить черный цвет только в сочетании с серебром или белым золотом. Черная одежда с золотыми украшениями часто выглядит довольно дешево. Просто потому что холодный черный цвет плохо сочетается с теплым золотым. Благодаря Коко Шанель невозможно себе сегодня представить и гардероб деловой женщины без черного платья. Однако оно - не для офисных будней. Это чересчур.

"Секреты стиля" стали уже настольной книгой для многих в Германии

- А если вечером намечен прием, а днем - работа?

- Чем торжественнее мероприятие, тем больше времени надо планировать для смены наряда. Конечно, вы можете надеть что-то более будничное поверх черного платья. Аксессуары, обувь и макияж помогут дополнить образ. Но не носите одно черное платье днем.

- В своей книге вы пишете об одежде и успехе?

- Одежда, которая принесет успех, - это игра слов. Чтобы добиться успеха, всегда нужно сначала продумать, как это сделать. Это всегда какой-то план. Первый вопрос, который нужно задать себе: что я надену, чтобы добиться внимания партнера. Второй вопрос: какое впечатление я произведу своим нарядом. Я рекомендую Safer Dress: примерьте и сфотографируйте все наряды, которые вы можете носить по случаю деловой встречи или торжественного мероприятия. Фотография позволит вам посмотреть на себя со стороны и понять, какое впечатление вы производите. Эти фотографии можно сохранить, а уже перед конкретной встречей выбрать, что вам больше подойдет. Кгда вы чувствуете себя комфортно в одежде, вы можете успешнее вести переговоры.

- Джинсы вы называете "синим чудом". Они в офисе допустимы?

- Да, конечно. Джинсы стали униформой нового времени. Иногда их в гардеробе бывает даже больше, чем других брюк. В создании джинсовой ткани используются полиуретановые волокна, и многие уже даже не могут себе представить, как можно носить брюки из ткани без этих синтетических нитей.

В офисе джинсы приветствуются как раз потому, что это удобная и простая одежда. Но все зависит от сферы, в которой вы работаете. Чем консервативнее отрасль, тем темнее должны быть джинсы. Голубые джинсы больше подходят для свободного времени. От них лучше отказаться в офисе. И, конечно, надо обращать внимание на то, чтобы не было рванины, если вы не работаете в СМИ или в рекламе.

- А в России как раз рванину очень любят, знаток моды Александр Васильев в интервью DW говорил о том, что там все носят именно рваные джинсы. Лет десять назад я попала в Германии в неловкую ситуацию: пришла на работу в рваных джинсах, а меня пригласил на встречу начальник...

- Надо одеваться на работу так, чтобы если вас сфотографируют, не было стыдно смотреть на эту фотографию и через пять-десять лет. Если все-таки такая ситуация произошла, что вы нарушили дресс-код и вам неуютно, то надо пускать в ход обаяние. Вы можете извиниться за неподобающий вид, но исправить ситуацию в данный момент вы уже не в силах.

- Можно ли женщине надевать один и тот же наряд два дня подряд?

- Мы сканируем образ женщины и мужчины по-разному. Совсем недавно я нашла цитату Ангелы Меркель (Angela Merkel) о том, что если она наденет три дня подряд одинаковый пиджак, об этом будут писать все СМИ. А если мужчина носит один костюм всю неделю, никого это вообще не волнует! И мы не можем изменить это отношение. Образ женщины запоминается лучше и на более длительное время. И чем больше принта, цветов, деталей, тем пристальнее к вам внимание. За последние пятнадцать лет (благодаря моде на винтаж) это несколько сгладилось. Сейчас и секонд-хенд снова в моде. Поэтому уже не так страшно, если вас заметят в одном и том же.

- То есть, если я приду в офис в одном и том же пиджаке…

- Это не преступление! Наденьте пиджак через день, один раз - с майкой, другой - с блузкой. Ведь комбинаций может быть много.

- А сколько запаха духов вынесет офис?

- Есть простое правило: запах духов может ощущаться на расстоянии вытянутой руки. Это - максимум, это - личное пространство человека. Если коллега, стоящий за два метра от вас, ощущает запах ваших духов, это плохо.

- Но ведь сама Коко считала, что духи - это модный аксессуар. "Он оповещает о появлении женщины и продолжает напоминать о ней, когда она ушла".

- С духами обычно перебарщивают мужчины, которые увлечены модой. Кроме того, у них более толстая кожа, чем у женщин. В любом случае, если у вас новый аромат, лучше сначала спросить друга или подругу, в каком количестве наносить, какое впечатление вы производите. И запах духов только тогда ненавязчивый, когда его наносят на тело, а не на волосы или одежду.

- Вы затронули мужчин, которые увлекаются модой. А что вы можете посоветовать модницам, которые не пропускают ни один тренд? Как не переборщить на работе?

- Надо всегда помнить, какой эффект вы производите на людей. Вы должны быть примером в своей области. Представьте, что Леди Гага работает в банке! В моде нужно уметь расставлять акценты. Носите классические вещи с экстравагантными аксессуарами. Карл Лагерфельд любил простую элегантность. Он бы никогда не поставил экстравагантный стул в помещение, которое переполнено мебелью и другими яркими деталями. Следуйте его примеру при выборе деталей для своего гардероба!

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