Что делают немцы, чтобы лягушки не гибли под колесами? (фотогалерея)

Лягушки-путешественницы

Ответственность за них несут автодорожные службы - следят, чтобы заграждения не зарастали (иначе амфибии полезут по веткам и стеблям), а туннели не засорялись. Однако в Германии есть много дорог, проложенных до принятия этих законов. В особо оживленных местах, если нет других вариантов, движение на них могут ограничить или перекрыть до тех пор, пока лягушки не закончат свои весенние дела.