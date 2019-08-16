Тип кузова автомобиля.
Тип кузова автомобиля, задняя часть которого оборудована "капотом", открывающимся крышкой, а не задней дверцей.
Автоваз решил покорить немецкий рынок с новой Lada. Эксперты авторитетного Общегерманского автомобильного клуба ADAC провели испытания седана Lada Vesta, который с февраля продаtтся в Германии. Автомобиль оценили на троечку.
Хозяин седана Mercedes S-класса, как правило, предпочитает, чтобы его вез личный водитель. А вот владелец купе Mercedes S 63 AMG сам садится за руль. Под капотом автомобиля мощный двигатель, который дарит массу эмоций.