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Седан

Тип кузова автомобиля.

Тип кузова автомобиля, задняя часть которого оборудована "капотом", открывающимся крышкой, а не задней дверцей.

Der neue BMW 530d Touring. On Location Bildmaterial zur Internationalen Pressefahrvorstellung (05/2017). Verbrauch kombiniert*: 5.1 – 4,7 l/100 km. CO2-Emissionen kombiniert*: 134 – 124 g/km (* Werte gemäß EU-Testzyklus, abhängig vom gewählten Reifenformat.)

Немцы описали свой нынешний и будущий автомобиль мечты 16.08.2019

BMW или Audi? Дизель или гибрид? Седан или SUV? Черный или серебристый? Покупать или брать в лизинг? Сеть бензоколонок Aral опросила потенциальных покупателей легковых машин.

Твердая тройка для Lada Vesta от немецких экспертов ADAC (26.08.2017) 26.08.2017

Автоваз решил покорить немецкий рынок с новой Lada. Эксперты авторитетного Общегерманского автомобильного клуба ADAC провели испытания седана Lada Vesta, который с февраля продаtтся в Германии. Автомобиль оценили на троечку.
Rechte: Eigendreh Sendung; DW News Russisch (DW Новости) Test drive Lada Granta

Видео: Lada Granta - тест-драйв на немецких дорогах 15.02.2016

Немецкие специалисты тестируют седан Lada Granta. Результат превзошел ожидания.
Rechte: Eigendreh Sendung; DW News Russisch (DW Новости) Test drive Lada Granta

Видео: Lada Granta - тест-драйв на немецких дорогах 15.02.2016

Немецкие специалисты тестируют седан Lada Granta. Результат превзошел ожидания.

Lada Granta - тест-драйв на немецких дорогах (14.02.2016) 14.02.2016

Немецкие специалисты тестируют седан Lada Granta. Результат превзошел ожидания.
Daimler AG Chief Executive Dieter Zetsche speaks during a world premiere ceremony of the new Mercedes Benz S63 AMG Coupe at Auto China 2014 in Beijing April 20, 2014. Germany's premium carmaker Daimler expects to grow its sales in China, the world's largest auto market, by double-digit percentages this year, Zetsche said on Sunday. REUTERS/Jason Lee (CHINA - Tags: TRANSPORT BUSINESS)

Самый быстрый автомобиль S-класса - Mercedes S63 AMG Coupe (24.08.2014) 25.08.2014

Хозяин седана Mercedes S-класса, как правило, предпочитает, чтобы его вез личный водитель. А вот владелец купе Mercedes S 63 AMG сам садится за руль. Под капотом автомобиля мощный двигатель, который дарит массу эмоций.

Тест-драйв: "заряженный" седан Audi S3 10.02.2014

Спортивный характер машины чувствуется во всех деталях. Одна из особенностей - подвеска с амортизаторами на магнитной жидкости Magnetic Ride.
***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über das Auto verwendet werden*** Stufenheck, Frontantrieb und ein ungewöhnliches Design: Mercedes betritt mit dem CLA in vielen Bereichen Neuland Pressebild: Daimler AG

Купе Mercedes CLA - альтернатива С-классу? 25.11.2013

Daimler представляет купе-седан Мерседес CLA. Философия спорта, роскоши и комфорта. Автомобиль похож на своего собрата CLS, благодаря которому многие узнали, что купе-седан может быть весьма привлекательным.
Pressebild: BMW 6er Cabrio im Studio

Тест-драйв: кабриолет BMW 6 серии 03.10.2013

Кому не хочется в погожий денек проехаться на автомобиле с открытым верхом? Кабриолет BMW 6 серии подходит для этого как нельзя лучше. Он сочетает в себе комфорт седана и динамизм спорткара.
2) Audi RS7 Sportback 2013 (c) Audi Nur für redaktionelle Zwecke

RS7 Sportback - самый заряженный фастбэк Audi 28.09.2013

Audi расширила линейку автомобилей с приставкой RS и выпустила модель RS7 Sportback. В Audi надеются, что машина будет популярна не только в США И Китае, но и в России.
Eine Familie macht am 17.07.2013 einen Zwischenhalt auf ihrer Urlaubsfahrt an der Raststätte Plötzetal West an der A14 bei Plötzkau (Sachsen-Anhalt). Bundesweit waren durch den ADAC je 20 Raststätten und Rasthöfe untersucht worden. Foto: Jan Woitas/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Германии универсалы обгоняют седаны, а малолитражки - минивэны 19.08.2013

Опрос выявил быстро меняющиеся предпочтения немецких автомобилистов относительно кузова, мощности и страны-производителя легковых машин. Подробнее - в сообщении DW.
***ACHTUNG: Bild nur zur Berichterstattung über den BMW 5er verwenden!!!*** Auf dem Bild: BMW 5er Facelift 2013 (c) BMW Angeliefert von Pablo Kummetz am 1.7.2013

Тест-драйв: самый популярный BMW бизнес-класса обновил лицо 18.08.2013

Баварцы провели фейслифтинг BMW пятой серии - это один из самых популярных автомобилей компании. Немного изменился внешний вид, но основные изменения затронули ходовую часть.
Audi A3 Limousine 2013 (c) Audi Nur für redaktionelle Zwecke zu benutzen.

Тест-драйв: компактный седан Audi A3 28.07.2013

Audi представляет свой первый компактный седан А3. Этот сегмент считается самым большим на авторынке. Седан особенно популярен у российских, китайских и американских автолюбителей.
Audi A3 Limousine 2013 (c) Audi Nur für redaktionelle Zwecke zu benutzen.

Тест-драйв: компактный седан Audi A3 28.07.2013

Audi представляет свой первый компактный седан А3. Этот сегмент считается самым большим на авторынке. Седан особенно популярен у российских, китайских и американских автолюбителей.
epa03171041 A view of the new BMW 6 series Gran Coupe at the 2012 New York Auto Show, at the Javits Center in New York, New York, USA, 04 April 2012. The show will be open to the public from 06 April - 15 April 2012. EPA/JUSTIN LANE

Тест-драйв: BMW M6 купе 08.05.2013

Знаменитый баварский автопроизводитель представляет BMW M6 Gran Coupé. Седан совмещает в себе непревзойденную элегантность и характер настоящего спорткара. Сердце автомобиля – битурбомотор V8 мощностью 560 лошадиных сил.
SHANGHAI, April 20, 2013 German automaker BMW's new 3 series GT is on display at the press preview day for the 15th Shanghai International Automobile Industry Exhibition in Shanghai, east China, April 20, 2013. The exhibition will be opened to the public on Sunday at Shanghai New International Expo Center. Some 2,000 exhibitors from 18 countries and regions will display around 1,300 cars, including 111 latest models

Тест-драйв: BMW GT 3-й серии 23.04.2013

BMW GT 3-й серии. Автомобиль сочетает в себе стремительность седана и комфорт универсала Touring. Европейская версия лифтбэка получила 5 различных моторов. Видеосюжет DW.
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