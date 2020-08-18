10 причин любить Северный Рейн - Вестфалию

Здесь находится не только самая популярная из достопримечательностей Германии, но и много других памятников.
Тематическая страница:
• Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии
Самый посещаемый исторический памятник Германии не принадлежит ни государству, ни церкви, ни народу. Кельнским собором владеет сам собор! Его главная реликвия - золотой саркофаг, в котором находятся мощи трех волхвов.
Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО в земле Северный Рейн-Вестфалия. Основные сведения и советы туристам.
Памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО в земле Северный Рейн-Вестфалия. Основные сведения и советы туристам.
Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО в земле Северный Рейн-Вестфалия. Основные сведения и советы туристам.
Айфель - это вулканические горы, дикая природа, уютные деревушки с фахверковыми домами, пасторальные пейзажи и средневековые замки.
"Боннская республика" - так называют Западную Германию времени раздела страны. Бонн был столицей ФРГ. Правительство и парламент работали тогда в этом небольшом городе на Рейне.
Комитет Всемирного культурного наследия на заседании в Дохе 21 июня удовлетворил заявку Германии присвоить этот престижный статус бывшему Корвейскому монастырю под Хёкстером.
Аббатство Корвей под Хёкстером являлось одним из важнейших средневековых центров сохранения и распространения знаний, а теперь само стало объектом Всемирного наследия.