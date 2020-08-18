 10 причин любить Северный Рейн - Вестфалию | Советы туристам в Германии | DW | 23.02.2018

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Туристу на заметку

10 причин любить Северный Рейн - Вестфалию

Здесь находится не только самая популярная из достопримечательностей Германии, но и много других памятников.

  • Дюссельдорф

    Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии

    Современный Дюссельдорф

    Знакомство с достопримечательностями Северного Рейна - Вестфалии начнем в Дюссельдорфе - столице этой земли. Среди современных зданий города особое место занимают так называемые "Пьяные дома", построенные в "Медийной гавани" по проекту американского архитектора Фрэнка Гери в 1996-1998 годах. Впечатляющий вид на бывший портовый квартал открывается со смотровой площадки здешней телебашни.

  • Ахен

    Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии

    Ахенский собор

    В Северном Рейне - Вестфалии находится несколько объектов Всемирного культурного наследия. Среди них - Ахенский собор, заложенный при императоре Карле Великом в 796 году. Он стал первой немецкой достопримечательностью, получившей особый статус памятника ЮНЕСКО. Решение было принято в 1978 году.

  • Аббатство Корвей

    Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии

    Корвей

    Аббатство Корвей - бенедиктинская обитель, расположенная на берегу реки Везер под вестфальским городом Хёкстер. Этот имперский монастырь был основан по воле Карла Великого. Он должен был стать форпостом христианизации завоеванных им саксонских земель. Монастырь действовал до 1792 года. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО его включили в 2014 году.

  • Фалькенлуст

    Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии

    Резиденция под Кельном

    В городе Брюль под Кельном находятся дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст, также внесенные в список Всемирного наследия. Построенные на заре эпохи рококо под влиянием французской моды, они принадлежат к числу наиболее ранних примеров этого стиля в Германии. Сначала в 1725 году заложили основную летнюю резиденцию, а через несколько лет по соседству - этот небольшой дворец для соколиной охоты.

  • Кельнский собор

    Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии

    Готический памятник

    Кельнский собор - не первый в нашей подборке, но первый по количеству посетителей не только в Северном Рейне - Вестфалии, но и во всей Германии. Ежегодно его обычно осматривает 6 миллионов человек. Собор называют самым длительным долгостроем в немецкой истории. На возведение храма с учетом всех перерывов ушло 632 года. Его главная реликвия - золотой саркофаг, в котором находятся мощи трех волхвов.

  • Эссен

    Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии

    Cамая красивая шахта в мире

    Горнодобывающий комплекс "Цольферайн" в Эссене считается эталоном шахтостроительной архитектуры. Заложили его еще в середине XIX века, а свой нынешний облик он приобрел в 1927-1932 годах. Сейчас шахта является индустриальным памятником и одним из центров культурной жизни региона. В 2001 году эта достопримечательность Рурской области получила статус памятника Всемирного наследия.

  • Мюнстер

    Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии

    Город велосипедистов и студентов

    Вестфальский город Мюнстер считается своего рода велосипедной столицей Германии. На 300 тысяч жителей здесь приходится 500 тысяч велосипедов. Он также входит в число самых крупных университетских городов страны. Здесь обучается около 55 тысяч студентов. Главная историческая улица города Принципальмаркт ("Главный рынок") известна с XII столетия.

  • Айфель

    Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии

    Айфель

    В этой земле много мест, которые могут представлять интерес для любителей природы. Один из таких регионов - Айфель. Особенностью Айфеля являются вулканические горы и кратерные озера. Здесь также много других достопримечательностей - фахверковых домов, старых церквей, средневековых замков и виноградников на реке Ар. В 2021 году регион сильно пострадал от разрушительного наводнения.

  • Бонн

    Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии

    Бонн

    Бонн, как Кельн и Дюссельдорф, тоже расположен на Рейне. После Второй мировой войны он на протяжении четырех десятилетий был столицей Западной Германии, а этот период в истории ФРГ принято называть "Боннской республикой". Заглянуть в его недавнее прошлое можно, совершив прогулку по маршруту "Путь демократии". На фото - первый канцлер Германии Конрад Аденауэр принимает участников карнавала.

  • Кельн

    Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии

    Карнавал

    Особый повод любить Северный Рейн - Вестфалию - здешний традиционный карнавал. Наиболее бурно его отмечают в прирейнских городах, а самое большое карнавальное шествие в так называемый "бешеный понедельник" проходит в Кельне. В нем принимает участие около 12 тысяч человек, а посмотреть на них собирается до 1,5 миллиона зрителей. Из-за пандемии, правда, карнавалу пришлось взять тайм-аут.

    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин


  • Дюссельдорф

    Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии

    Современный Дюссельдорф

    Знакомство с достопримечательностями Северного Рейна - Вестфалии начнем в Дюссельдорфе - столице этой земли. Среди современных зданий города особое место занимают так называемые "Пьяные дома", построенные в "Медийной гавани" по проекту американского архитектора Фрэнка Гери в 1996-1998 годах. Впечатляющий вид на бывший портовый квартал открывается со смотровой площадки здешней телебашни.

  • Ахен

    Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии

    Ахенский собор

    В Северном Рейне - Вестфалии находится несколько объектов Всемирного культурного наследия. Среди них - Ахенский собор, заложенный при императоре Карле Великом в 796 году. Он стал первой немецкой достопримечательностью, получившей особый статус памятника ЮНЕСКО. Решение было принято в 1978 году.

  • Аббатство Корвей

    Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии

    Корвей

    Аббатство Корвей - бенедиктинская обитель, расположенная на берегу реки Везер под вестфальским городом Хёкстер. Этот имперский монастырь был основан по воле Карла Великого. Он должен был стать форпостом христианизации завоеванных им саксонских земель. Монастырь действовал до 1792 года. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО его включили в 2014 году.

  • Фалькенлуст

    Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии

    Резиденция под Кельном

    В городе Брюль под Кельном находятся дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст, также внесенные в список Всемирного наследия. Построенные на заре эпохи рококо под влиянием французской моды, они принадлежат к числу наиболее ранних примеров этого стиля в Германии. Сначала в 1725 году заложили основную летнюю резиденцию, а через несколько лет по соседству - этот небольшой дворец для соколиной охоты.

  • Кельнский собор

    Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии

    Готический памятник

    Кельнский собор - не первый в нашей подборке, но первый по количеству посетителей не только в Северном Рейне - Вестфалии, но и во всей Германии. Ежегодно его обычно осматривает 6 миллионов человек. Собор называют самым длительным долгостроем в немецкой истории. На возведение храма с учетом всех перерывов ушло 632 года. Его главная реликвия - золотой саркофаг, в котором находятся мощи трех волхвов.

  • Эссен

    Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии

    Cамая красивая шахта в мире

    Горнодобывающий комплекс "Цольферайн" в Эссене считается эталоном шахтостроительной архитектуры. Заложили его еще в середине XIX века, а свой нынешний облик он приобрел в 1927-1932 годах. Сейчас шахта является индустриальным памятником и одним из центров культурной жизни региона. В 2001 году эта достопримечательность Рурской области получила статус памятника Всемирного наследия.

  • Мюнстер

    Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии

    Город велосипедистов и студентов

    Вестфальский город Мюнстер считается своего рода велосипедной столицей Германии. На 300 тысяч жителей здесь приходится 500 тысяч велосипедов. Он также входит в число самых крупных университетских городов страны. Здесь обучается около 55 тысяч студентов. Главная историческая улица города Принципальмаркт ("Главный рынок") известна с XII столетия.

  • Айфель

    Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии

    Айфель

    В этой земле много мест, которые могут представлять интерес для любителей природы. Один из таких регионов - Айфель. Особенностью Айфеля являются вулканические горы и кратерные озера. Здесь также много других достопримечательностей - фахверковых домов, старых церквей, средневековых замков и виноградников на реке Ар. В 2021 году регион сильно пострадал от разрушительного наводнения.

  • Бонн

    Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии

    Бонн

    Бонн, как Кельн и Дюссельдорф, тоже расположен на Рейне. После Второй мировой войны он на протяжении четырех десятилетий был столицей Западной Германии, а этот период в истории ФРГ принято называть "Боннской республикой". Заглянуть в его недавнее прошлое можно, совершив прогулку по маршруту "Путь демократии". На фото - первый канцлер Германии Конрад Аденауэр принимает участников карнавала.

  • Кельн

    Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии

    Карнавал

    Особый повод любить Северный Рейн - Вестфалию - здешний традиционный карнавал. Наиболее бурно его отмечают в прирейнских городах, а самое большое карнавальное шествие в так называемый "бешеный понедельник" проходит в Кельне. В нем принимает участие около 12 тысяч человек, а посмотреть на них собирается до 1,5 миллиона зрителей. Из-за пандемии, правда, карнавалу пришлось взять тайм-аут.

    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин


Тематическая страница:
Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии

Контекст

Кельнский собор - храм, который принадлежит сам себе

Самый посещаемый исторический памятник Германии не принадлежит ни государству, ни церкви, ни народу. Кельнским собором владеет сам собор! Его главная реликвия - золотой саркофаг, в котором находятся мощи трех волхвов.  

Всемирное наследие: "Цольферайн" - самая красивая шахта в мире

Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО в земле Северный Рейн-Вестфалия. Основные сведения и советы туристам.  

Аугустусбург и Фалькенлуст - жемчужины эпохи рококо на подступах к Кельну

Памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО в земле Северный Рейн-Вестфалия. Основные сведения и советы туристам.  

Всемирное наследие: Ахенский собор - храм Карла Великого

Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО в земле Северный Рейн-Вестфалия. Основные сведения и советы туристам.  

Туристическое досье: Айфель

Айфель - это вулканические горы, дикая природа, уютные деревушки с фахверковыми домами, пасторальные пейзажи и средневековые замки.  

Там, где Брежнев разбил "Мерседес"

"Боннская республика" - так называют Западную Германию времени раздела страны. Бонн был столицей ФРГ. Правительство и парламент работали тогда в этом небольшом городе на Рейне.  

Аббатство Корвей: история нового памятника ЮНЕСКО

Комитет Всемирного культурного наследия на заседании в Дохе 21 июня удовлетворил заявку Германии присвоить этот престижный статус бывшему Корвейскому монастырю под Хёкстером.  

Аббатство Корвей: там, где уцелели "Анналы" Тацита

Аббатство Корвей под Хёкстером являлось одним из важнейших средневековых центров сохранения и распространения знаний, а теперь само стало объектом Всемирного наследия.  

Аббатство Корвей официально стало Всемирным наследием

Монументальный западный фасад монастырского храма Корвей является одной из наиболее хорошо сохранившихся в Германии построек эпохи Каролингов.  

Достопримечательности Северного Рейна-Вестфалии  

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