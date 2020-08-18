10 причин любить Северный Рейн - Вестфалию

Достопримечательности Северного Рейна - Вестфалии

Готический памятник

Кельнский собор - не первый в нашей подборке, но первый по количеству посетителей не только в Северном Рейне - Вестфалии, но и во всей Германии. Ежегодно его обычно осматривает 6 миллионов человек. Собор называют самым длительным долгостроем в немецкой истории. На возведение храма с учетом всех перерывов ушло 632 года. Его главная реликвия - золотой саркофаг, в котором находятся мощи трех волхвов.