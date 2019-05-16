"Северный поток - 2": Трамп против!

Президент США Дональд Трамп вновь назвал газопровод "Северный поток - 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Карикатурист Сергей Елкин о ноже в спину проекта Владимира Путина.
Президенты США и Польши подписали совместную декларацию о развитии сотрудничества в области обороны. В ходе встречи в Нью-Йорке затрагивались также вопросы сотрудничества в области безопасности и энергетики. (23.09.2019)
"Северный поток - 2" и "Турецкий поток" к концу 2019 года не выполнят свою первоначальную задачу. Поэтому Киев сможет говорить с Москвой с позиции силы, считает Андрей Гурков. (30.06.2019)