 ″Северный поток - 2″: Трамп против! | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 24.09.2019

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Россия

"Северный поток - 2": Трамп против!

Президент США Дональд Трамп вновь назвал газопровод "Северный поток - 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Карикатурист Сергей Елкин о ноже в спину проекта Владимира Путина.

Карикатура - Дональд Трамп показывает стоп Владимиру Путину, который, согнувшись, тянет на своих плечах трубу Северный поток-2 и говорит: И ты….

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    Автор: Сергей Елкин


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