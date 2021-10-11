Федеральный канцлер Австрийской Республики.
Себастьян Курц (родился 27 августа 1986 года) - австрийский политик, член Австрийской народной партии (АНП). С 18 декабря 2017 года - федеральный канцлер Австрийской Республики. До избрания на пост главы правительства возглавлял молодежную организацию АНП, был членом Венского ландтага и совета общины Вены.
На фоне крупного коррупционного скандала Себастьян Курц ушел в отставку с поста канцлера Австрии, предложив преемника. Политологи не исключают, что таким образом Курц попытается сохранить бразды правления в своих руках.