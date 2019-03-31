Сдача анализов Зеленским и Порошенко - бьет наповал!

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики. Карикатурист Сергей Елкин о шоу, в которое превращаются выборы в Украине.
Победитель первого тура выборов президента Украина комик Владимир Зеленский использовал в своей кампании сериал "Слуга народа". Фильм сыграл свою роль в успехе, но главное - в другом. (04.04.2019)
Владимир Зеленский объединил Украину в протесте против нынешних политиков. Как свидетельствуют данные подсчета голосов, поступающие из ЦИК, он лидирует в большинстве регионов. (02.04.2019)