Святослав Вакарчук отказался баллотироваться в президенты Украины

Лидер украинской музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук не будет баллотироваться на пост президента страны. Об этом Вакарчук сообщил на странице "Океана Эльзы" в соцсети Facebook в понедельник, 28 января. "Я неоднократно заявлял: власть как таковая, президентский пост как таковой мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране. И, чтобы расставить все точки над "и", снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года", - отмечается в заявлении.

Музыкант отметил, что "в джинсах" может сделать для Украины больше, "чем надев галстук". Он выразил намерение оправдать доверие людей, которые видели у него президентский потенциал. "Вместе с моей командой я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили. Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов - людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы превыше всего", - подчеркнул Вакарчук.

Президентские выборы в Украине пройдут 31 марта 2019 года. Действующий глава государства Петр Порошенко пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок. По данным украинских СМИ, документы для регистрации кандидатами в президенты подали в Центральную избирательную комиссию 34 человека. 13 уже зарегистрированы, шести было отказано в регистрации, документы других рассматриваются.

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