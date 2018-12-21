 Святая Варвара - небесная покровительница горняков (фото) | Кадр дня | DW | 21.12.2018

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Кадр за кадром

Святая Варвара - небесная покровительница горняков (фото)

Эту фигуру подняли с 1000-метровой глубины из последней немецкой шахты по добыче каменного угля.

Эссен

21.12.2018, Эссен • В конце 2018 года в Германии завершается целая эпоха: прекращается добыча каменного угля. В пятницу закрывается последняя угольная шахта в Рурской области - Prosper-Haniel. В Эссене состоялась прощальная и очень эмоциональная церковная служба, на которую из-под земли доставили эту фигуру святой великомученицы Варвары - небесной покровительницы горняков.

 Декабрьские кадры из Германии

  • Кобленц недалеко от места, где Мозель впадает в Рейн

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Наводнению века - 25 лет

    20.12.2018, Кобленц • Эту природную катастрофу, случившуюся на Рождество четверть века назад, в Германии называют "Наводнением века". Особенно сильно тогда пострадали города и регионы на Среднем и Нижнем Рейне, а также вдоль Мозеля. Общий ущерб оценивается в полмиллиарда евро. После катастрофы были существенно увеличены инвестиции в строительство дамб и других защитных сооружений.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Успел подрасти!

    19.12.2018, Берлин • Около двух недель назад мы уже показывали вам этого медвежонка, появившегося на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря. Сейчас зоопарк опубликовал новый снимок, которым мы также охотно делимся.

  • Эртинген

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Красный "Жук" - старый верный друг

    19.12.2018, Эртинген • Немцы в большинстве своем, как известно, испытывают особую привязанность и нежную любовь к родным автомобилям. Немецким Санта-Клаусам ничто человеческое тоже не чуждо. Этот Рождественский Дед из баден-вюртембергского Эртингена оленьей повозке предпочитает такого классического "Жука" (VW Käfer), кончено же, красной праздничной лакировки.

  • Эссен

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Новый броневик для немецкого спецназа

    18.12.2018, Эссен • Такой новогодний подарок получил полицейский отряд специального назначения земли Северный Рейн - Вестфалия - новый 17,5-тонный броневик модели "Survivor R" особой комплектации стоимостью 1,2 млн евро. Он сменит модель 1979 года и будет использоваться в антитеррористических операциях и борьбе с оргпреступностью. Ранее такие новые машины поступили на службу в Берлине и Саксонии.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Два года после трагедии

    18.12.2018, Берлин • В немецкой столице работает более восьмидесяти рождественских базаров. Эта фотография была сделана сейчас в районе Шарлоттенбург на площади Брайтшайдплац, где в 2016 году произошел террористический акт с использованием угнанного грузовика, в результате которого погибло 12 человек и более пятидесяти получили ранения. 19 декабря этому трагическому событию исполняется два года.

  • Бронвайлер, город Ройтлинген (Баден-Вюртемберг)

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Мамонтово Рождество в Германии

    17.12.2018, Ройтлинген • Это мамонтово дерево было посажено около евангелической церкви в баден-вюртембергском Бронвайлере в 1864 году. Перед Рождеством здешнюю 37-метровую гигантскую секвойю украшают гирляндами. Еще одно такое дерево можно увидеть в этой же земле - в Райнфельдене. Родиной секвой является Северная Америка. В Европу первые семена для ботанических садов завезли в XIX веке.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Снежный стрит-арт

    17.12.2018, Гамбург • Эта фотография была сделана в Гамбурге, где в прошлое воскресенье выпал первый снег - для снеговика маловато, но смайлик на машине вышел чудесный.

  • Броккен

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Зима на горе Броккен

    16.12.2018, Гарц • Немецкий регион Гарц, расположенный в трех федеральных землях Германии - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии, интересен для туристов в любое время года. Одна из достопримечательностей Гарца - гора Броккен, на вершину которой проложена узкоколейная дорога. Весной на Вальпургиеву ночь, согласно легенде, на вершину горы слетаются ведьмы, но сейчас им здесь слишком холодно.

  • Штёттен-ам-Ауэрберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Мороз и солнце - день альпийский

    15.12.2018, Штёттен-ам-Ауэрберг • В Баварских Альпах скоро начнется очередной лыжный сезон. В перерывах между катанием можно также осмотреть здешние достопримечательности - например, церковь Святого Георгия, расположенную на горе Ауэрберг в регионе Восточный Альгой.

  • Миндельхайм

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Музей рождественских вертепов

    14.12.2018, Миндельхайм • Немецкая традиция создания рождественских композиций (нем. Weihnachtskrippe), воспроизводящих сцену Рождества Христова, уходит во времена Средневековья. В этом году, незадолго до праздника, в баварском Миндельхайме после ремонта вновь открылся музей Krippenmuseum, в котором собраны такие экспонаты. Эта резная фигура шагающего Младенца Христа была создана в XV веке.

  • Кельн в июле 2018 года

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Слово года в Германии

    14.12.2018, Висбаден • Общество немецкого языка в Висбадене выбрало Слово 2018 года в Германии: Heißzeit. Пререводится как "пекло" или, если дословно, по аналогии с ледниковым периодом, - "жаркий период". Прошедшее аномальное и эпохально жаркое лето вошло в историю наблюдений за погодой, продемонстрировав перспективы, ожидающие человечество в результате изменения земного климата.

  • Приспособление для срезания верхушки яйца

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Гильотина для куриных яиц

    13.12.2018, Бонн • Вы ничего не пропустили в жизни, если до сих пор обходились без таких штучек для срезания скорлупы - своего рода яичных гильотин. Однако это их немецкое название рекомендуем запомнить, чтобы при случае блеснуть филологическим шедевром - Eierschalensollbruchstellenverursacher. Не будем лишать вас радости самостоятельно его перевести. Есть также короткий вариант - Eierköpfer.

  • Бад-Фильбель

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Сколько стоят елки

    13.12.2018, Бад-Фильбель • Ежегодно в Германии продается более 29 миллионов рождественских елок. В нынешнем сезоне цена за метр самого популярного вида - кавказской пихты (нем. Nordmanntanne) составит от 18 до 24 евро. На фотографии - елочный базар в гессенском Бад-Фильбеле.

  • Борщ

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Borschtsch - рекордсмен

    12.12.2018, Берлин • Borschtsch - так название борща пишется по-немецки. Согласно данным словарного издательства Duden, среди простых слов в немецком языке оно занимает первое место по количеству идущих подряд согласных - восемь букв, то есть держит филологический рекорд в своей категории. Вот такие пироги! Вернее - Piroggen.

  • Куксхафен

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Золотой подарок к Рождеству

    12.12.2018, Куксхафен • Два золотых слитка по 250 грамм каждый - такой рождественский подарок от анонимного благотворителя получил по почте приют для животных в нижнесаксонском городе Куксхафене. Стоимость этих слитков составляет сейчас около 17 тысяч евро.

  • Бамберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Ночной Бамберг

    11.12.2018, Бамберг • Эта фотография была сделана в баварском городе Бамберге в начале этой недели. Старая ратуша, построенная на искусственном острове посреди реки Регниц, внесена в список Всемирного культурного наследия вместе с другими архитектурно-историческими памятниками этого небольшого города - одной из популярных туристических целей в Германии.

  • Rentier on tour, Вульфтен (Нижняя Саксония)

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Северные олени из Гарца

    10.12.2018, Вульфтен • "Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним"... Эти олени в тундру и тайгу не собираются. Они прекрасно чувствуют себя в немецком регионе Гарц. Их послужному списку могут позавидовать даже настоящие актеры. Они активно снимаются в кино, выступают на телевидении. В оставшееся время сейчас - развозят подарки детворе, выезжая на помощь Санта-Клаусам в разные уголки Германии.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождественские байкеры

    10.12.2018, Гамбург • В ганзейском городе Гамбурге состоялся предпраздничный заезд на мотоциклах - Santa Claus Tour. В этом году в нем приняло участие около полусотни Рождественских-Дедов-Морозов-Санта-Клаусов. Цель акции - сбор пожертвований для детской больницы в гамбургском районе Альтона.

  • Бернкастель-Кус

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Фахверковое Рождество

    09.12.2018, Бернкастель-Кус • Девятое декабря - время открывать девятые дверки на рождественских календарях - маленьких, больших, покупных, самодельных... Такой рождественский календарь сейчас можно увидеть в городе Бернкастель-Кус на Мозеле - популярном туристическом и винодельческом регионе. В него превратили фасад одного из здешних фахверковых домов.

  • Фридберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Элвис Пресли на светофоре

    08.12.2018, Фридберг • Такие пешеходные светофоры можно теперь увидеть в немецком городе Фридберге около Франкфурта-на-Майне. В 1958-1960 годах "король рок-н-ролла" проходил в этих местах срочную военную службу на здешней американской военной базе. Жил Элвис Пресли в это время на соседнем курорте Бад-Наухайм, где сейчас ежегодно проводится музыкальный фестиваль, посвященный его памяти.

  • Берлин-Фридрихсфельде

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Белый мишка

    07.12.2018, Берлин • Этот медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде около недели назад и растет под бдительным присмотром медведицы Тони, видеокамеры и немецкой общественности. Особо критическими в жизни новорожденных белых медведей считаются первые 10 дней. В целом их смертность в зоопарках Германии составляет почти 60 процентов. Желаем здоровья маме и малышу.

  • Экспонат выставки в Штутгарте
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    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Жизнь в янтарном лесу

    06.12.2018, Штутгарт • Личинка богомола, попавшая в древесную смолу много миллионов лет назад. В немецком городе Штутгарте открылась выставка "Жизнь в янтарном лесу" ("Leben im Bernsteinwald"). Она проходит в земельном Музее естественной истории (Naturkundemuseum Stuttgart) до 28 июля 2019 года. Особое внимание организаторы экспозиции уделили инклюзам - ископаемым останкам живых организмов.

  • Бургберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Время прогонять злых духов

    06.12.2018, Бургберг • Эта фотография была сделана в баварском Альгое, где в эти дни проходят шествия - Klausentreiben, традиционные для этих альпийских регионов. Молодые люди в одеждах из шкур после наступления темноты устраивают шумные процессии, цель которых - изгнать злых духов.

  • Кельн
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    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Cамые красивые рождественские рынки

    05.12.2018, Кельн • В Европе ищут лучшие рождественские рынки. Германию среди двадцати финалистов конкурса на сайте www.europeanbestdestinations.com представляют Кельн (фото), Ахен, Нюрнберг, Дрезден, Лейпциг и Эрфурт. Принять участие в голосовании можно до десятого декабря. В последние три года победителем становился Загреб.

  • Урсула Ванецки

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Двойник Ангелы Меркель

    05.12.2018, Аттендорн • На этой неделе будет избран преемник или преемница Ангелы Меркель на посту лидера ХДС. Ранее она также заявила, что не будет больше выдвигаться на пост канцлера. Двойник Меркель - Урсула Ванецки, много лет выступающая в образе самой сильной женщины в мировой политике, в связи с этим заявила, что сама уже немного устала от этой роли и рада будет более спокойным временам.

  • Ринтельн

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Мировой рекорд

    04.12.2018, Ринтельн • Сюзанна и Томас Йеромин из Нижней Саксонии очень любят Рождество и наряжают дома целый рождественский лес. В этом году они установили 316 рождественских елок и стали обладателями мирового рекорда по их количеству в одном месте, что подтвердил представитель Института рекордов Германии (RID). Для создания праздничной атмосферы использовали 300 гирлянд и 42 тысячи шаров.

  • Малек речного угря

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Бэби-угрей выпустили в Рейн

    04.12.2018, Франкфурт-на-Майне • Килограмм мальков речного угря (ангулас), считающихся деликатесом в Испании, стоит около тысячи евро. Немецкая таможня в аэропорту Франкфурта недавно изъяла партию такого товара - две тысячи живых экземпляров, которых пытались вывезти во Вьетнам. Теперь их выпустили в Рейн в районе Майнца. Популяция угрей здесь сильно сократилась. Они находятся под особой охраной.

  • Любек

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождественские рынки отказываются от пластика

    03.12.2018, Любек • Эта фотография была сделана в ганзейском городе Любеке - на родине сладостей из марципана, где в этом году объявили последовательную борьбу пластиковому мусору на рождественских рынках. Глинтвейн и пунш здесь теперь разливают только в такие керамические кружки, а покупки кладут в бумажные пакеты с надписью: "Любек - рождественская столица Северной Германии".

  • Замок Мариенбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Замок за один евро

    03.12.2018, Ганновер • Неоготический замок Мариенбург считается своего рода нижнесаксонским "Нойшванштайном". Он был возведен в середине XIX века для последнего царствовавшего короля Ганновера Георга V. До сих пор находился в собственности рода Вельфов. Сейчас замок нуждается в ремонте стоимостью в 27 млн евро, поэтому нынешний глава рода принял решение продать его Нижней Саксонии за один евро.

  • Регенсбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождество в княжеском замке

    02.12.2018, Регенсбург • Князья фон Турн-и-Таксис считаются самым богатым из бывших владетельных домов Европы. Их предки сыграли важную роль в становлении и развитии европейской почтовой службы. Графиня Глория фон Турн-и-Таксис уже много лет устраивает во дворе родового дворца Санкт-Эммерам в Регенсбурге рождественский рынок - один из более чем 2500 таких рынков в Германии.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Золотой гость

    01.12.2018, Дрезден • В начале декабря в Германии повсюду открылись рождественские рынки. Один из самых древних находится в Дрездене - Striezelmarkt. А эта фотография сделана на рынке Augustusmarkt, названого в честь саксонского курфюрста Августа Сильного, памятник которому изображен на этой фотографии на фоне колеса обозрения, на котором там можно прокатиться.


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Рурская область из окна воздушного олдтаймера

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    "Тетушка Ю" - воздушный олдтаймер Junkers Ju 52 с бортовым номером D-AQUI. Первый раз довелось увидеть ее лет десять назад в небе над Кельном. Она пролетала около собора. Просто какой-то старый самолет неспешно "катает" туристов? Не просто старый, а исторический - своего рода машина времени. Наконец-то пришло время оказаться на ее борту: для экскурсии над Рурской областью.

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    Рурская область с высоты птичьего полета

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    Даже для пассажира, много раз бывавшего в Рурской области, проехавшего почти сто километров на велосипеде по ее самому загруженному… автобану, стоявшего на этой скоростной магистрали в велосипедных (!) пробках, с высоты открываются новые перспективы. Хорошо знакомые места предстают в еще большей красе, а белые пятна на личной карте требуют быть закрашенными в самое ближайшее время.

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    Рурская область с высоты птичьего полета

    Самый высокий железнодорожный мост Германии

    Мол, не "Мюнстерский"… Точно, город Münster - без G и с другим окончанием - находится в Вестфалии, а не в Рурской области. Müngstener Brücke - железнодорожный мост 1897 года через ущелье реки Вуппер у Золингена, всемирно известного своими ножами. Изначально их производили здесь с помощью водяных мельниц, приводивших в движение шлифовальные камни. К этому мосту надо обязательно съездить.

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    Рурская область с высоты птичьего полета

    Я иду всех вас искать

    Полет над Рурской областью напоминал не то игру в прятки, не то в поддавки: хотелось поймать камерой как можно больше старых знакомых - участников этой топографической игры, а сами участники совсем не прятались. Нарушая незыблемые принципы своей достопримечательной недвижимости, они словно гнались за неспешной тенью "Тетушки Ю", упрашивая команду и пассажиров непременно их застукать.

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    Рурская область с высоты птичьего полета

    Транспортные артерии

    Вот, например, в центре - автобан А40. Летом 2010 года в рамках проекта "Рурская область - Культурная столица Европы" его на целое воскресенье закрыли для машин. С одной стороны соорудили 60-километровый стол для самодеятельных пикников, другую оставили для велосипедистов и скейтеров. Потрясающий успех! Более трех миллионов участников. Справа - канал Рейн-Херне, слева - железная дорога.

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    Рурская область с высоты птичьего полета

    Не берег Лазурный

    Имидж у Рурской области - прокопченный и покрытый угольной и рудной пылью. Эпицентр индустриализации Германии, кузница оружейной промышленности "третьего рейха" и один из столпов послевоенного экономического чуда… Большинство шахт и металлургических предприятий давно закрыты. Некоторым присвоен статус индустриальных памятников. Регион небезуспешно переживает реструктуризацию.

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    Рурская область с высоты птичьего полета

    Рурские ландшафты

    Трудно поверить, но несколько десятилетий назад небо здесь было коричневым, а ландшафты темнели отвалами отработанной породы и горами угля. Рурская область казалась гигантским человеческо-механическим муравейником, в котором от шахты до шахты было рукой подать, один город до сих пор переходит в другой, третий... Сейчас она остается самым густонаселенным регионом Германии и пятым - в Европе.

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    Рурская область с высоты птичьего полета

    Озеро с необитаемым крокодилом

    На месте бывших карьеров давно уже образовались многочисленные водоемы - для рыбалки и культурного отдыха. Конечно, до финских красот далеко, но Рурскую область вполне можно назвать землей сотен озер - экскаваторных (Baggersee), как говорят немцы. Некоторые даже могут похвастаться собственными островами, например, этим, похожим на зеленого крокодила. Правда, поймать его можно только с воздуха.

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    Рурская область с высоты птичьего полета

    Дома и тюрьмы

    Стадионы, торговые центры, церкви, ратуши, школы и детские сады, кладбища - инфраструктура городских ландшафтов. От тюрьмы и от сумы не зарекайся... Конечно, не достопримечательность, но что построили, то построили: высокий забор, двор с автобусами для перевозки заключенных, площадка для прогулок… Образцово-показательная тюрьма. В любом случае, с высоты в несколько сотен метров.

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    Рурская область с высоты птичьего полета

    Заповедники Рурской области

    Где промышленность, там и промышленники с предпринимателями. Они предпочитали и предпочитают строить виллы и покупать недвижимость вне шумных городов, а в местах более спокойных, каких в Рурской области достаточно. В список населенных пунктов с самой большой плотностью миллионеров в Германии входит городок Мюльхайм-на-Руре, из которого мы отправились в полет, куда и вернемся.

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    Рурская область с высоты птичьего полета

    Так делают облака

    В репортаже о шахте "Цольферайн" в Эссене, памятнике Всемирного наследия ЮНЕСКО, мы уже рассказывали о вымирающей профессии "создателя облаков" - Wolkenmacher. Да, не много в Рурской области осталось комбинатов по производству кокса, но, как видим, некоторые все-таки действуют. Облака поднимаются над ними, когда раскаленный кокс опрокидывают в бассейны с водой, чтобы погасить.

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    Рурская область с высоты птичьего полета

    Комбинат ''Kokerei Prosper'' в Ботропе

    В 2010 году в мире было произведено 608 миллионов тонн кокса. На Германию из них пришлось всего около восьми миллионов, хотя в последние годы спрос на такой уголь, необходимый для сталелитейной промышленности, устойчиво растет. Для сравнения. "В 1892 году в Германии действовало около 15 700 коксовых печей с годовым объемом производства, равным примерно 7,7 миллиона тонн". Цитата из энциклопедии.

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    Рурская область с высоты птичьего полета

    Новое лицо со старыми чертами

    Мы уже над Оберхаузеном. Этот уголок Рурской области лет 30 назад выглядел, как на предыдущих кадрах: сталелитейные комбинаты, прокатные станы, коксовые печи. Выделявшийся в процессе коксования горючий газ накапливали в таких огромных газгольдерах. В Оберхаузене его сохранили, превратив в самый высокий выставочный зал Европы, а рядом отстроили гигантский торгово-развлекательный центр.

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    Рурская область с высоты птичьего полета

    Дюссельдорф Интернешнл

    Из динамиков, с трудом перебивая рокот моторов, раздался радостный голос капитана. Командир корабля сообщил, что выдалось подходящее окно, и диспетчеры Дюссельдорфа дали добро на пролет над взлетно-посадочной полосой этого аэропорта, одного из крупнейших в Германии. Своего рода добавка, дополнительный аттракцион. Дюссельдорф находится уже не в Рурской области, но тесно связан с этим регионом.

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    Рурская область с высоты птичьего полета

    Показательный пролет

    Если смотреть из окна глазами пассажира, привыкшего к скоростям современных самолетов, все происходит, как в замедленном кино, но с хорошо знакомыми декорациями. Потихоньку снижаемся, неспешно делаем полукруг, как бы заходим на посадку, спокойно проходим над полосой и плавно, начав подъем, поворачиваем направо... Третий по количеству пассажиров аэропорт Германии ведет свою историю с 1927 года.

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    Рурская область с высоты птичьего полета

    Туманный Рейн

    Батюшка Рейн показал себя с туманной стороны. От Дюссельдорфа - назад в Рурскую область, к одному из крупнейших ее промышленных центров - Дуйсбургу. Ориентир - трубы металлургических комбинатов. Там, где Рур впадает в Рейн, находится самый большой по территории речной порт в мире - ворота Рурской области. Трудно представить себе, сколько миллионов тонн угля, руды, стали через него прошло.

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    Рурская область с высоты птичьего полета

    Минута молчания

    В 2010 году в городе произошла трагедия, в результате которой погиб 21 человек, более пятисот получили ранения. Случилось это в результате давки, возникшей во время проведения "Парада любви" (Loveparade). Этот промышленный пустырь недалеко от вокзала Дуйсбурга часто показывали в телевизионных передачах, как раз с такой перспективы.

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    Рурская область с высоты птичьего полета

    Вилла на холме

    Заходим на посадку к аэродрому, с которого начался полет. Последний город на маршруте - Эссен с его высотными офисными зданиями, в которых расположены правления концернов, действующих в Рурской области. Эссен - ее неофициальная столица. Незадолго до приземления на пару мгновений в зелени одного из холмов промелькнула знаменитая Villa Hügel - резиденция династии Круппов. "Hügel" и есть "холм"…

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    Рурская область с высоты птичьего полета

    Час в сравнении

    На современном пассажирском самолете за час можно пролететь всю Германию, да и в сопредельные государства заглянуть. "Тетушка Ю" за это время проделывает около 180 километров. До мировой войны во флоте немецкой компании Lufthansa их насчитывалось около восьмидесяти. Уже тогда, например, существовал своего рода бизнес-класс, оборудованный печатными машинками, можно было отправлять телеграммы…

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    Рурская область с высоты птичьего полета

    Впечатлениям - время, полету - час

    Этим аэродромом, открытым в 1925 году, пользовались Круппы, другие промышленники, их гости, в том числе партийные бонзы "третьего рейха", посещавшие Рурскую область. Первый полет состоялся в 1919 году. Это был один из первых аэродромов Европы с бетонированной полосой. В 1937 году обслужил 15 тысяч пассажиров. Садились здесь и дирижабли Цеппелина… Историческое место. Исторический полет.

    Автор: Максим Нелюбин


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Рурская область с высоты птичьего полета  

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