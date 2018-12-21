Святая Варвара - небесная покровительница горняков (фото)

Эту фигуру подняли с 1000-метровой глубины из последней немецкой шахты по добыче каменного угля.
21.12.2018, Эссен • В конце 2018 года в Германии завершается целая эпоха: прекращается добыча каменного угля. В пятницу закрывается последняя угольная шахта в Рурской области - Prosper-Haniel. В Эссене состоялась прощальная и очень эмоциональная церковная служба, на которую из-под земли доставили эту фигуру святой великомученицы Варвары - небесной покровительницы горняков.
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