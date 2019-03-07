Святая Анна втроем и вниз головой (фото)

Циттау • Немецкий неоэкспрессионист Георг Базелиц (Georg Baselitz, 1938) принадлежит к числу самых дорогих из ныне живущих художников. Его фирменным приемом является так называемый перевернутый образ: расположение фигур на картинах вниз головой.

В течение ближайших нескольких месяцев жители и гости саксонского города Циттау смогут увидеть самое большое по размеру (4,35 на 6,05 метра) произведение этого автора: занавес Anna-Selbdritt-Vorhang ("Анна-втроем" или же "Анна-сам-третья"), на котором изображены святая Анна, дева Мария и младенец Иисус. Он был создан Базелицем в 1987 году и до сих пор находится в его собственности. Последний раз работа выставлялась в одном из храмов 20 лет назад.

В Средние века такие занавесы вывешивались перед церковными алтарями во время Великого поста. Базелиц решил продолжить традицию, использовав этот иконографический тип изображения. Занавес "Анна-втроем" будет находиться в церкви Францисканского монастыря (Franziskanerkloster Zittau) на протяжении всего Великого поста и до праздника Пятидесятницы (Pfingsten), отмечаемого в этом году в Германии 10 июня.

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Георг Базелиц: наперекор всем трендам Перевернувший искусство Георг Базелиц, которому 23 января 2018 года исполняется 80 лет, вполне может быть доволен предварительными итогами своей жизни. Честолюбивый нонконформист, он добился своей цели. Пусть самым дорогим и выставляемым немецким художником он не стал, но востребован и музеями, и рынком. И в истории стилей он оставил след как изобретатель неоэкспрессивного "перевернутого искусства".

Георг Базелиц: наперекор всем трендам Наперекор всему и всем Родился в 1938 году на востоке Германии. Настоящее имя Ханс-Георг Керн. Базелицом стал называться в честь родного города. Отец был учителем и нацистом. Воевал. Сидел. После войны работал мусорщиком. Мать тащила семью на своих плечах. Сын всегда и всем перечил. Потому и решил стать художником, чтобы быть не таким, как все. Художником стал в Берлине, сначала Восточном, а потом Западном.

Георг Базелиц: наперекор всем трендам Скандальный дебют Первая персональная выставка сопровождалась скандалом: полиция убрала из экспозиции две картины, на которых были изображены мальчики с большими пенисами. По нынешним понятиям в картинах не было ничего непристойного: художник сублимировал свои детские воспоминания и страдания нонконфирмистской юной души.

Георг Базелиц: наперекор всем трендам Вниз головой В конце 60-х Базелиц сформулировал свой принцип в искусстве: "Реальность - это сама картина, а не то, что на картине". Отсюда и перевернутые вверх ногами объекты - от деревьев до орлов и людей. Работает над картинами он, кстати, тоже не так, как все, начиная с нижней части, которая у него - верх, и заканчивая верхом, который у него - низ. Холст лежит на полу, и на картине остаются следы от обуви.

Георг Базелиц: наперекор всем трендам Монументальные антигерои В монументальной портретной серии "Герои" (1965-1966) Базелиц обращается к воспоминаниям детства времен Второй мировой войны. На живописных полотнах - серия состоит из 60 картин - изображены изможденные солдаты и грязные работяги. Усталые и грустные антигерои, нарочито уродливые и небрежно написанные, они выбивались из общего тренда в искусстве.

Георг Базелиц: наперекор всем трендам Неотесанный истукан С конца 70-х Базелиц увлекся скульптурой. И именно она помогла ему попасть в обойму мирового арт-рынка. Для Немецкого павильона на Венецианской биеннале в 1980 году Базелиц сотворил деревянного истукана с двусмысленно поднятой к небу рукой. Немцы пришли в ужас. Американцы были в восторге. Цены на Базелица взлетели вверх, увлечение художника скульптурой осталось.

Георг Базелиц: наперекор всем трендам Урбанистическая экспрессия Базелиц и его соратники поносили все гладкое и красивое в искусстве и превозносили дисгармонию и эстетику безобразного. Позже художественные критики назовут это "bad painting" - "плохой живописью", а Базелица - "хорошим художником "плохой живописи". Базелиц стал одним из основоположников движения "Новые дикие". Его представители вернули в живопись экспрессию, яростный мазок, яркие цвета.

Георг Базелиц: наперекор всем трендам Ленин, Сталин, пропаганда Свой опыт жизни в социалистической ГДР художник отразил в монументальном живописном цикле "Русские картины" - "Russenbilder". В общей сложности 60 полотен были созданы им в период между 1998 и 2002 годами: Базелиц переписал в своем стиле ключевые произведения соцреализма. Обласканных партией и правительством художников в ГДР он при случае называл нехорошим словом Arschlöcher - "мразь".

Георг Базелиц: наперекор всем трендам Невидимые картины Для "картин-невидимок" Базелиц так долго смешивает разные краски, пока смесь не приобретет монохромный черный цвет с едва проступающими разноцветными пигментами. На холсте фон и мотив сливаются в одно едва различимое в своих деталях целое. "Не надо искать в этом психологических объяснений или рассматривать это как закат творчества. Это эксперимент", - поясняет Базелиц свой новый стиль.

Георг Базелиц: наперекор всем трендам Новое и старое Начиная с 2005 года главной темой становится он сам как художник: Базелиц переписывает на новый лад собственные картины. А почему бы и нет? "Правила, - как он сам разъяснил, - имеют смысл, но они, как правило, все запрещают. Нарушать эти правила - это единственное, что может представлять интерес для художника". Автор: Элла Володина



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