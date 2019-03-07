 Святая Анна втроем и вниз головой (фото) | Кадр дня | DW | 08.03.2019

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Кадр за кадром

Святая Анна втроем и вниз головой (фото)

Эту работу Георга Базелица в ближайшие месяцы можно будет увидеть в саксонском городе Циттау.

Циттау

Циттау • Немецкий неоэкспрессионист Георг Базелиц (Georg Baselitz, 1938) принадлежит к числу самых дорогих из ныне живущих художников. Его фирменным приемом является так называемый перевернутый образ: расположение фигур на картинах вниз головой.

В течение ближайших нескольких месяцев жители и гости саксонского города Циттау смогут увидеть самое большое по размеру (4,35 на 6,05 метра) произведение этого автора: занавес Anna-Selbdritt-Vorhang ("Анна-втроем" или же "Анна-сам-третья"), на котором изображены святая Анна, дева Мария и младенец Иисус. Он был создан Базелицем в 1987 году и до сих пор находится в его собственности. Последний раз работа выставлялась в одном из храмов 20 лет назад.

В Средние века такие занавесы вывешивались перед церковными алтарями во время Великого поста. Базелиц решил продолжить традицию, использовав этот иконографический тип изображения. Занавес "Анна-втроем" будет находиться в церкви Францисканского монастыря (Franziskanerkloster Zittau) на протяжении всего Великого поста и до праздника Пятидесятницы (Pfingsten), отмечаемого в этом году в Германии 10 июня. 

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  • Скульптура Базелица для Венецианской биеннале

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    Урбанистическая экспрессия

    Базелиц и его соратники поносили все гладкое и красивое в искусстве и превозносили дисгармонию и эстетику безобразного. Позже художественные критики назовут это "bad painting" - "плохой живописью", а Базелица - "хорошим художником "плохой живописи". Базелиц стал одним из основоположников движения "Новые дикие". Его представители вернули в живопись экспрессию, яростный мазок, яркие цвета.

  • Ленин на трибуне Георга Базелица

    Георг Базелиц: наперекор всем трендам

    Ленин, Сталин, пропаганда

    Свой опыт жизни в социалистической ГДР художник отразил в монументальном живописном цикле "Русские картины" - "Russenbilder". В общей сложности 60 полотен были созданы им в период между 1998 и 2002 годами: Базелиц переписал в своем стиле ключевые произведения соцреализма. Обласканных партией и правительством художников в ГДР он при случае называл нехорошим словом Arschlöcher - "мразь".

  • Невидимые картины Георга Базелица

    Георг Базелиц: наперекор всем трендам

    Невидимые картины

    Для "картин-невидимок" Базелиц так долго смешивает разные краски, пока смесь не приобретет монохромный черный цвет с едва проступающими разноцветными пигментами. На холсте фон и мотив сливаются в одно едва различимое в своих деталях целое. "Не надо искать в этом психологических объяснений или рассматривать это как закат творчества. Это эксперимент", - поясняет Базелиц свой новый стиль.

  • Новые картины Георга Базелица

    Георг Базелиц: наперекор всем трендам

    Новое и старое

    Начиная с 2005 года главной темой становится он сам как художник: Базелиц переписывает на новый лад собственные картины. А почему бы и нет? "Правила, - как он сам разъяснил, - имеют смысл, но они, как правило, все запрещают. Нарушать эти правила - это единственное, что может представлять интерес для художника".

    Автор: Элла Володина


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