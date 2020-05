Свыше 100 врачей призвали бороться с фейками о коронавирусе

Более 100 врачей, медработников и специалистов в области здравоохранения со всего мира потребовали в открытом письме, чтобы такие гиганты, как Facebook, Google и Twitter заняли более жесткую позицию в связи с дезинформацией, распространяемой о пандемии коронавируса. Полный текст обращения размещен на онлайн-платформе глобальной общественной организации Avaaz. Послание должно быть опубликовано в пятницу, 8 мая, на страницах газеты The New York Times. C письмом также ознакомилась немецкая газета Tagesspiegel.

"Наша задача - обеспечить безопасность людей. В настоящее время мы, однако, имеем дело не только с пандемией COVID-19, но и со всемирной "инфодемией", при которой дезинформация, распространяемая в социальных сетях, ставит под угрозу жизнь людей по всему миру", - отмечается в послании.

Медики - против "ненужных страхов"

Подписи под документом поставили, в частности, четыре германских специалиста, включая главу института вирусологии берлинской клиники Charité Кристиана Дростена (Christian Drosten) и вирусолога из Брауншвейга Мелани Бринкман (Melanie Brinkmann). Она является научной сотрудницей Центра исследования инфекционных заболеваний имени Гельмгольца и профессором Технического университета.

"Неверная или научно неструктурированная информация часто распространяется со скоростью лесного пожара", она может способствовать "передаче ненужных страхов и нанести ущерб", предупреждает Мелани Бринкман.

В качестве примеров подобной дезинформации она назвала ложные сообщения об агрессивных мутациях SARS-CoV-2 или же о появлении чудодейственных лекарственных средств от COVID-19.

Два других германских подписанта открытого письма - Йорг Эллингер (Jörg Ellinger), старший врач Университетской клиники Бонна и Кристофер Роммель (Christopher Rommel), директор клиники психиатрии, психотерапии и психосоматики при больнице Johanniter-Krankenhaus в Тройенбрицене.

Взвешенные разъяснения Кристиана Дростена

Ранее вирусолог Кристиан Дростен (Christian Drosten) был награжден специальной премией за выдающийся вклад в освещение ситуации вокруг пандемии COVID-19. Специалист по новым инфекционным заболеваниям Дростен стал одним из наиболее известных экспертов в ходе кризиса, связанного с распространением коронавируса SARS-CoV-2, указали представители Немецкого научно-исследовательского сообщества (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) и Ассоциации спонсоров германской науки. По их словам, глава института вирусологии берлинской клиники Charité наглядно, доходчиво и опираясь на факты, объясняет, что известно науке о новом коронавирусе, как работают ученые и какие сомнения у них имеются.

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

Как мир борется с коронавирусом Пандемией коронавируса охвачено более 186 стран Общее число заразившихся коронавирусом в мире к началу мая, по данным Университета Джонcа Хопкинса, составило около 3,3 млн человек, эпидемия охватила не менее 186 стран и территорий. Выздоровели около 1 млн человек, свыше 250 тысяч скончались от последствий коронавирусной инфекции.

Как мир борется с коронавирусом По всему миру отменяют мероприятия Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные - прежде всего, спортивные - мероприятия. На год позже перенесены Олимпийские игры в Токио, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка, Ремесленная ярмарка в Мюнхене, а также ежегодный пивной фестиваль Октоберфест (на фото).

Как мир борется с коронавирусом Европа пытается защититься от коронавируса Власти стран ЕС усилили погранконтроль, опасаясь стремительного распространения коронавируса. Практически все страны Евросоюза закрыли национальные границы. Отменены занятия в учебных заведениях. На фотографии - медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

Как мир борется с коронавирусом Италия и Испания: две страны в карантине Максимальное число смертей от коронавируса SARS-CoV-2 в Европе выявлено в Италии, больше всего зараженных - в Испании. В Италии карантин на территории всей страны действует уже с 9 марта. Улицы и площади итальянских городов опустели, а в поддержании общественного порядка задействована армия (см. фото).

Как мир борется с коронавирусом Германия: постепенное смягчение карантинных мер До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано всего 16 случаев заражения коронавирусом. Но затем число стало резко расти. К началу мая число инфицированных превысило 161 тысяч человек. Большее всего заражений - в землях Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Погибли около 6,5 тысяч человек. С 27 апреля в стране начато постепенное смягчение карантинных мер.

Как мир борется с коронавирусом Ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства Из-за вспышки коронавируса в Германии возник ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии пустуют полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. В некоторых магазинах висят объявления: администрация обещает покупателям как можно скорее восстановить наличие этих товаров в ассортименте.

Как мир борется с коронавирусом Коронавирус добрался до России Число инфицированных коронавирусом в России к началу мая превысило 106 тысяч человек. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. В Москве и МО с 15 апреля действует всеобщий пропускной режим. Платформу по выдаче таких цифровых пропусков планируют ввести также еще в 21 регионе России.

Как мир борется с коронавирусом Израиль: жесткий карантин принес результаты В Израиле к началу мая коронавирус диагностирован более чем у 15 тысяч человек. В стране были приняты жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса включая полный карантин и запрет на въезд в страну иностранцев. С 19 апреля началось постепенное смягчение карантинных мер, открылись отдельные непродовольственные магазины и возобновилось движение общественного транспорта.

Как мир борется с коронавирусом Иран: реальные цифры могут быть намного хуже официальных К началу мая в Иране зарегистрировано более 94 тысяч заболевших и более 6 тысяч смертей. Не исключено однако, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские власти поручили обильно заливать улицы городов дезинфицирующими средствами (на фото).

Как мир борется с коронавирусом Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели около 84 тысяч человек, умерли около 4600.

Как мир борется с коронавирусом Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции? Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

Как мир борется с коронавирусом Когда появится вакцина от коронавируса? Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. В США и Великобритании проводятся и испытания на людях. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года. Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке