 Свободные демократы не преодолели проходной барьер в парламент Гамбурга | Новости из Германии о Германии | DW | 24.02.2020

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Германия

Свободные демократы не преодолели проходной барьер в парламент Гамбурга

На этапе предварительного подсчета Свободной демократической партии ошибочно приписали слишком много голосов.

Рекламный плакат Свободной демократической партии

Рекламный плакат Свободной демократической партии

Свободная демократическая партия (СвДП) под председательством Кристиана Линднера (Christian Lindner) не преодолела на выборах пятипроцентный барьер, необходимый для попадания в парламент Гамбурга, имеющего в Германии статус федеральной земли. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщила земельная избирательная комиссия.

По ее данным, СвДП набрала лишь 4,9 процента голосов. В воскресенье, 23 февраля, на этапе предварительного подсчета цифры свидетельствовали о том, что свободные демократы все же смогут попасть в парламент. Тем не менее позднее стало известно, что из-за неисправности оборудования на одном из участков партии ошибочно приписали слишком много голосов. Теперь ошибку исправиkb.

"Альтернатива для Германии" в парламент прошла

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Предвыборные заявления главы СвДП Кристиана Линднера о Путине и германо-российских отношениях претерпели в некоторых российских СМИ значительные метаморфозы. (11.08.2017)

По данным на вечер 24 февраля на местных выборах победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набрав 39,2 процента голосов избирателей. Это приблизительно на 6,4 процента меньше, чем на предыдущих выборах - в 2015 году.

На втором месте - партия "Союз-90"/"зеленые". Они заручились поддержкой 24,2 процента от числа избирателей, пришедших к урнам для голосования. Это означает, что первый бургомистр Гамбурга, социал-демократ Петер Ченчер (Peter Tschentscher) может продолжить руководить городом во главе красно-зеленой коалиции. Вместе СДПГ и "зеленые" получат 82 из 121 места в земельном парламенте и смогут сохранить коалицию.

Третьей политической силой остаются христианские демократы - 11,2% голосов (-4,7%). За ними следуют Левая партия - 9,1% (+0,6%) и  правопопулистская "Альтернатива для Германии" с 5,3% (-0,7%).

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    Автор: Александра Елкина


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