Свобода слова

После выборов 2020 года под удар режима Лукашенко попали и независимые СМИ. 29 сотрудников белорусских медиа до сих пор остаются за решеткой. В мировом рейтинге свободы прессы, обнародованном "Репортерами без границ", Беларусь опустилась на 158 место из 180. Что происходит с журналистами? Кто из независимых СМИ остался в стране и в каких условиях они работают? И почему это касается каждого?
Нобелевскую премию мира в этом году присудили журналистам из России и Филлиппин, а именно главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинке Марии Ресса. Что сказал Муратов в этой связи? И какой сигнал хотели этим послать России?
В Германии сегодня стартовали зондирующие переговоры о создании новой правительственной коалиции. Какую политику в отношении России, Кремля и "Северного потока-2" изберет будущее правительство в Берлине?
"Какой смысл пытаться снова и снова о чем-то договориваться с Путиным, если мы знаем, что он плевать хотел на любые свои международные обязательства", - говорит в интервью DW Леонид Волков. Близкий соратник Алексея Навального получил для него немецкую премию "M100 Media Award".