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Свобода слова

1 Press Photographer wearing press sign, covering the Revolt of the yellow vests (gilets jaunes) movement, Violence has occurred in the streets of Paris, Clashes broke out between Yellow Vest protesters and French Anti-riot police using tear gas, stun grenades and rubber bullets LDP, Several reporters and photographers were the targets of verbal and physical violence by both side Police and yellow vest protesters while covering the protests in various parts of France, the protest its began on November 17th against the policy of President Emmanuel Macron asking for more democracy and for the RIC (Citizens Initiated Referendum). The rise of taxes against President Macron and his Government and their demand of his resignation. Paris. France. May 1, 2019. Photo by Alfred Yaghobzadeh/ABACAPRESS.COM

От каналов Порошенко до Kyiv Post. Что происходит на медиарынке Украины 10.11.2021

Сразу несколько событий и резких изменений на украинском медийном поле заставили наблюдателей говорить о тревожных сигналах для свободы слова в стране. DW разбиралась, что за этим стоит.
После выборов 2020 года в Беларуси под удар попали и независимые СМИ. Чего добивается Лукашенко?

Разгром медиа в Беларуси: чего добивается Лукашенко? | Ток-шоу "В самую точку" 08.11.2021

После выборов 2020 года под удар в Беларуси попали и независимые СМИ. Что происходит с медийным рынком? И почему это касается каждого? Смотрите новый выпуск ток-шоу "В самую точку".

Разгром медиа в Беларуси: изгнание или тюрьма? 05.11.2021

После выборов 2020 года под удар режима Лукашенко попали и независимые СМИ. 29 сотрудников белорусских медиа до сих пор остаются за решеткой. В мировом рейтинге свободы прессы, обнародованном "Репортерами без границ", Беларусь опустилась на 158 место из 180. Что происходит с журналистами? Кто из независимых СМИ остался в стране и в каких условиях они работают? И почему это касается каждого?

Fotos, eine rote Kunst-Nelke und Zigaretten liegen an der Zoi-Gedenkstätte in der Arbat-Straße anlässlich des 30. Todestages der russischen Rocklegende Viktor Zoi. Er starb am 15. August 1990 vollkommen unerwartet bei einem Autounfall. «Peremen» («Veränderungen») ist das bekannteste Lied, dass er 1986 mit seiner Band Kino - einer der erfolgreichsten Rockbands in der Geschichte des Landes - veröffentlichte. (zu dpa Russland erinnert an sowjetische Rocklegende Zoi zum 30. Todestag) +++ dpa-Bildfunk +++

В Беларуси признан экстремистcким чат "Клуб любителей песен Цоя" 22.10.2021

МВД Беларуси расширило список Telegram-каналов и чатов, признанных "экстремистскими формированиями", включив в него еще два сообщества.
Rappler CEO and Executive Editor Maria Ressa gestures during an interview at a restaurant in Taguig city, Philippines on Saturday, Oct. 9, 2021. The Nobel Peace Prize was awarded to journalists Maria Ressa of the Philippines and Dmitry Muratov of Russia for their fight for freedom of expression. (AP Photo/Aaron Favila)

Нобелевский лауреат: в эпоху социальных сетей особенно трудно отделить правду от фейка 20.10.2021

Филиппинский журналист и лауреат Нобелевской премии Мария Ресса считает, что факты лежат в основе любой демократии.
Symbolbild fuer die Internet Zensur von Social Media Plattformen durch ein von Ministerpraesident Erdogan verabschiedetes Gesetz in der Tuerkei Logo von Twitter im Auge einer Frau mit Flagge der Tuer | Verwendung weltweit

"Попытка заклеймить журналистов": в Турции разрабатывают закон об "иноагентах" 13.10.2021

В Турции собираются обязать СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, пройти дополнительную регистрацию и отчитываться в МВД. Какие еще изменения ожидают журналистов?
Dimitry Muratov, Redakteur der russischen Zeitung „Nowaya Gazeta“ und russische Journalisten. Improvisierte Presse Konferenz nach der Bekanntmachung über Friedensnobelpreis. Oktober 2021

"Муратов - настоящий миротворец". Как в РФ отреагировали на нобелевку главреду "Новой" 08.10.2021

Главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову была присуждена Нобелевская премия мира. Что думают об этом его российские коллеги, оппозиционеры и те, кому он помог?

Нобелевка мира для россиянина: кому Дмитрий Муратов посвятил премию. DW Новости (08.10.2021) 08.10.2021

Нобелевскую премию мира в этом году присудили журналистам из России и Филлиппин, а именно главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинке Марии Ресса. Что сказал Муратов в этой связи? И какой сигнал хотели этим послать России?

Сигнал Путину: лидер немецких либералов о Навальном, санкциях и "Северном потоке-2". DW Новости (07.10.2021) 07.10.2021

В Германии сегодня стартовали зондирующие переговоры о создании новой правительственной коалиции. Какую политику в отношении России, Кремля и "Северного потока-2" изберет будущее правительство в Берлине?

Леонид Волков - о немецкой премии для Алексея Навального и политике ФРГ в отношении Путина (07.10.2021) 07.10.2021

"Какой смысл пытаться снова и снова о чем-то договориваться с Путиным, если мы знаем, что он плевать хотел на любые свои международные обязательства", - говорит в интервью DW Леонид Волков. Близкий соратник Алексея Навального получил для него немецкую премию "M100 Media Award".

15 лет после убийства Анны Политковской: какой помнят журналистку в "Новой газете" (07.10.2021) 07.10.2021

С убийства Анны Политковской прошло 15 лет, заказчики до сих пор не найдены. Репортаж Эмили Шервин из редакции "Новой газеты"
directly above view of old typewriter, cup of steaming hot coffee and stack of blank writing paper on red wooden desk

За свободу слова не только в Беларуси: международному ПЕН-клубу - 100 лет 05.10.2021

Он заступался за Федерико Гарсиа Лорку, Стефана Цвейга, Светлану Алексиевич. Свобода слова - кредо объединения "ПЕН-клуб", который за 100 лет существования стал голосом преследуемых поэтов, писателей, журналистов.
6355086 11.10.2020 Police officers detain a journalist during a rally, in Minsk, Belarus. Viktor Tolochko / Sputnik

Новые правила для игры без правил: год, как в Беларуси лишили аккредитации иностранные СМИ 04.10.2021

Год назад белорусский МИД аннулировал аккредитации всех журналистов иностранных СМИ, чтобы выдать их снова, но по новым правилам. В результате в стране стало намного меньше журналистов.

Клеймо "иноагента": в реестр попали "ОВД-Инфо" и "Медиазона" (30.09.2021) 30.09.2021

Издание "Медиазона", включенное в реестр так называемых "иноагентов", прекращать работу в РФ не собирается. Не собираются ничего менять и сотрудники оказавшегося в списке проекта "ОВД-Инфо".
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des TagesFILE PHOTO: Russian opposition politician Alexei Navalny attends a court hearing in Moscow, Russia February 20, 2021. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Депутаты Европарламента выдвинули Навального на премию Сахарова 15.09.2021

Алексей Навальный борется за все то, за что выступает Евросоюз - демократию и верховенства права, подчеркнул Ги Верхофстадт. По мнению евродепутата, Навальный стал символом угнетения в России.
BERLIN, GERMANY - OCTOBER 07: Supporters of Reporters Without Borders (RSF) protest in front of the The Brandenburg Gate to demand both U.S. presidential candidates state publicly to guarantee freedom of the press in the U.S. on October 07, 2020 in Berlin, Germany. RSF charges journalists face unwarranted difficulties in the U.S., including baiting by President Trump, restrictions on independent media, harassment and violence. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

Правозащитники призвали поддерживать белорусских журналистов в изгнании 09.09.2021

Режим Лукашенко заставил многих журналистов и правозащитников покинуть страну, говорит глава германского филиала RSF Кристиан Мир. Он призвал мировое сообщество активнее помогать представителям СМИ.
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