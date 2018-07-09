Свисток арбитра и другие нововведения в футболе (фото)

Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

Видеоповторы как доказательство

А вот правило, введенное лишь совсем недавно, в 2012 году. Исполком ФИФА после долгих раздумий разрешил использовать эти технические средства. На чемпионате мира в России видеоповторы используются для проверки трех спорных ситуаций: когда речь идет о том, был ли гол или нет (в том числе, не забит ли он из офсайда), о назначении пенальти и об удалении игрока.