Свисток арбитра и другие нововведения в футболе (фото)

Как часто мы слышим в дни чемпионата мира свисток арбитра! А впервые он прозвучал на футбольном поле 140 лет назад. Об этом и других нововведениях в футболе - в фотогалерее DW.
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