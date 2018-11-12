 Свидетели опровергают обвинения в адрес Титиева | Новости из Германии о России | DW | 12.11.2018

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Россия

Свидетели опровергают обвинения в адрес Титиева

Свидетели считают абсолютно нелепым обвинение правозащитника Оюба Титиева в хранении наркотиков. Официальный Берлин внимательно следит за происходящим на процессе.

Оюб Титиев

Оюб Титиев

Результаты опроса свидетелей на продолжающемся в Шали процессе против правозащитника Оюба Титиева опровергают выдвинутые против главы грозненского представительства "Мемориала" обвинения в хранении наркотиков в крупном размере. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает корреспондент DW из зала суда. "Оюб даже не курит и не пьет. Он регулярно молится и соблюдает пост", - говорит один из свидетелей. По его мнению, идея, связать Титиева и наркотики, абсолютна нелепа.

В заполненном до отказа зале присутствуют представители правозащитных организаций, приехавшие специально, чтобы поддержать коллегу. "Мы считаем, что Титиев обвиняется по политическим причинам", - говорит Наталья Прилуцкая, представляющая Amnesty International. Руководитель российского "Мемориала" Александр Черкасов также считает, что вся операция против Титиева имела одну цель: заставить замолчать правозащитника, который в течение последних семи лет борется за соблюдение прав человека в Чечне.

Берлин следит за процессом 

Среди наблюдателей за процессом есть и представители немецкого и французского посольств в Москве. Специально приехал в Шали и эксперт парламентской фракции Социал-демократической партии Германии по вопросам внешней политики Нильс Шмид (Nils Schmid). "У меня есть серьезные сомнения по поводу верховенства закона в этом процессе. Есть свидетельства того, что марихуана была подброшена г-ну Титиеву полицейскими и поэтому у него нет ни малейшего шанса на справедливость в этом суде", - отметил депутат бундестага. Власти Германии, как и многие другие западные правительства, призвали Москву незамедлительно освободить Титиева. Шмид отметил, что его приезд в Шали является свидетельством того, что  Берлин внимательно следит за происходящим на процессе.

Подобное международное внимание, подчеркнул в разговоре с DW один из адвокатов Титиева, чрезвычайно важно: в противном случае правозащитника, возможно, уже бы не было в живых.

Следующее заседание суда состоится 19 ноября. Как рассказал сам Титиев DW, он уверен, что приговор по его делу будет вынесен до конца года.

Премию принял за решеткой

Адвокаты Титиева прямо в зале суда передали ему правозащитную премию Парламентской ассамблеи Совета Европы имени Вацлава Гавела. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Илья Новиков.

Контекст

Что в Карелии, что в Чечне - закон в России одинаково не может никого защитить. Повторный арест историка Юрия Дмитриева это доказывает, считает Иван Преображенский. (28.06.2018)

Чеченский правозащитник уже месяц находится в СИЗО по обвинению в хранении наркотиков. Адвокаты требуют передать дело на рассмотрение за пределами Чечни. (09.02.2018)

Решение вручить премию Тетиеву было озвучено в Страсбурге 8 октября. В Совете Европы посчитали, что Титиев, сменивший убитую в 2009 году Наталью Эстемирову на посту главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал", внес общепризнанный вклад в защиту прав человека в своем регионе тем, что сообщал о неправомерных действиях местных властей. Премия была вручена председателю совета "Мемориала" Александру Черкасову. 

Дело Оюба Титиева

Оюб Титиев был задержан 9 января 2018 года. При проверке его автомобиля чеченские полицейские нашли в нем пакет с наркотиками. По версии следствия, Титиев "в неустановленном месте и время" и "при неустановленных обстоятельствах" приобрел не менее 207 граммов марихуаны. Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. С 11 января он находится под арестом.

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  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

Ссылки в интернете

Сообщение в Facebook Ильи Новикова

Аудио- и видеофайлы по теме

Кадыров против правозащитников: как в Чечне шьют дело Оюбу Титиеву - DW Новости (08.10.2018)  

Дело Оюба Титиева: "Такой толщины подлог скрыть просто невозможно"  

Тюрьмы в России - самые страшные в мире, или Добро пожаловать в ад - "Европа в фокусе"  

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Оюб Титиев выдвинут на премию имени Вацлава Гавела наряду с правозащитниками из Кубы и Бахрейна. Лауреат премии этого года станет известен 8 октября.

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