Свидетели опровергают обвинения в адрес Титиева

Результаты опроса свидетелей на продолжающемся в Шали процессе против правозащитника Оюба Титиева опровергают выдвинутые против главы грозненского представительства "Мемориала" обвинения в хранении наркотиков в крупном размере. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает корреспондент DW из зала суда. "Оюб даже не курит и не пьет. Он регулярно молится и соблюдает пост", - говорит один из свидетелей. По его мнению, идея, связать Титиева и наркотики, абсолютна нелепа.

В заполненном до отказа зале присутствуют представители правозащитных организаций, приехавшие специально, чтобы поддержать коллегу. "Мы считаем, что Титиев обвиняется по политическим причинам", - говорит Наталья Прилуцкая, представляющая Amnesty International. Руководитель российского "Мемориала" Александр Черкасов также считает, что вся операция против Титиева имела одну цель: заставить замолчать правозащитника, который в течение последних семи лет борется за соблюдение прав человека в Чечне.

Берлин следит за процессом

Среди наблюдателей за процессом есть и представители немецкого и французского посольств в Москве. Специально приехал в Шали и эксперт парламентской фракции Социал-демократической партии Германии по вопросам внешней политики Нильс Шмид (Nils Schmid). "У меня есть серьезные сомнения по поводу верховенства закона в этом процессе. Есть свидетельства того, что марихуана была подброшена г-ну Титиеву полицейскими и поэтому у него нет ни малейшего шанса на справедливость в этом суде", - отметил депутат бундестага. Власти Германии, как и многие другие западные правительства, призвали Москву незамедлительно освободить Титиева. Шмид отметил, что его приезд в Шали является свидетельством того, что Берлин внимательно следит за происходящим на процессе.

Подобное международное внимание, подчеркнул в разговоре с DW один из адвокатов Титиева, чрезвычайно важно: в противном случае правозащитника, возможно, уже бы не было в живых.

Следующее заседание суда состоится 19 ноября. Как рассказал сам Титиев DW, он уверен, что приговор по его делу будет вынесен до конца года.

Премию принял за решеткой

Адвокаты Титиева прямо в зале суда передали ему правозащитную премию Парламентской ассамблеи Совета Европы имени Вацлава Гавела. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Илья Новиков.

Решение вручить премию Тетиеву было озвучено в Страсбурге 8 октября. В Совете Европы посчитали, что Титиев, сменивший убитую в 2009 году Наталью Эстемирову на посту главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал", внес общепризнанный вклад в защиту прав человека в своем регионе тем, что сообщал о неправомерных действиях местных властей. Премия была вручена председателю совета "Мемориала" Александру Черкасову.

Дело Оюба Титиева

Оюб Титиев был задержан 9 января 2018 года. При проверке его автомобиля чеченские полицейские нашли в нем пакет с наркотиками. По версии следствия, Титиев "в неустановленном месте и время" и "при неустановленных обстоятельствах" приобрел не менее 207 граммов марихуаны. Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. С 11 января он находится под арестом.

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Смотреть видео 14:01 Now live 14:01 мин Поделиться Как в Чечне шьют дело Оюбу Титиеву Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/36Bu3 Кадыров против правозащитников: как в Чечне шьют дело Оюбу Титиеву - DW Новости (08.10.2018)