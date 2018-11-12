Свет и тени гражданского общества в России: как идет его самоорганизация

Близкий к немецкой партии "Союз90"/"зеленые" фонд имени Генриха Бёлля (Heinrich Böll Stiftung) каждый год проводит конференции из серии "Российские альтернативы". Речь на них идет о перспективах общественной и политической модернизации в России.

"Эти конференции, - сетует Вальтер Кауфман (Walter Kaufmann) из фонда Бёлля, - всякий раз заканчивались отрезвляющей констатацией: потенциал модернизации есть, но нет политической воли верхов". А отсутствует она потому, что "модернизация представляет собой слишком большой риск для существующей политической системы".

В такой ситуации за модернизацию и самоорганизацию общества берется оно само. О том, что из этого порой выходит, рассказали гражданские активисты из различных регионов России на очередной конференции "Российские альтернативы", проходившей в фонде Бёлля в начале ноября.

Как "Ночлежка" прачечную в Москве открывала

Директор московского филиала существующей с 1990 года в Санкт-Петербурге благотворительной организации "Ночлежка" Дарья Байбакова рассказывала о том, как она искала в Москве помещение под прачечную для бездомных, в которой они могли бы бесплатно постирать и высушить свои вещи.

"Ночлежка" в Санкт-Петербурге

Подходящее помещение "Ночлежка" надеялась получить от правительства Москвы. Тщетно. Вместе с благотворительным фондом "Второе дыхание" было решено, поделив расходы, снять помещение в коммерческую аренду. "Мы довольно долго его искали, потому что помещение для прачечной найти даже в большой Москве непросто, - объяснила Байбакова. - Но в конце августа такое помещение найти все-таки удалось, анонсировали открытие проекта".

Но прачечная так и не открылась. "Мы столкнулись с очень сильным сопротивлением местных жителей, которые сделали все, чтобы проект не был реализован, - говорит Байбакова. - Мы недооценили силу и агрессивность сопротивления местных жителей, которых поддержали и местные власти". Теперь "Ночлежка" ищет в Москве новое помещение под прачечную для бездомных.

Социальные навыки консервативных сил

Бессердечные москвичи? Санкт-петербургский социолог Элла Панеях не думает, что "Ночлежка" недооценила стигму бездомных, страхи и мифы, бытующие о них. "Я не верю, что в 1990-м году в Петербурге этих страхов было меньше, чем в 2018-м в Москве", - считает она. Недооценили благотворители, по ее мнению, другое: "насколько хорошо люди не наших взглядов тоже научились самоорганизовываться, оказывать отпор, взывать к прессе, вести пропаганду в социальных сетях, писать грамотные слезницы начальству, нажимать на нужные идеологические кнопочки". И это, отмечает социолог, тоже показатель общественного прогресса, модернизации общества снизу.

Примечательно, что по оценке Байбаковой, проект прачечной для бездомных загубили "молодые, хорошо образованные жители Москвы, те люди, которые прежде боролись против реновации в Москве, эти же люди борются против высотной застройки в парках в своем районе, а вслед за этим - против социальной прачечной". Для нее оказалось неприятным сюрпризом, что одни ценности она с этими людьми разделяет, а по другим, как выразилась Байбакова, у нее с ними "разные миры".

Протест против реновации в Москеве в мае 2017 года

Самоорганизация, объясняет Панеях, это способности, набор социальных навыков, который люди, живущие в России, накапливают с нуля. "Люди прогрессивных демократических взглядов набирают их первыми, молодые и образованные - быстрее, чем пожилые и менее образованные, - указывает социолог. - Но на примере Москвы мы видим, что эти социальные навыки дошли до более консервативных, более ригидных, менее прогрессивных и демократичных слоев населения".

Поэтому, советует Панеях, не следует ассоциировать самоорганизацию общества со всем хорошим и добрым. "Когда самоорганизуются какие-нибудь ужасные люди вокруг какой-нибудь ужасной идеи, - предостерегает она, - могут случаться большие несчастья".

"Нас нет, следовательно, нас и не уничтожить"

Через такой этап прошли и проходят гражданские общества в разных странах. Но в России есть и одна особенность, на которую обращает внимание Габриэле Фрайтаг (Gabriele Freitag) из Германского общества по изучению Восточной Европы.

В отличие, например, от Германии, где предшественниками многих существующих сейчас высокопрофессиональных неправительственных организаций были неформальные общественные движения и структуры, в России идет обратный процесс. В начале 90-х годов, напоминает она, в России были учреждены - в том числе, при финансовой поддержке и ноу-хау западных спонсоров - многие НПО.

Позднее эти организации стали подвергаться растущему давлению властей, многие из них, отрезанные от каналов финансирования, прекратили свое существование. Но их место теперь занимают как раз неформальные общественные движения, которые нигде не регистрируются, а потому и неподконтрольны властям.

Лилия Воронкова из Центра независимых социологических исследований в Санкт-Петербурге признается, что сама состоит в нескольких ассоциациях, которые не существуют. "Лозунг у нас такой: нас нет, следовательно, нас и не уничтожить", - говорит она.

По ее мнению, сейчас в России лучше не регистрировать организацию, чтобы не подставлять себя под удар. А ассоциации, существующие фактически только в социальных сетях, "легко перерастают в большее или меньшее движение, они представляют собой гибкую и текучую структуру".

Разочарование в представительской демократии

Одно из таких неформальных движений - "Город наш" в столице Дагестана. Движение объединяет жителей Махачкалы, защищающих свой город от противозаконной застройки. Их интересы в суде часто представляет адвокат Арсен Магомедов. Активисты движения сумели отстоять парк имени Ленинского комсомола и сквер у озера Ак-Гель, отбили через суд зеленый участок в центре города, где хотели возвести торговый центр.

"Люди боятся ставить политические вопросы, из-за политики могут возникнуть проблемы с силовыми органами, с полицией, - рассказал Магомедов, - а вот бороться за сохранение парка - это безопасно". Адвокат, правда, признает, что большой нужды в таком общественном движении не было бы, если бы выборы в мэрию Махачкалы были честными и депутаты действительно представляли интересы самих горожан.

"Но выборы в Дагестане проходят не очень хорошо, - с изрядной долей фатализма констатирует Магомедов, - можно сказать, они вообще не проходят, депутаты просто покупают себе должности". Для Лилии Воронковой всплеск активности российских горожан - это признак растущего разочарования в первую очередь молодых людей представительской демократией и выборами как таковыми.

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